Хмелинин Андрей


СОБЫТИЯ


28.10.2025 Рост российского рынка ИБ замедлился: заказчики взяли паузу после проведения аврального импортозамещения 1
06.12.2013 Рынок ИБ стагнирует 1
24.04.2012 «Ростелеком-Урал» и АСТ завершили проект по повышению уровня защиты персональных данных 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Хмелинин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 106 2
Ростелеком 10244 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 93 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 159 1
InfoWatch - Инфовотч 1082 1
AMT Group - АМТ-Груп 350 1
Конфидент ЦЗИ 121 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 166 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 380 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 434 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 1
AltEll - АльтЭль 26 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 738 1
Acronis - Акронис 458 1
Leta Group - Лета Групп 279 1
Информзащита 841 1
Крок - Croc 1814 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 971 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1504 1
Softline - Софтлайн 3207 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 659 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 497 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1203 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 461 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5734 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 74 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 104 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4799 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3338 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33551 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8642 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8576 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72002 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7977 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 230 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25434 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5642 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1854 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3960 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6620 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 823 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12650 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12123 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 241 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7699 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9909 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 867 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 704 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3444 1
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 181 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4717 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31116 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31661 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7490 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2618 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22747 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12235 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 206 1
AltEll Neo 10 1
AltEll Trust 8 1
Kaspersky Container Security 14 1
Железняков Вячеслав 15 1
Башлыков Михаил 23 1
Андреянов Никита 3 1
Родионов Вячеслав 1 1
Прямов Кирилл 10 1
Овчинникова Елена 1 1
Россия - ПФО - Самарская область 1434 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4230 1
Россия - РФ - Российская федерация 155073 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3143 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45365 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18412 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8470 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54490 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 877 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4882 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3165 1
Информатика - computer science - informatique 1133 1
Металлы - Серебро - Silver 791 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6233 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2521 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50808 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8328 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 62 1
РАН - Российская академия наук 1989 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
