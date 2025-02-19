Россия СЗФО Калининградская область Балтийск
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Евраев Михаил 262 4
|Никифоров Николай 1136 3
|Хлевтова Анна 20 2
|Путин Владимир 3188 1
|Соколов Алексей 134 1
|Носков Константин 236 1
|Мишустин Михаил 683 1
|Волин Алексей 120 1
|Исмаилов Рашид 59 1
|Артемьев Игорь 91 1
|Козырев Алексей 322 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Миронов Дмитрий 16 1
|Кусков Денис 221 1
|Назаров Алексей 71 1
|Опилкин Максим 8 1
|Иванов Петр 23 1
|Медведев Дмитрий 1655 1
|Доценко Алексей 4 1
|Магазинов Геннадий 1 1
|Фесюк Даниил 1 1
|Щукин Геннадий 7 1
|Глебовский Петр 1 1
|Першин Александр 2 1
|Пак Олег 112 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Иванов Олег 142 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Катков Алексей 42 1
|Смирнов Владимир 38 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Родионов Андрей 35 1
|Мураневич Сергей 1 1
|Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - в миру Владимир Михайлович Гундяев 9 1
|Гайда Кирилл 1 1
|Кислицын Валерий 1 1
|Спирин Игорь 4 1
|Парамонов Михаил 1 1
|Тукеев Константин 1 1
|Двинина Олеся 56 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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