Исследование «МТС Юрент»: в каких городах пользователи кикшеринга совершали поездки этим летом

Кикшеринг «МТС Юрент» выявил наиболее востребованные направления путешествий пользователей сервиса за три летних месяца. Для этого сервис проанализировал поездки клиентов в «не домашних» для себя регионах и выбрал города, где чаще всего брали самокаты райдеры-путешественники. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

В ТОП городов России по поездкам на самокатах «МТС Юрент» пользователями-туристами (помимо Москвы и Санкт-Петербурга) вошли: Калининград и область, Владивосток, Краснодар, Сочи, Адлер, Новороссийск, Южно-Сахалинск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Казань, Ставрополь, Тюмень.

Наибольшую долю туристических поездок (помимо Москвы) показали Сочи и Адлер (52%), а также Калининград (26%) и область, в частности, Балтийск (34%), Южно-Сахалинск (43%). Активно «каталась» Тюмень (19%), Дальний восток (32%), Иркутск (31%), Екатеринбург (26%).

Вопреки распространенному мнению у подобных «туристических поездок» сохраняется транспортный сценарий — среднее время поездки в других городах у пользователей «МТС Юрент» в среднем составляет от 13 до 16 мин. Это более 86% в общем объеме. При этом самокаты используются в качестве транспортного средства для перемещения между достопримечательностями.

В качестве основных прогулочных маршрутов часто выступают популярные туристические локации. В частности, Велосипедная дорожка «От косы до косы» в Калининградской области, улицы Бориса Ельцина и 8 марта, соединяющие «Ельцин Центр» и Дендропарк — в Екатеринбурге, Кремлевская набережная — в Казани, центральная часть города и разрешенный участок набережной в районе Чеховского сквера — во Владивостоке, Приморская набережная — в Сочи. При этом такой сценарий больше свойственен девушкам — именно у них доля прогулочных поездок в городах, где они находятся в качестве туристок, выше, чем у мужчин.