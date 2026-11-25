Индексная книга (каталог) CNews*
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Антонов Игорь
СОБЫТИЯ
Публикаций - 11, упоминаний - 11
Антонов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Мишурис Марина 20 3
|Тарико Владимир 3 2
|Прохоров Фёдор 83 2
|Забелин Глеб 2 1
|Степаненко Андрей 29 1
|Лобанов Максим 49 1
|Гамольский Андрей 2 1
|Филь Андрей 1 1
|Верниковский Дмитрий 1 1
|Гаврилин Денис 1 1
|Дементьева Анна 1 1
|Цуркин Александр 2 1
|O’Laughlin Michael - О'Лафлин Майкл 3 1
|Кулик Вадим 206 1
|Скоробогатова Ольга 60 1
|Попов Андрей 116 1
|Шумейко Анна 20 1
|Коровин Алексей 17 1
|Айбашева Анна 98 1
|Генеральский Вячеслав 3 1
|Заботкин Алексей 8 1
|Кузьменко Валерия 62 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11629 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4348 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488646, в очереди разбора - 720799.
Создано именных указателей - 204978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488646, в очереди разбора - 720799.
Создано именных указателей - 204978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.