Определен первый маршрут для автономного или безэкипажного судовождения в России

Компания Sitronics KT представила отчет о реализации проекта развития автономного судовождения на совещании с первым заместителем председателя Правительства России Андреем Белоусовым.

Андрею Белоусову были представлены паспорт и дорожная карта проекта-маяка «Автономное судовождение». Было определено, что первым маршрутом, по которому будут ходить автономные суда в России, станет Санкт-Петербург (Усть-Луга) — Калининград (Балтийск).

Компания Sitronics KT, являясь участником Национальной Технологической Инициативы MariNet, поделилась предложениями для синхронизации действий участников проекта с целью его развития и создания коридоров коммерческого автономного судовождения в стране. Обсуждались решения для преодоления технологических, нормативных, кадровых и операционно-управленческих барьеров.

«Наша компания разрабатывает комплексное решение для автономного судовождения. Как участнику Консорциума Маринет нам делегировали подведение итогов реализации проекта. Мы представили шаги, которые необходимо предпринять уже сегодня для ускорения внедрения этой инновационной технологии», – сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

Цель внедрения технологии — повышение безопасности, снижение эксплуатационных расходов и увеличение средней коммерческой скорости морских грузоперевозок. Автономное судовождение включено в список проектов-маяков — стратегических инициатив социально-экономического развития, в которых задействованы частный бизнес, наука, технологические стартапы, государственные корпорации.