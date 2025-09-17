Разделы

Веб-сервисы
|

Исследование «МТС Юрент»: в каких городах пользователи кикшеринга совершали поездки этим летом

Кикшеринг «МТС Юрент» выявил наиболее востребованные направления путешествий пользователей сервиса за три летних месяца. Для этого сервис проанализировал поездки клиентов в «не домашних» для себя регионах и выбрал города, где чаще всего брали самокаты райдеры-путешественники. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

В ТОП городов России по поездкам на самокатах «МТС Юрент» пользователями-туристами (помимо Москвы и Санкт-Петербурга) вошли: Калининград и область, Владивосток, Краснодар, Сочи, Адлер, Новороссийск, Южно-Сахалинск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Казань, Ставрополь, Тюмень.

Наибольшую долю туристических поездок (помимо Москвы) показали Сочи и Адлер (52%), а также Калининград (26%) и область, в частности, Балтийск (34%), Южно-Сахалинск (43%). Активно «каталась» Тюмень (19%), Дальний восток (32%), Иркутск (31%), Екатеринбург (26%).

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Безопасность

Вопреки распространенному мнению у подобных «туристических поездок» сохраняется транспортный сценарий — среднее время поездки в других городах у пользователей «МТС Юрент» в среднем составляет от 13 до 16 мин. Это более 86% в общем объеме. При этом самокаты используются в качестве транспортного средства для перемещения между достопримечательностями.

В качестве основных прогулочных маршрутов часто выступают популярные туристические локации. В частности, Велосипедная дорожка «От косы до косы» в Калининградской области, улицы Бориса Ельцина и 8 марта, соединяющие «Ельцин Центр» и Дендропарк — в Екатеринбурге, Кремлевская набережная — в Казани, центральная часть города и разрешенный участок набережной в районе Чеховского сквера — во Владивостоке, Приморская набережная — в Сочи. При этом такой сценарий больше свойственен девушкам — именно у них доля прогулочных поездок в городах, где они находятся в качестве туристок, выше, чем у мужчин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Карточка товара за пару кликов. Как ИИ ускоряет создание продуктового контента и снижает его стоимость

Мощный российский «убийца» Android на базе Linux получит собственный магазин приложений. И это не «Аврора»

CNews — 25 лет лидерства

«Яндекс» купил долю в телемедицинском ИИ-сервисе

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО

«Авито» дала москвичам возможность подработки с гарантированной оплатой

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще