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BSI British Standards Institution Британский институт стандартов BSI MS BSI Management Systems

BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems

Британский институт стандартов  (British Standards Institution, BSI) британская организация, занимающаяся координацией деятельности по разработке стандартов в области систем менеджмента на основе соглашения между всеми заинтересованными сторонами и принятием стандартов. 

СОБЫТИЯ

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29.06.2021 Услуги аудита и консалтинга Group-IB сертифицированы Британским институтом стандартов

ной безопасности ISO 27001 и стандарту системы менеджмента качества ISO 9001. Сертификаты, выданные Британским институтом стандартов (BSI), подтверждают зрелость процессов контроля качества ока
25.03.2021 ЦОД Linxdatacenter получил сертификацию ISO 22301:2019 с помощью AR и смарт-очков

Дата-центр компании Linxdatacenter в Санкт-Петербурге прошел сертификацию BSI на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22301:2019 в удаленном режиме. ЦОД Linxdatacenter стал первым дата-центром в России, сертифицированным международной компанией-аудит
21.11.2016 «Ланит» подтвердил соответствие системы управления ИБ международному стандарту

«Ланит» объявил об успешном прохождении ежегодного аудита Британского института стандартов (BSI) на соответствие системы управления информационной безопасностью международному стандарту
30.05.2016 «Крок» расширил область действия системы управления ИБ в соответствии с ISO/IEC 27001:2013

дного стандарта ISO/IEC 27001:2013. По итогам аудита, проведенного Британским институтом стандартов BSI (British Standards Institution, BSI), компания впервые в своей практике расширила

24.06.2015 «Информзащита» подтвердила соответствие требованиям стандарта ISO:10019

Британский Институт Стандартов (BSI) подтвердил соответствие качества услуг «Информзащиты» требованиям стандарта ISO:10019 «Руководящие указания по выбору консультантов системы менеджмента качества и использованию их услуг».

18.05.2015 Safedata прошла аудит BSI на соответствие стандарту ISO 27001

— Положительный результат независимой оценки, выполненной международной аудиторской организацией — Британским институтом стандартов, является объективным свидетельством высокого уровня качеств
24.02.2015 Специалисты «Витте Консалтинг» получили сертификаты по стандарту ISO 55001

ународным стандартом ISO 55001 на внедрение систем менеджмента активов. Их компетенция подтверждена BSI (British Standards Institution), сообщили CNews в «Витте Консалтинг». Международный станд
23.09.2014 СУИБ «Технического центра Интернет» сертифицирована на соответствие ISO/IEC 27001

АМТ-Груп». Сертификационный аудит был проведен представительством Британского института стандартов (BSI, British Standards Institute), сообщили CNews в «АМТ-Груп». В область сертификации вошли

16.09.2014 «Стэп Лоджик» присоединилась к программе ассоциированных консультантов BSI ACP

Компания «Стэп Лоджик» выполнила требования «Британского Института Стандартов» (BSI) для вступления в программу ассоциированных консультантов (ACP), подтвердив квалификацию

23.08.2013 В ПК с Windows 8 найдена «дыра» для шпионажа

Федеральное управление по информационной безопасности Германии (BSI) выступило с предостережением, что компьютеры под управлением операционной системы Windows 8, вероятно, представляют более высокий уровень угрозы для пользователей, компаний, государственны
20.08.2013 «Информзащита» прошла аудит BSI на соответствие ISO 10019

Компания «Информзащита» прошла аудит Британского института стандартов (BSI) по международному стандарту ISO 10019 «Руководящие указания по выбору консультантов сист
09.01.2013 Panasonic обновил линейку Full HD-камкордеров

Компания Panasonic представила обновление своей линейки Full HD-камкордеров. Новые модели серии 920 оснащены улучшенной системой 3MOS PRO. Устройства полагаются на BSI (заднюю подсветку), что позволило улучшить качество изображения трех MOS-сенсоров — по сравнению с предыдущими моделями уровень шума снизился на 50%. Камкордеры серии 720 оснащены улучшенны
11.09.2012 BSI провел аудит «Информзащиты» по стандарту ISO 10019

я по выбору консультантов системы менеджмента качества и использованию их услуг» было подтверждено «Британским Институтом Стандартов» (BSI). Успешное прохождение аудита говорит о профессионализ
30.07.2012 «Ланит» стал участником программы ассоциированных консультантов BSI

Компания «Ланит» стала ассоциированным партнером «Британского института стандартов» (BSI) по направлениям «Системы управления информационной безопасностью» (ISO 27001:2005 — Info
25.07.2011 Нужен ли России британский ECM-стандарт?

щики систем класса ECM/СЭД уже используют этот стандарт еще на этапе проектирования своих систем". "BSI PAS 89:2011 можно поставить в один ряд с ранними стандартами серии MoReq. Тем не менее, и
20.01.2011 «ВымпелКом» прошел аудит СУИБ по стандарту ISO/IES 27001:2005

«ВымпелКом» и BSI Management Systems CIS (BSI) объявили об успешном прохождении сертификационного ау
20.04.2010 Leta IT-company: направление «Системы менеджмента» возглавил практикующий аудитор BSI

Компания Leta IT-company – российский оператор типизированных ИТ-услуг – объявила о назначении Марии Акатьевой, ведущего практикующего аудитора BSI, руководителем бизнес-направления «Системы менеджмента». Данное направление будет заниматься внедрением на российских предприятиях систем управления информационной безопасностью (СУИБ) и си
17.05.2007 РОСНО построила систему управления ИБ

