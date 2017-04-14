Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Pay-Me Телемаркет

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.04.2017 Grotem представила курьерское приложение с поддержкой печати чека в момент расчета 1
04.04.2017 «Клеверенс» выпустила программный продукт для выполнения новых требований 54-ФЗ курьерскими службами 1
11.07.2016 В мобильных приложениях «Первого БИТа» появилась возможность безналичной оплаты благодаря сервису Pay-Me 1
16.02.2016 Pay-Me совместно с Intel, Asbis и «Комус» запустил продажи готового решения для приема оплаты банковскими картами 1
29.07.2015 Мобильный банк: индивидуальный подход 1
03.06.2014 Каталог и конструктор мультимедийных детских книг KidBook привлек 10 млн руб. инвестиций 1
15.04.2014 Кассовое оборудование: Self-Checkout в ожидании светлого будущего 1
14.10.2013 «Альфа-Банк» запустил услугу мобильного эквайринга «Альфа-Pay» для малого бизнеса 1
30.05.2013 «Альфа-Банк» предложил малому бизнесу услугу мобильного эквайринга «Альфа-Pay» 1
20.05.2013 «Мобильный терминал оплаты Pay-me» стал доступен во всех регионах России 1
25.10.2012 "ВымпелКом" и "Альфа-Банк" превратят смартфоны в платежные терминалы 1
23.10.2012 «Билайн» и «Альфа-Банк» превратят смартфоны в платежные терминалы 1
23.10.2012 Visa, «Альфа-Банк», «Билайн Бизнес» и Pay-me представили новое мобильное решение для приема платежей по банковским картам 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Pay-Me и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Intel Corporation 12811 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 2
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 2
SurDoc 2 1
Samsung Electronics 11065 1
МегаФон 10742 1
Microsoft Corporation 25775 1
Huawei 4677 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Lenovo Group 2447 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Softline - Софтлайн 3743 1
9594 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Fujitsu 2105 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 1
Штрих-М НТЦ 65 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 176 1
Ingenico Group - Инженико 50 1
Cleverence - Клеверенс 31 1
Grotem - Гротем 9 1
Технологии Будущего 169 1
Смартфин - 2can&ibox 48 1
Luxsoft - ФИТ - FIT - ранее France Informatique & Technologie 23 1
Альфа-Банк 1979 7
Visa International 1993 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Яндекс.Лавка 315 2
Block - Square 203 2
Starbucks 91 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Комус 110 1
Магнолия - сеть супермаркетов 20 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
iTech Capital 17 1
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 14 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 9
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 9
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 592 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 4
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 2
Наушники - Headphones 4479 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 2
Google Android 15244 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
Apple - App Store 3109 7
Apple iOS 8583 3
Альфа-Банк - Alfa Pay 6 2
Apple iPad 4012 2
Microsoft Windows 16882 2
Альфа-Банк - Альфа-Бизнес Онлайн - Альфа-Бизнес Мобайл - Альфа-Клиент Онлайн - Мобильный банк для бизнеса 53 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 1
Microsoft Office 4170 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
Google Android TV 381 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 1
Cleverence - Mobile SMARTS 10 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 116 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
MasterCard SecureCode 79 1
ВымпелКом - Билайн SIM-карты 17 1
Visa Verified By Visa 62 1
Fujitsu TeamPOS - Fujitsu TP - POS-система 18 1
Штрих-М ФР - Штрих-MiniPOS 19 1
1С Первый Бит - БИТ.СуперАгент 3 1
1С Первый Бит - БИТ.СуперСервис 1 1
Канин Владимир 10 7
Parker Steven - Паркер Стивен 17 3
Патока Андрей 110 3
Коровин Алексей 17 2
Повалий Михаил 8 2
Федоришина Юлия 1 1
Волков Владимир 69 1
Опилкин Максим 8 1
Калинкин Роман 14 1
Пономарева Ирина 5 1
Рудычева Наталья 95 1
Изотов Андрей 4 1
Дорохина Юлия 44 1
Баженов Сергей 6 1
Давыдов Николай 10 1
Арефьев Игорь 15 1
Поддубный Олег 2 1
Сафонов Евгений 1 1
Россошанский Денис 3 1
Гараль Святослав 1 1
Кудрина Елена 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Европа Юго-Восточная 62 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 365 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 116 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Балтийск 41 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 265 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
Экономический эффект 1342 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 165 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 347 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 1
РБК Инновации 47 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще