Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196057
ИКТ 15106
Организации 11634
Ведомства 1502
Ассоциации 1100
Технологии 3571
Системы 26869
Персоны 85546
География 3089
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

AltEll АльтЭль

AltEll - АльтЭль

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.10.2021 В России закрыто знаковое уголовное дело о плагиате софта, по которому разработчику грозила тюрьма 5
03.01.2020 Власти вкладывают в кибербезопасность России 28 миллиардов, не решившись утроить эту сумму 1
25.09.2019 Разработчики софта из Реестра отечественного ПО подвели экс-главу компании под уголовную статью о плагиате 6
21.08.2017 «Депо Компьютерс» представит защищенные решения на форуме «Армия-2017» 1
12.02.2016 Начался сбор данных для CNews100 - рейтинга крупнейших ИТ-компаний России 1
25.06.2015 Опубликован рейтинг «CNews100 Крупнейшие ИТ-компании России» 1
10.06.2015 Однонаправленный шлюз Altell КОП-USB получил заключение ФСБ 2
09.06.2015 CNews100: Стагнация превратится в падение? 1
25.05.2015 Унифицированные средства защиты сменят межсетевые экраны 2
03.02.2015 Altell выпустил комплекс однонаправленной передачи данных по USB 2
15.01.2015 Модуль доверенной загрузки Altell Trust сертифицирован ФСТЭК 2
19.12.2014 Динамика рынка ИБ на полгода отстает от ИТ 1
13.08.2014 Межсетевые экраны Altell Neo сертифицированы ФСБ 2
29.07.2014 Доверенная виртуальная среда Altell seOS VT сертифицирована ФСБ 2
31.03.2014 Устройства Lenovo оснащены защитой от «АльтЭль» 2
18.02.2014 Ноутбуки Panasonic оснастят защитой от «АльтЭль» 2
06.12.2013 Рынок ИБ стагнирует 1
03.12.2013 Опыт внедрения модуля доверенной загрузки нового поколения в крупном российском банке 2
07.11.2013 ВЦКП защитил сеть с помощью UTM-устройств Altell Neo 2
27.08.2013 Роман Ермолаев возглавил коммерческий блок «Андэк» 1
22.02.2013 «АльтЭль» обновила линейку UTM-устройств Altell Neo 2
09.01.2013 Softline пополнила свой портфель решений ИБ продуктами «АльтЭль» 1
01.12.2011 ПАК Altell Neo интегрирован с USB–токеном «Рутокен» 2
07.09.2010 5 октября в Москве откроется выставка «Infobez-Expo/ИнфоБезопасность 2010» 1
29.04.2010 «Сириус» и «АльтЭль» договорились о сотрудничестве в области создания систем ИБ 2
20.02.2009 Технологии «Лаборатории Касперского» интегрированы в ПАК Altell Neo 1

