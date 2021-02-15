Экс-замглавы Минкомсвязи уволен из ФАС

Перестановки в ФАС

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаила Евраева от занимаемой им должности. Соответствующее распоряжение Правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru) 15 февраля 2021 г. Согласно документу, Евраев покинул пост по собственному желанию.

В антимонопольном ведомстве Евраев курировал деятельность управлений по контролю размещения государственного и оборонного заказа, а также направление государственных и муниципальных информационных систем (ГИС). Кроме того, он отвечал за сферы строительства и природных ресурсов.

Как сообщил «Интерфакс», управление ГИС теперь находится в ведении Алексея Доценко, управление контроля строительства и природных ресурсов – Геннадия Магазинова, гособоронзаказа – Даниила Фесюка. Госзакупки, по данным агентства, будет курировать назначенный в январе 2021 г. замруководителя ведомства Петр Иванов.

Михаил Евраев покинул ФАС

ФАС объявила о назначении Евраева на должность замруководителя в конце ноября 2018 г. Ранее, с 2013 г., Евраев занимал пост заместителя тогдашнего министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова. В Минкомсвязи (ныне Минцифры) заместитель курировал развитие почтовой связи и деятельность «Почты России», создание «Почта банка», а также занимался развитием ГИС ЖКХ, ГИС «Независимый регистратор», реестра отечественного ПО, оптимизацией закупочной деятельности подведомственных предприятий и участвовал в разработке законодательства о переводе мобильных номеров от одного оператора к другому.

В конце декабря 2020 г. на сайте Правительства России было опубликовано сообщение о готовящейся реформе госаппарата, которая должна затронуть 45 министерств и ведомств, чью деятельность курирует Правительство. Итогом оптимизации должно стать сокращение подразделений, выполняющих обеспечивающие функции. Под сокращение, согласно сообщению, попадут суммарно 74 таких структурных подразделения. Кроме того, Правительство планировало сократить 36 заместителей руководителей федеральных органов.

Биография Михаила Евраева

Михаил Евраев родился в 1971 г. в Ленинграде. До поступления в институт работал токарем на заводе имени М.И. Калинина.

В 1993 г. Евраев закончил Ленинградский Финансово-Экономический институт («Финэк»). В студенческие годы трудился в стройотряде на Южно-Сибирском участке БАМа.

В период с 1991 по 2000 гг. – работал в сфере экономики и промышленности: эксперт, руководитель финансово-юридического управления, директор по экономике и финансам.

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В 1999 г. получил второе высшее юридическое образование в Санкт-Петербургском Государственном Университете.

С 2000 по 2004 гг. – руководил направлением по разработке социально-экономических программ института «ЭПИЦентр». Разрабатывал и внедрял на практике антикризисные экономические программы в городах Артем (Приморский край), Томск (Западная Сибирь), Балтийск (Калининградская область).

С апреля 2004 г. – начальник управления ФАС России по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ. Среди его обязанностей – совершенствование жилищно-коммунального, градостроительного и природоресурсного законодательства.

С января 2007 г. по октябрь 2012 г. – начальник управления ФАС России по контролю за размещением государственного заказа. Основное направление работы – реформа госзаказа и организация контроля в данной сфере.

С октября 2012 г. – заместитель Министра регионального развития России.

В ноябре 2018 г. назначен на должность заместителя руководителя ФАС.