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BSI British Standards Institution Британский институт стандартов BSI MS BSI Management Systems
Британский институт стандартов (British Standards Institution, BSI) — британская организация, занимающаяся координацией деятельности по разработке стандартов в области систем менеджмента на основе соглашения между всеми заинтересованными сторонами и принятием стандартов.
СОБЫТИЯ
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|29.06.2021
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Услуги аудита и консалтинга Group-IB сертифицированы Британским институтом стандартов
ной безопасности ISO 27001 и стандарту системы менеджмента качества ISO 9001. Сертификаты, выданные Британским институтом стандартов (BSI), подтверждают зрелость процессов контроля качества ока
|25.03.2021
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ЦОД Linxdatacenter получил сертификацию ISO 22301:2019 с помощью AR и смарт-очков
Дата-центр компании Linxdatacenter в Санкт-Петербурге прошел сертификацию BSI на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22301:2019 в удаленном режиме. ЦОД Linxdatacenter стал первым дата-центром в России, сертифицированным международной компанией-аудит
|21.11.2016
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«Ланит» подтвердил соответствие системы управления ИБ международному стандарту
«Ланит» объявил об успешном прохождении ежегодного аудита Британского института стандартов (BSI) на соответствие системы управления информационной безопасностью международному стандарту
|30.05.2016
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«Крок» расширил область действия системы управления ИБ в соответствии с ISO/IEC 27001:2013
дного стандарта ISO/IEC 27001:2013. По итогам аудита, проведенного Британским институтом стандартов BSI (British Standards Institution, BSI), компания впервые в своей практике расширила
|24.06.2015
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«Информзащита» подтвердила соответствие требованиям стандарта ISO:10019
Британский Институт Стандартов (BSI) подтвердил соответствие качества услуг «Информзащиты» требованиям стандарта ISO:10019 «Руководящие указания по выбору консультантов системы менеджмента качества и использованию их услуг».
|18.05.2015
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Safedata прошла аудит BSI на соответствие стандарту ISO 27001
— Положительный результат независимой оценки, выполненной международной аудиторской организацией — Британским институтом стандартов, является объективным свидетельством высокого уровня качеств
|24.02.2015
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Специалисты «Витте Консалтинг» получили сертификаты по стандарту ISO 55001
ународным стандартом ISO 55001 на внедрение систем менеджмента активов. Их компетенция подтверждена BSI (British Standards Institution), сообщили CNews в «Витте Консалтинг». Международный станд
|23.09.2014
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СУИБ «Технического центра Интернет» сертифицирована на соответствие ISO/IEC 27001
АМТ-Груп». Сертификационный аудит был проведен представительством Британского института стандартов (BSI, British Standards Institute), сообщили CNews в «АМТ-Груп». В область сертификации вошли
|16.09.2014
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«Стэп Лоджик» присоединилась к программе ассоциированных консультантов BSI ACP
Компания «Стэп Лоджик» выполнила требования «Британского Института Стандартов» (BSI) для вступления в программу ассоциированных консультантов (ACP), подтвердив квалификацию
|23.08.2013
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В ПК с Windows 8 найдена «дыра» для шпионажа
Федеральное управление по информационной безопасности Германии (BSI) выступило с предостережением, что компьютеры под управлением операционной системы Windows 8, вероятно, представляют более высокий уровень угрозы для пользователей, компаний, государственны
|20.08.2013
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«Информзащита» прошла аудит BSI на соответствие ISO 10019
Компания «Информзащита» прошла аудит Британского института стандартов (BSI) по международному стандарту ISO 10019 «Руководящие указания по выбору консультантов сист
|09.01.2013
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Panasonic обновил линейку Full HD-камкордеров
Компания Panasonic представила обновление своей линейки Full HD-камкордеров. Новые модели серии 920 оснащены улучшенной системой 3MOS PRO. Устройства полагаются на BSI (заднюю подсветку), что позволило улучшить качество изображения трех MOS-сенсоров — по сравнению с предыдущими моделями уровень шума снизился на 50%. Камкордеры серии 720 оснащены улучшенны
|11.09.2012
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BSI провел аудит «Информзащиты» по стандарту ISO 10019
я по выбору консультантов системы менеджмента качества и использованию их услуг» было подтверждено «Британским Институтом Стандартов» (BSI). Успешное прохождение аудита говорит о профессионализ
|30.07.2012
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«Ланит» стал участником программы ассоциированных консультантов BSI
Компания «Ланит» стала ассоциированным партнером «Британского института стандартов» (BSI) по направлениям «Системы управления информационной безопасностью» (ISO 27001:2005 — Info
|25.07.2011
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Нужен ли России британский ECM-стандарт?
