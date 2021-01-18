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Aflex Distribution
Афлекс Дистрибьюшн
Aflex Software


18.01.2021 Softline помогла «Евразу» автоматизировать бизнес-процессы по работе с рекламациями 1
06.10.2020 Softline усилила направление по работе с платформой Creatio компании «Террасофт Россия» 1
28.04.2017 Acronis Backup Advanced обеспечит комплексную защиту данных автовокзалов и автостанций Тюменской области 1
25.01.2016 Acronis выпустила новую версию Access Advanced для удаленного доступа и обмена файлами внутри компании 1
09.11.2015 Kingsoft Office выступает партнером «CNews Forum 2015: Информационные технологии завтра» 2
20.11.2014 Aflex Distribution внедрила решение 2X RAS в НИЦ «Курчатовский институт» 3
25.08.2014 Softline Seed Fund инвестировал 8 млн руб. в проект «Стахановец» 1
18.06.2014 Aflex Distribution выводит на рынок новую платформу Kofax 2
18.04.2014 Путь от СЭД к ECM в России: актуальный опыт 2
18.04.2014 Банки нуждаются в многоуровневой защите 2
03.12.2013 Информационная безопасность: усиление защиты 3
14.11.2012 В России вышла облачная версия Comindware Tracker 2
07.09.2012 Продукты Acronis Backup & Recovery 11 сетрифицированы ФСТЭК 2
10.08.2012 DataCore выпустила новый гипервизор для облачных хранилищ — SANsymphony-V 9.0 1
11.07.2012 «Газпром авиа» оптимизирует работу ИТ-службы с помощью Comindware Tracker 1
30.05.2012 Aflex Distribution начала продажи новой версии решения для веб-конференций Mirapolis Virtual Room 1
13.09.2011 «Рентсофт» представила сервис подписки на антивирусы BitDefender 1
11.08.2011 Acronis запускает в России сервис онлайн-резервирования данных 1
16.03.2011 BitDefender предлагает СМБ-компаниям комплексное решение по информационной безопасности 1
09.03.2011 Решения Acronis обеспечивают непрерывность бизнеса «Банковского процессингового центра» 3
25.02.2011 Решение Acronis обеспечивает непрерывность бизнес-процессов «Атомфлота» 2
16.02.2011 Продукты Acronis Backup & Recovery 10 сертифицированы ФСТЭК России 2
07.02.2011 Aflex Distribution поставила решение Acronis в «Стройтрансгаз» 3
29.12.2010 Решение Acronis обеспечивает сохранность данных «Энергозащиты» 2
22.12.2010 Решение Acronis обеспечивает непрерывность бизнеса «Себа Спектрум» 3
20.12.2010 Решение Acronis обеспечивает непрерывную работу серверов отеля «Волга» 3
13.12.2010 Aflex Distribution предлагает решения Acronis Disk Director 11 Advanced Server и Acronis Disk Director 11 Advanced Workstation 2
09.12.2010 ФСТЭК России сертифицировала продукты линейки Acronis Backup & Recovery 10 1
08.12.2010 Сбой в ядре Windows позволяет обойти пользовательский контроль 3
15.10.2010 Aflex Distribution представил новую линейку домашних продуктов BitDefender 2011 1
13.09.2010 Aflex Distribution начал продажи новой версии ПО для управления жестким диском Acronis Disk Director 11 1
26.08.2010 Print Audit разработал калькулятор окупаемости своих решений 1
19.08.2010 BitDefender Client Security на защите образовательных учреждений ЯНАО 2
27.07.2010 Решения Acronis обеспечили безопасность рабочих процессов «Ростэк» 2
15.07.2010 «Мегатрейд» рынке займется продвижением решений Acronis и Parallels в Украине 1
13.07.2010 «Ямалгазинвест» выбрал решения Acronis для резервного копирования и восстановления данных 2
12.07.2010 Решения Acronis обеспечили непрерывность бизнес-процессов «Фармасинтеза» 1
28.06.2010 Управление финансов г.Новый Уренгой обеспечило безопасность рабочих процессов с помощью решений Acronis 2
24.06.2010 Решения Acronis обеспечивают непрерывность бизнес-процессов КБ «Арсенал» 2
22.06.2010 Институт ядерной физики им. Будкера выбрал решения Acronis для резервного копирования и восстановления данных 1

