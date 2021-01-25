МКБ передал в безотходную переработку более 200 тонн электронного мусора

Московский кредитный банк (МКБ) совместно с ГК «Элекснет» направил в сентябре 2020 г. – январе 2021 г. на экологическую утилизацию более 200 тонн электронного мусора: неиспользуемых банкоматов, платежных терминалов и компьютерных комплектующих. Всего было передано около 400 банкоматов и терминалов, а также более 1 тыс. компьютерных блоков.

Утилизацией электронных, пластиковых и металлических отходов занимается «Корпорация экополис». На первом этапе техника разбирается и сортируется на принадлежащем корпорации заводе «Экотехпром». Получившийся в итоге лом металлов становится вторичным сырьем для металлургических предприятий. Из пластика изготавливаются вторичные гранулы, являющиеся сырьем для производства деталей машин, бытовой техники, строительных материалов, садовой мебели и других товаров.

В ближайшее время МКБ планирует направить на экологическую переработку на заводы корпорации более 1 тыс. POS-терминалов, порядка 300 единиц металлической мебели и мелкой бытовой техники, большую партию вышедших из употребления мониторов, системных блоков, блоков бесперебойного питания, соединительных проводов и т. д.

«Большинство финансовых организаций сдают старые банкоматы и терминалы в пункты приема металлолома, а мелкую электронику, как не представляющие особой ценности, отправляют на свалки. Но утилизируемая техника содержит токсичные тяжелые металлы, выбрасывать ее – значит загрязнять окружающую среду», – отметил генеральный директор ГК «Элекснет» Игорь Антонов.

Работая на основе концепции ответственного банкинга, МКБ внедряет концепцию «Зеленый офис» и инициативы, направленные на минимизацию использования ресурсов, раздельный сбор мусора, сдачу на переработку для повторного использования отработанных ресурсов и экологическую переработку потенциально опасных отходов.