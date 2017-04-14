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Pay-Me Телемаркет
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 14, упоминаний - 14
Pay-Me и организации, системы, технологии, персоны:
|Канин Владимир 10 7
|Parker Steven - Паркер Стивен 17 3
|Патока Андрей 110 3
|Коровин Алексей 17 2
|Повалий Михаил 8 2
|Федоришина Юлия 1 1
|Волков Владимир 69 1
|Опилкин Максим 8 1
|Калинкин Роман 14 1
|Пономарева Ирина 5 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Изотов Андрей 4 1
|Дорохина Юлия 44 1
|Баженов Сергей 6 1
|Давыдов Николай 10 1
|Арефьев Игорь 15 1
|Поддубный Олег 2 1
|Сафонов Евгений 1 1
|Россошанский Денис 3 1
|Гараль Святослав 1 1
|Кудрина Елена 2 1
|РБК Инновации 47 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.