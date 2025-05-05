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Здобнов Николай



05.05.2025 Российские компании дополнительно вложат миллиарды в кибербезопасность 1
06.11.2013 InfoWatch Traffic Monitor Enterprise прошел экспертизу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины 1
10.06.2013 Современный мир как DDoS-атака: как защитить свои данные? 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Здобнов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1037 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8865 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 425 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 602 1
Информзащита 785 1
МАСКОМ - Маском-техлайн - Маском Восток - Маском ЦБИ - Маском Центр безопасности информации - ДСЦБИ - Mascom 13 1
Парадигма 152 1
Информзащита - TrustVerse - ТрастВерс 35 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1485 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 523 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2738 1
Почта России ПАО 2151 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4925 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Президент Украины - Госспецсвязи Украины - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - Госкомсвязи Украины 28 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 232 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2805 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6950 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28722 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9611 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 212 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 672 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11306 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5272 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21117 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3218 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24672 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25898 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7628 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21702 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67525 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30400 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16082 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6822 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12949 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14593 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4353 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4012 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2217 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3348 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14071 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3237 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 910 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6271 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4255 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1510 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7514 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 558 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5232 1
Mainframe - Мейнфрейм 267 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 241 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2864 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1957 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2284 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 540 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 523 1
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 131 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2096 1
Apple iPad 3879 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4646 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 192 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway UEFI AMI 3 1
Insyde - InsydeH2O UEFI BIOS 5 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Secure Shell BIOS - Kraftway Security Center 9 1
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Матвеев Лев 64 1
Устюжанин Дмитрий 50 1
Казаков Константин 7 1
Рыстенко Михаил 62 1
Юсупов Ренат 118 1
Курило Андрей 38 1
Шепилов Александр 12 1
Стуров Дмитрий 33 1
Николаева Наталья 21 1
Чаплыгин Роман 22 1
Ступин Сергей 9 1
Миколенко Марина 1 1
Лучинский Мирослав 2 1
Артемьев Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148100 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14273 1
Украина 7658 1
Европа 21895 1
Канада 4916 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52321 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5896 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48994 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2882 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 265 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 515 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3557 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 505 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1952 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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