щики систем класса ECM/СЭД уже используют этот стандарт еще на этапе проектирования своих систем". "BSI PAS 89:2011 можно поставить в один ряд с ранними стандартами серии MoReq. Тем не менее, и
|20.01.2011
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«ВымпелКом» прошел аудит СУИБ по стандарту ISO/IES 27001:2005
«ВымпелКом» и BSI Management Systems CIS (BSI) объявили об успешном прохождении сертификационного ау
|20.04.2010
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Leta IT-company: направление «Системы менеджмента» возглавил практикующий аудитор BSI
Компания Leta IT-company – российский оператор типизированных ИТ-услуг – объявила о назначении Марии Акатьевой, ведущего практикующего аудитора BSI, руководителем бизнес-направления «Системы менеджмента». Данное направление будет заниматься внедрением на российских предприятиях систем управления информационной безопасностью (СУИБ) и си
|17.05.2007
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РОСНО построила систему управления ИБ
знание. Напомним, что данный стандарт основан на Британском стандарте BS 7799–2, разработанном Британским институтом стандартов (BSI) и принят «Международной организацией по стандартизации
|02.04.2007
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Британский институт стандартов и "Прайм Груп" стали партнерами
омпания «Прайм Груп» заключила соглашение о сотрудничестве с Российским представительством компании BSI Management Systems (Британский институт стандартов),специализирующимся в области предоста
|07.02.2007
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МТТ дорос до Vodafone
ританском стандарте BS 7799, разработанном лидером в области сертификации систем менеджмента — Британским институтом стандартов (BSI). Ключевые телекоммуникационные операторы в мире, напри
|06.12.2006
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BSI и IT Expert объявили о сотрудничестве
нговая компания IT Expert (Москва) и российское представительство Британского института стандартов (BSI MS CIS) представят ИТ-рынку России и стран СНГ услуги по разработке, внедрению и сертифик
|23.03.2006
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"Энвижн Груп" стала партнером BSI
емный интегратор и поставщик ИТ-решений, объявляет о заключении партнерского соглашения с компанией BSI Management Systems (BSI MS Russia), специализирующейся в области предоставления ус
BSI и организации, системы, технологии, персоны:
|Гирко Валерий 6 6
|Горобец Наталья 5 5
|Плюснин Андрей 4 4
|Романовский Сергей 6 3
|Радошкевич Сергей 3 3
|Башлыков Михаил 23 3
|Акатьева Мария 2 2
|Носаков Василий 12 2
|Пручкина Надежда 3 2
|Костина Анна 6 2
|Чеканов Алексей 8 2
|Нечаев Сергей 3 2
|Schonbohm Arne - Шенбом Арне 2 2
|Самойлов Юрий 75 2
|Кузнецов Станислав 162 2
|Максимов Вячеслав 15 2
|Мелехин Иван 24 2
|Чирков Тарас 13 2
|Конусов Андрей 87 2
|Смирнова-Крелль Оксана 52 1
|Алябьев Андрей 27 1
|Шилак Ксения 28 1
|Кравцов Алексей 35 1
|Павлов Александр 120 1
|Малявкин Александр 24 1
|Бейдер Александр 75 1
|Баранов Алексей 21 1
|Макаревич Александр 4 1
|Пружинин Александр 6 1
|Белкин Александр 5 1
|Храмцовская Наталья 48 1
|Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
|Шелястина Елена 15 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Кутузов Александр 40 1
|Гайкович Владимир 40 1
|Ференец Вадим 29 1
|Царев Евгений 29 1
|Корсаков Анатолий 16 1
|Волянский Денис 6 1
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