Публикаций - 27, упоминаний - 50

AltEll и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3611 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5532 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2362 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1596 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3411 3
Intel Corporation 12749 3
Информзащита 917 3
Крок - Croc 1937 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 562 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1369 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 336 3
NVision Group - Энвижн Груп 698 3
AMT Group - АМТ-Груп 361 3
Эшелон НПО 146 3
RayCom Wireless - Скандинавский Дом 15 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 374 2
Acronis - Акронис 480 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 112 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1054 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 461 2
Код Безопасности 757 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 179 2
Numa Technology - НумаТех - Нума Технологии 15 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 2
СиС - Системы и связь 11 2
Ростелеком 10791 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 899 2
SAP SE 5557 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 149 1
Yandex - Яндекс 9038 1
Восход ФГБУ НИИ 714 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Microsoft Corporation 25653 1
Lenovo Group 2416 1
InfoWatch - Инфовотч 1152 1
AMD - Advanced Micro Devices 4606 1
Oracle Corporation 7038 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2896 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1698 1
РВК - Российская венчурная компания 569 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 95 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1100 1
РЖД - Российские железные дороги 2055 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8674 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5444 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3549 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5906 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13519 5
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 563 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2854 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3170 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 405 2
Судебная власть - Judicial power 2469 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 342 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3557 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5561 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 751 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 243 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1522 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3643 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 400 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 194 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 751 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3386 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1294 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2825 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 100 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 106 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 448 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 291 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3043 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3772 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 377 1
TCG - Trusted Computing Group 31 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34057 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63687 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12970 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4115 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7872 7
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 941 7
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4382 7
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1816 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15321 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27898 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24919 6
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 758 6
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 605 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32972 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9211 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14070 6
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 96 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10526 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8047 5
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 425 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7000 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4935 5
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 263 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12624 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35502 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5012 4
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2429 4
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 305 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3111 4
Application Control - Контроль доступа к приложениям 189 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17748 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3759 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2906 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12971 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23981 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27016 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1061 3
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 316 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14653 3
Дистанционное управление - Удалённое управление 1252 3
AltEll Neo 10 10
AltEll Trust 8 8
Microsoft RemoteFX 25 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1316 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 437 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 2
Intel AMT - Intel Active Management Technology 56 2
Numa Technology - Numa Edge 6 2
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Numa Technology - Numa Arce МДЗ 8 2
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 104 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 304 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 485 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1668 1
Intel Core i - Cерия процессоров 533 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1768 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 286 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 696 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1433 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1634 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 646 1
Panasonic Toughbook - серия планшетов и ноутбуков 89 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 228 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 766 1
OpenVPN 82 1
Lenovo ThinkCentre - IBM ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 68 1
Intel Xeon E 197 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3515 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 256 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
DEPO Computers - Depo Neos 23 1
HID Global - iCLASS - формат бесконтактных смарт 38 1
DEPO Computers - Depo Sky 3 1
DEPO Computers - Depo Switch 6 1
Numa Technology - Numa vServer 11 1
Numa Technology - Numa BIOS БСВВ 10 1
Numa Technology - Numa vDesktop 1 1
Францев Викентий 8 6
Соколов Дмитрий 71 2
Смоленский Павел 2 2
Сватков Леонид 9 2
Ермолаев Роман 4 2
Стасевич Игорь 2 2
Лугов Андрей 33 1
Клишас Андрей 60 1
Бокова Людмила 82 1
Касперская Наталья 314 1
Чехонин Антон 68 1
Рубанов Владимир 76 1
Макаров Валентин 251 1
Калинин Алексей 76 1
Калинин Александр 185 1
Земков Сергей 159 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Бобровников Борис 104 1
Ермолаев Артем 379 1
Грибов Владимир 31 1
Крохин Валентин 32 1
Башлыков Михаил 23 1
Соколов Николай 1 1
Смекалкин Алексей 1 1
Васильевых Евгений 1 1
Пушкарев Сергей 2 1
Смирнов Иван 30 1
Шустов Игорь 1 1
Кривенкова Ирина 9 1
Гейх Марина 1 1
Ухлинов Леонид 61 1
Зубов Евгений 13 1
Железняков Вячеслав 15 1
Гайкович Владимир 40 1
Чижов Александр 10 1
Ефремов Дмитрий 9 1
Хмелинин Андрей 3 1
Мендус Валерий 5 1
Овчинникова Елена 1 1
Прямов Кирилл 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 163775 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19303 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47124 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4435 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3423 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54263 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8450 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2813 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1661 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 2
Европа 24874 2
Европа Восточная 3135 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 664 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3534 1
Россия - ПФО - Самарская область 1545 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 47 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56830 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52783 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11258 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6622 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3523 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15768 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5072 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8732 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3263 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3124 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6950 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1128 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1342 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2680 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4547 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5677 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9052 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2993 2
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 189 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 245 1
Образование в России 2727 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4383 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3906 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3600 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8001 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3914 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21267 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 744 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2311 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5062 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1365 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 931 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2293 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2092 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 312 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3004 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 973 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1212 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 909 1
WikiLeaks 120 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8499 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3890 4
CNews Fast рейтинг 54 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 2
IDC - International Data Corporation 4966 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 572 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 275 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 291 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 261 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1711 1
РАН - Российская академия наук 2090 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 351 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
Информзащита Учебный центр 38 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2640 1
Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448737, в очереди разбора - 727460.
Создано именных указателей - 196057.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще