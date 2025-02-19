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Россия СЗФО Калининградская область Балтийск

Россия - СЗФО - Калининградская область - Балтийск


19.02.2025 На родине сыра тильзитер «МегаФон» ускорил мобильный интернет 1
11.10.2024 Стали известны имена победителей конкурса сценариев для «Цифрового ликбеза» 1
23.05.2024 МТС подключила санаторий «Бузули» к сети 4G 1
26.02.2024 «Ростелеком Контакт-центр» обработал почти 100 млн обращений за 2023 год 1
12.09.2022 Бывший замминистра связи набрал 80% голосов на выборах губернатора 1
07.06.2022 Sitronics KT оснастит технологиями автономного судовождения паромы, соединяющие Калининградскую и Ленинградскую области 1
13.10.2021 Экс-замминистра связи назначен временным губернатором 1
04.08.2021 Определен первый маршрут для автономного или безэкипажного судовождения в России 1
15.02.2021 Экс-замглавы Минкомсвязи уволен из ФАС 1
30.11.2018 Экс-замминистра связи назначен заместителем руководителя ФАС 1
14.04.2017 Grotem представила курьерское приложение с поддержкой печати чека в момент расчета 1
31.03.2017 ТТК запустил интерактивное ТВ 1
28.12.2016 МТС запустила LTE в 9 административных центрах Калининградской области 1
08.12.2015 МТС расширила покрытие сети LTE в Калининградской области 1
23.04.2015 Tele2 запустил 3G в Калининграде 1
20.05.2014 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Калининградской области на 10% 2
27.08.2013 В районах Дальневосточного федерального округа приняты меры для восстановления устойчивой связи 1
24.05.2013 ТТК расширил сеть ШПД в Калининградской области на 10% 1
29.03.2011 Вышел электронный справочник «2ГИС» с картой Калининграда 1
03.08.2010 «Билайн» расширил покрытие 3G в Калининградской области 1
06.07.2010 В Калининградской обл. выявлен факт сброса нефтепродуктов в Балтийское море 1
23.10.2009 Африканская чума свиней проникла вглубь России 1
11.09.2009 На учениях «Запад-2009» МО РФ задействует трансцендентный резерв 1
07.08.2009 В учениях "ЗАПАД-2009" будут участвовать боевые корабли ЧФ 1
26.09.2008 Крейсер "Петр Великий" провел учения по отражению атак малоразмерных скоростных судов 1
24.07.2008 СЗТ завершил строительство волоконно-оптического кольца в Калининградской области 1
11.10.2007 Железная дорога стала сотовым оператором 1
17.08.2007 Феномен непонятной природы вновь зарегистрирован в России 1
16.05.2007 «Евросеть» увеличила количество салонов в калининградском филиале 1
25.04.2007 Россия: на пути наводнений встанет голландское ПО 1
20.02.2007 Калининградская железная дорога внедряет связь стандарта GSM-R 1
07.02.2007 На боевом корабле МПК-105 произошел пожар 2
30.12.2004 Мобильникам CDMA-450 нашли новую нишу 1
07.10.2004 КЖД переходит на европейский стандарт радиосвязи 1
13.09.2004 Калининградская ЖД развернет сеть цифровой радиосвязи GSM-R 1
13.01.2004 Число платежей по автоматизированной системе "Город" возросло на 43% 1

Публикаций - 36, упоминаний - 38

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12747 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2045 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2164 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 2
ТТК Север макрорегион - СеверТрансТелеКом - ТТК Калининград 51 2
МегаФон 8943 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1306 2
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 92 2
Samsung Electronics 10285 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 1
Huawei 3950 1
Apple Inc 12143 1
LG Electronics 3619 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
ZTE Corporation 749 1
Sony 6551 1
HTC Corporation 1499 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 815 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 293 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
Grotem - Гротем 7 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1801 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Schneider Electric - Invensys Power Systems 47 1
РадиоТел - RadioTel 19 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 68 1
ВымпелКом - Билайн - Форатек - Форатек Технологии - Форатек Коммуникейшн - Форатек Коммуникейшенс - Форатек Системс 16 1
РЖД КЖД - Калининградская железная дорога 9 5
Почта России ПАО 2119 4
ВТБ - Почта Банк 467 4
РЖД - Российские железные дороги 1911 2
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 16 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 33 2
Евросеть 1405 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 205 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 338 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 20 1
Bombardier Inc 25 1
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 35 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 1
РЖД СвЖД - Свердловская железная дорога - Уральская горнозаводская железная дорога 20 1
Pay-Me - Телемаркет 13 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 854 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11725 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 4
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 4
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Балтийский флот ВМФ Российской Федерации 20 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5956 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 317 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 445 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1164 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 28 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2756 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5472 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 247 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 90 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
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ЛДПР 105 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
Ассоциация-800 20 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
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