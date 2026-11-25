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Андэк
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 8 540 135 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Андэк и организации, системы, технологии, персоны:
|Гайкович Владимир 40 8
|Максимов Вячеслав 15 5
|Ложкин Павел 3 3
|Глебов Олег 9 3
|Манжосова Екатерина 2 2
|Касперская Наталья 321 2
|Ермолаев Роман 4 2
|Золотухин Дмитрий 3 1
|Дружинин Сергей 2 1
|Родин Андрей 2 1
|Комарова Ника 3 1
|Осипов Владислав 1 1
|Суржиков Евгений 1 1
|Демкин Алексей 1 1
|Тесакова Наталия 3 1
|Stangl Christian - Стангл Кристиан 2 1
|Страшко Владимир 1 1
|Музыкантский Александр 3 1
|Ройко Александр 2 1
|Прозорова Светлана 1 1
|Еналиев Артур 1 1
|Георгиевский Георгий 4 1
|Rosenblum Mendel - Розенблюм Мендел 5 1
|Самойлов Юрий 75 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 939 1
|Дергунова Ольга 120 1
|Смирнов Дмитрий 116 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Волков Дмитрий 69 1
|Черкас Юрий 17 1
|Лукацкий Алексей 145 1
|Казак Максим 162 1
|Волков Владимир 74 1
|Жуков Александр 42 1
|Корсак Александр 9 1
|Шлыков Алексей 45 1
|Фурсенко Андрей 128 1
|Козлов Михаил 184 1
|Смирнов Владимир 39 1
|Грин Диана 11 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11629 1
|Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
|Открытые системы ИД 178 1
|NEWSru.com 229 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8718 5
|IDC - International Data Corporation 5005 1
|Gartner - Гартнер 3690 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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