знание. Напомним, что данный стандарт основан на Британском стандарте BS 7799–2, разработанном Британским институтом стандартов (BSI) и принят «Международной организацией по стандартизации
02.04.2007 Британский институт стандартов и "Прайм Груп" стали партнерами

омпания «Прайм Груп» заключила соглашение о сотрудничестве с Российским представительством компании BSI Management Systems (Британский институт стандартов),специализирующимся в области предоста
07.02.2007 МТТ дорос до Vodafone

ританском стандарте BS 7799, разработанном лидером в области сертификации систем менеджмента — Британским институтом стандартов (BSI). Ключевые телекоммуникационные операторы в мире, напри
06.12.2006 BSI и IT Expert объявили о сотрудничестве

нговая компания IT Expert (Москва) и российское представительство Британского института стандартов (BSI MS CIS) представят ИТ-рынку России и стран СНГ услуги по разработке, внедрению и сертифик
23.03.2006 "Энвижн Груп" стала партнером BSI

емный интегратор и поставщик ИТ-решений, объявляет о заключении партнерского соглашения с компанией BSI Management Systems (BSI MS Russia), специализирующейся в области предоставления ус

Публикаций - 141, упоминаний - 233

BSI и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10975 14
Microsoft Corporation 25668 13
Информзащита 924 10
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1399 10
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1121 10
Крок - Croc 1953 9
Apple Inc 13039 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9443 6
Canon 1436 6
Sony 6717 6
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 262 6
Leta Group - Лета Групп 281 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 5
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 4
Алмитек 17 4
Yandex - Яндекс 9056 4
Qualcomm Technologies 1964 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2378 4
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 171 4
Vodafone Group 1410 4
HTC Corporation 1512 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 876 4
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 666 4
МФИ Софт 145 4
Nikon 646 4
Meta Platforms - Facebook 4602 3
LG Electronics 3723 3
IBM - International Business Machines Corp 9667 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1719 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
АйТи 1515 3
Olympus 474 3
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Google LLC 12576 3
HERE Technologies 113 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 243 3
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 49 2
GlobalTrust Solutions - Глобалтраст Солюшинс 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8701 9
Carl Zeiss AG 307 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 520 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
Лидер УК 25 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 39 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 1
Белый Ветер 365 1
Volvo Financial Services - Вольво Финанс Сервисес - ВФС Восток 6 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
EY - Эрнст энд Янг 81 1
HSBC Midland Bank 1 1
Hensoldt 2 1
Сбер - Сбербанк Северный банк 10 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 269 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-5 - Территориальная генерирующая компания №5 8 1
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 1
Diehl Group - Diehl Stiftung - Diehl Defence 3 1
Связной ГК 1396 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2886 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 901 1
Visa International 1988 1
Royal Dutch Shell - Шелл 231 1
Евросеть 1420 1
American Express - Amex 338 1
Airbus Group - Airbus Industries 245 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 125 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1925 1
JCB International 146 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 217 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 34 1
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 12 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 360 41
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3597 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5571 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5514 5
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 18 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3560 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 288 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3177 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 492 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5914 2
Федеральное правительство Германии - Министерство иностранных дел Германии - МИД Германии - Auswärtiges Amt 9 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 342 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6486 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2301 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 457 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
Правительство Канады 51 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 406 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1664 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 1
Росстандарт - РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13577 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3044 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 377 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 256 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 312 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 263 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 126 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1508 72
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 52 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 411 56
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34167 52
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 89 28
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26453 27
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3053 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63867 25
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6428 22
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22326 22
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13142 20
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2852 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13365 18
Стандартизация - Standardization 2320 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27954 17
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4878 17
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 932 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60751 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35588 16
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 930 16
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10544 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9239 15
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2476 14
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов - СУСИТ - Системы управления ИТ-сервисов 55 14
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2422 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14665 13
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4977 13
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  850 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11429 12
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6247 12
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3236 12
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 930 12
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6366 12
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2311 11
Фотокамеры - Объектив - Lens 1422 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10187 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27054 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7864 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12650 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8074 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25020 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24041 10
Google Android 15123 19
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 734 10
Microsoft Windows 16759 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7552 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2156 6
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 469 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5216 6
Samsung Galaxy Note 701 5
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 287 5
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 5
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 4
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 315 4
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 56 4
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 4
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 514 4
Samsung Galaxy 1025 4
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 517 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5597 4
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 4
Apple iPhone 5 783 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 4
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 4
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 4
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 4
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 3
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 3
HERE Maps 54 3
Olympus OM - Olympus OM-D - серия фотоаппаратов 35 3
Apple iOS 8521 3
Linux OS 11383 3
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 3
Apple iPhone 6 4861 3
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
HTC One - серия смартфонов 187 3
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 62 2
Apple Beats - Apple Beats Flex 118 2
Samsung Super AMOLED - Samsung Super OLED 142 2
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 2
Fujifilm X - беззеркальный цифровой фотоаппарат 25 2
Гирко Валерий 6 6
Горобец Наталья 5 5
Плюснин Андрей 4 4
Романовский Сергей 6 3
Радошкевич Сергей 3 3
Башлыков Михаил 23 3
Акатьева Мария 2 2
Носаков Василий 12 2
Пручкина Надежда 3 2
Костина Анна 6 2
Чеканов Алексей 8 2
Нечаев Сергей 3 2
Schonbohm Arne - Шенбом Арне 2 2
Самойлов Юрий 75 2
Кузнецов Станислав 162 2
Максимов Вячеслав 15 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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