Публикаций - 89, упоминаний - 169

Aflex Distribution упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Acronis - Акронис 367 54
Parallels Holdings 472 15
Microsoft Corporation 11253 12
Apple Inc - Эппл Рус 7761 6
Bitdefender 102 6
Softline - Софтлайн 1482 6
3806 6
VMware 1832 5
Dr.Web - Доктор Веб 982 5
NortonLifeLock (Symantec) 805 4
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 216 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 3
Информзащита 426 3
SAP SE 3230 3
Kofax 28 2
Алтэкс-Софт - Altx Soft 23 2
Terrasoft - Террасофт 140 2
Trend Micro 350 2
Крок 1223 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 397 2
Ланит ГК 1165 2
ЭОС - Электронные офисные системы 997 2
Oracle Corporation 3389 2
IBM 3586 2
Comindware - Колловэар 51 2
Dell EMC 2433 2
Т-Платформы 274 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 454 1
SUSE 168 1
Commvault 148 1
ESET 991 1
AMD - Advanced Micro Devices 1692 1
HP Inc. 2959 1
Intel Corporation 4234 1
АйДи - Технологии управления 41 1
NVision Group - Энвижн Груп 548 1
Deloitte - Делойт 187 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
AMD Graphics Product Group - ATI 349 1
Blink 28 1
Газпром ПАО 525 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
РОСНО СК 70 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 1
Уралсиб Банк 390 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 78 1
Allianz - Страховая компания 19 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 3 1
Стройтрансгаз 15 1
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
Транснефть 159 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Газпром нефть 382 1
Татнефть 114 1
Роснефть НК 367 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Федеральное казначейство России 766 1
Правительство Москвы 654 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 1
Атомфлот ФГУП 4 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 3
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 487 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1271 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
3D-печать 135 1
Microsoft Windows приложения 106 1
Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 9 1
Родительский контроль 156 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 54 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 132 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 167 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 452 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз 46 1
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 20 1
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 77 1
V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 31 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 615 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1642 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 1
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 119 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 1
Microsoft Windows 10 6707 26
Linux OS 4296 16
Acronis True Image 40 5
Microsoft Windows 7 1662 4
Apple iOS 5742 4
Apple Mac 1472 4
Parallels Desktop 68 3
Dr.Web Антивирус 194 3
Apache OpenOffice 267 3
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1189 3
Google Android 10752 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 842 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Alfresco 114 2
Comindware Tracker 17 2
Microsoft Dynamics 200 2
OpenText Documentum 194 2
Microsoft Dynamics CRM 392 2
Microsoft Windows Server 2008 210 2
Microsoft Windows XP 913 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 833 2
Microsoft SQL Server 799 2
Terrasoft Creatio 44 2
Microsoft Skype 1480 2
Kaspersky Internet Security 290 1
Moonwalk - Стриминговый плеер 7 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 287 1
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 132 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 328 1
Microsoft Outlook 652 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 112 1
Microsoft Windows Search 10 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 119 1
Microsoft Windows 866 1
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 6 1
Linux KDE Plasma 116 1
Microsoft DirectX 330 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 335 1
HPE ProLiant - Серия серверов 101 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 1
Устюжанин Дмитрий 43 3
Игнатов Андрей 10 3
Лосев Сергей 43 2
Курило Андрей 35 2
Стуров Дмитрий 25 2
Михайлов Александр 25 1
Бабенко Алексей 9 1
Александров Илья 6 1
Чимиричкина Мария 30 1
Путин Владимир 1831 1
Орловский Виктор 229 1
Файн Александр 9 1
Бабинцев Василий 21 1
Федоров Михаил 9 1
Башлыков Михаил 21 1
Агафонов Андрей 19 1
Васильев Григорий 35 1
Емельянников Михаил 33 1
Васильева Екатерина 17 1
Коршунова Мария 8 1
Кравченко Александр 7 1
Волотовская Елена 15 1
Матвеев Лев 42 1
Воробьев Андрей 126 1
Клочков Алексей 25 1
Бондаренко Александр 32 1
Родионов Александр 30 1
Будин Алексей 20 1
Бобров Сергей 9 1
Шайхатаров Олег 8 1
Ермаченков Алексей 14 1
Цыпляев Максим 30 1
Андрианов Максим 6 1
Баласанян Владимир 31 1
Бейлезон Олег 32 1
Легезо Денис 32 1
Панчоян Артур 5 1
Контемиров Юрий 27 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 83
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 73
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 4
Украина 3431 4
Прибалтика - Балтия 607 4
Казахстан - Республика 2665 2
Германия - Федеративная Республика 3702 2
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - Тюменская область 593 1
Нидерланды 986 1
Россия - Липецкая область 294 1
Россия - Рязанская область 315 1
Россия - Кемеровская область 476 1
Россия - Томск 456 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 210 1
Чехия - Чешская Республика 506 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 437 1
Великое Герцогство Люксембург 218 1
Россия - Кировск - Кировская область 307 1
Россия - Воронежская область 401 1
Россия - Смоленская область 232 1
Россия - Калуга 302 1
Россия - Магаданская область 230 1
Россия - Новый Уренгой 85 1
Россия - Севастополь 420 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 1
Европа 3804 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 1
Земля - планета Солнечной системы 892 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Норвегия - Королевство 437 1
Восточная Европа 1701 1
Австралия - Австралийский Союз 1136 1
Россия - Пермь 750 1
Россия - Республика Крым 626 1
Канада 1326 1
Россия - Красноярск 856 1
Специальный административный район Гонконг 557 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 841 2
Пиратство - Авторское право 212 1
Русский язык 1006 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 104 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 317 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 39 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 1
Эхо Москвы - радиостанция 51 1
IDC - International Data Corporation 2743 2
CNews Analytics 1996 1
Gartner 2201 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772508, в очереди разбора - 676190.
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