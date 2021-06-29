BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems

Дата-центр компании Linxdatacenter в Санкт-Петербурге прошел сертификацию BSI на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22301:2019 в удаленном режиме. ЦОД Linxdatacenter стал первым дата-центром в России, сертифицированным международной компанией-аудит

Федеральное управление по информационной безопасности Германии ( BSI ) выступило с предостережением, что компьютеры под управлением операционной системы Windows 8, вероятно, представляют более высокий уровень угрозы для пользователей, компаний, государственны

Компания Panasonic представила обновление своей линейки Full HD-камкордеров. Новые модели серии 920 оснащены улучшенной системой 3MOS PRO. Устройства полагаются на BSI (заднюю подсветку), что позволило улучшить качество изображения трех MOS-сенсоров — по сравнению с предыдущими моделями уровень шума снизился на 50%. Камкордеры серии 720 оснащены улучшенны

я по выбору консультантов системы менеджмента качества и использованию их услуг» было подтверждено « Британским Институтом Стандартов » (BSI). Успешное прохождение аудита говорит о профессионализ