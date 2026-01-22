Разделы

Коровин Алексей


СОБЫТИЯ


22.01.2026 «РТД-Карго» вдвое сократила время обработки заявок с помощью CRM на базе BPMSoft 1
04.09.2024 LDM и NDBC стали партнерами в сфере HR-автоматизации 1
22.12.2023 NDBC и Comindware подписали соглашение о сотрудничестве 1
06.06.2019 «Почта банк» запустил веб-приложение для отслеживания показателей сотрудников 1
20.02.2015 MIXBAG — крутая сумка для крутых парней 2
24.03.2014 Обзор сумки-трансформера MIXBAG: для тех, кто все время в движении 1
01.08.2013 «Альфа-Банк» и «Россельхозбанк» объединили банкоматные сети 1
13.06.2013 «Альфа-Банк», «Билайн» и MasterCard запустили платежный сервис на базе NFC-технологии 1
13.03.2013 Клиенты «Альфа-Банка» теперь могут без комиссии вносить наличные через банковские платежные устройства МКБ 1
11.12.2012 «Альфа-Банк» и «Московский кредитный банк» объединили банкоматные сети 1
25.10.2012 "ВымпелКом" и "Альфа-Банк" превратят смартфоны в платежные терминалы 1
23.10.2012 Visa, «Альфа-Банк», «Билайн Бизнес» и Pay-me представили новое мобильное решение для приема платежей по банковским картам 1
10.05.2012 «Альфа-Банк» и «Росбанк» объединили сети банкоматов 1
12.03.2012 «Альфа-Банк» и «Уральский банк реконструкции и развития» объединили свои банкоматные сети 1
21.07.2009 «ОТП Банк» модернизировал CRM-систему на базе решения Oracle 1
20.05.2009 «ОТП Банк» перешел на АБС «Ва-Банк XL» 1

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9222 3
Oracle Corporation 6890 2
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 136 1
TietoEVRY - TietoEnator - ТиетоЭнатор - Tieto Kont 35 1
Oracle Siebel Systems 515 1
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 60 1
NDBC - ЭнДиБиСи - NTT DATA Business Solutions - НТТ Дата Бизнес Солюшнс - itelligence Russia, Ителлидженс Россия 19 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 92 1
SAS Institute 1038 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 135 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 460 1
Comindware - Колловэар 183 1
Альфа-Банк 1880 8
Visa International 1976 3
Pay-Me - Телемаркет 13 2
МКБ - Московский кредитный банк 618 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 267 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
Дефанс Страхование - Кардиф СК - страховая компания - CARDIF Insurance company 8 1
РТД-Карго 1 1
ВТБ - Почта Банк 504 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 685 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 179 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 109 1
Яндекс.Лавка 284 1
Block - Square 198 1
Starbucks 91 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 5
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 5
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1224 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12726 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1099 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 2
Аксессуары 4133 2
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 532 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 953 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13376 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3139 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3189 2
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 558 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7642 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1632 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3612 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 899 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1482 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1842 1
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 212 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4503 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1034 1
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1097 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 870 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2386 1
Google Android 14764 2
Apple iOS 8296 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 2
Apple - App Store 3016 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 2
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 50 1
HTC One - серия смартфонов 187 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 98 1
ВымпелКом - Билайн SIM-карты 16 1
MasterCard MoneySend 44 1
Visa VisaNet - Visa Money Transfer 31 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 141 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 257 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 78 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 176 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 284 1
Патока Андрей 110 2
Канин Владимир 10 2
Parker Steven - Паркер Стивен 17 2
Макаров Андрей 25 1
Рвачева Мария 1 1
Лопатин Денис 7 1
Антонов Игорь 10 1
Шпак Виталий 35 1
Григорьев Василий 21 1
Маркелов Виктор 17 1
Салигин Андрей 3 1
Шатилов Андрей 1 1
Бабушкин Денис 7 1
Черкасова Любовь 16 1
Зверев Михаил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157849 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8186 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45977 3
Европа Юго-Восточная 62 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14525 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53529 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3199 1
США - Нью-Йорк 3154 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2978 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 981 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1557 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 721 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 684 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 722 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 10
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6948 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3241 2
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 170 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 243 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 639 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 1
Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки 227 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 115 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1054 1
Химия - Пластмассы - Нейлон - семейство синтетических полиамидов 34 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10388 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5909 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
