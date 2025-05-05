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Здобнов Николай
Здобнов Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Федоткин Захар 1 1
|Матвеев Лев 64 1
|Устюжанин Дмитрий 50 1
|Казаков Константин 7 1
|Рыстенко Михаил 62 1
|Юсупов Ренат 118 1
|Курило Андрей 38 1
|Шепилов Александр 12 1
|Стуров Дмитрий 33 1
|Николаева Наталья 21 1
|Чаплыгин Роман 22 1
|Ступин Сергей 9 1
|Миколенко Марина 1 1
|Лучинский Мирослав 2 1
|Артемьев Владимир 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148100 3
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14273 1
|Украина 7658 1
|Европа 21895 1
|Канада 4916 1
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