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Бывший замминистра связи набрал 80% голосов на выборах губернатора

Экс-замминистра Минкомсвязи Михаил Евраев на губернаторских выборах Ярославской области набрал 82,31% голосов. Временно исполняющим обязанности губернатора он был назначен в октябре 2021 г. А с января 2012 г. по ноябрь 2018 г. занимал пост замминистра связи, отвечая за развитие почтовой отрасли и реестра отечественного ПО.

Экс-замминистра становится губернатор

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев набрал 82,31% голосов на выборах губернатора региона, сообщает Центральная избирательная комиссия.

Второе место занял кандидат от партии КПРФ Михаил Парамонов, за которого проголосовали 16,2 тыс. человек (6%). Третье место у представителя партии ЛДПР Владимира Смирнова. За него отдали голоса 11 тыс. избирателей (4%). За кандидата от партии «Коммунисты России» Игоря Милорадова проголосовали 9 тыс. человек (3,45%) и кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Константин Тукеев набрал 2,1% (5 тыс. голосов).

С января 2012 г. Евраев занимал пост замминистра Минкомсвязи (сейчас Минцифры). В ноябре 2018 г. Евраев покинул этот пост.

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Бывший замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев победил на выборах губернатора Ярославской области, набрав 82% голосов

В Минкомсвязи Михаил Евраев курировал развитие почтовой связи и деятельность «Почты России», создание «Почта банка», а также занимался развитием ГИС ЖКХ, ГИС «Независимый регистратор», реестра отечественного ПО, оптимизацией закупочной деятельности подведомственных предприятий и участвовал в разработке законодательства о переводе мобильных номеров от одного оператора к другому.

Биографическая справка

Михаил Евраев родился в 1971 г. в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов и юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. С 2000 по 2004 гг. руководил направлением по разработке социально-экономических программ института «ЭПИЦентр». Разрабатывал и внедрял на практике антикризисные экономические программы в городах Артем (Приморский край), Томск (Западная Сибирь), Балтийск (Калининградская область).

С апреля 2004 г. Евраев работал в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на посту начальника управления по контролю и надзору в сфере недвижимости, локальных монополий и ЖКХ. С января 2007 г. по октябрь 2012 г. занимал пост начальника управления ФАС по контролю за размещением госзаказа.

В октябре 2012 г. Евраев был назначен на должность заместителя министра регионального развития России.

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В ноябре 2018 г. был назначен на должность заместителя руководителя ФАС и в феврале 2021 г. покинул свой пост.

В октябре 2021 г. Михаил Евраев указом Президента был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области.

Проекты Евраева

Один из наиболее значимых проектов, которые курировал Евраев — ГИС ЖКХ. Это система, действующая по всей России и предназначенная для информирования граждан в сфере ЖКХ и оплаты жилищно-коммунальных услуг. Ее задача состоит в том, чтобы объединить всех участников рынка ЖКХ, включая федеральные органы власти и местные администрации, а также непосредственно жильцов, с тем, чтобы сделать жилищно-коммунальное хозяйство прозрачнее.

Проект стартовал в июле 2014 г. и осуществлялся совместно с Минкомсвязи, Минстроем и «Почтой России», на субподряде у которой к работам без проведения тендера была привлечена компания «Ланит». В июле 2016 г. система была введена в промышленную эксплуатацию.

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В начале 2018 г. Счетная палата опубликовала результаты проверки ГИС, в результате которой был сделан вывод, что система к полноценному запуску не готова. По итогам контрольных мероприятий выяснилось, что на портале ГИС ЖКХ размещены неполные статистические данные. Кроме того, надзорное ведомство зафиксировало превышение на 1,43 млрд руб. плановых затрат на ГИС ЖКХ, хотя и не усмотрело в этом нарушения законодательства.

Кристина Холупова

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