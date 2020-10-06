Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Aflex Distribution Афлекс Дистрибьюшн Aflex Software

Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 6 дел, на cумму 2 285 518 ₽*

Судебные дела (6) на сумму 2 285 518 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 1 353 613 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 931 905 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.10.2020 Softline усилила направление по работе с платформой Creatio компании «Террасофт Россия»

атформе Creatio компании «Террасофт Россия», единую «точку входа»: компания объединилась с командой Aflex Distribution в единый департамент бизнес-решений Softline, что позволит в рамках одного
20.11.2014 Aflex Distribution внедрила решение 2X RAS в НИЦ «Курчатовский институт»

Компания Aflex Distribution, официальный представитель 2Х Software, выполнила проект по внедрению 2X R
18.06.2014 Aflex Distribution выводит на рынок новую платформу Kofax

Компания Aflex Distribution объявила о начале продаж новой платформы КТА 7.0 (Kofax Total Agility 7.0)
14.11.2012 В России вышла облачная версия Comindware Tracker

Компания Aflex Distribution, представитель компании Comindware, производителя программного обеспечения
07.09.2012 Продукты Acronis Backup & Recovery 11 сетрифицированы ФСТЭК

Компания Aflex Distribution — представитель компании Acronis в России и странах СНГ — объявила о серти
30.05.2012 Aflex Distribution начала продажи новой версии решения для веб-конференций Mirapolis Virtual Room

Компания Aflex Distribution, эксклюзивный представитель компании Mirapolis в России, СНГ и странах Бал
07.07.2011 Aflex cloud и Nthost заключили соглашение о распространении ПО на условиях подписки

Компания Aflex cloud, реализующая лицензионное программное обеспечение по модели SaaS, объявила о запуске интернет-сервиса Cloudpants.ru и одновременно с этим о запуске партнерской программы. Одним из п
09.03.2011 Решения Acronis обеспечивают непрерывность бизнеса «Банковского процессингового центра»

Компания Aflex Distribution, официальный представитель компании Acronis в России и странах СНГ, объяви
25.02.2011 Решение Acronis обеспечивает непрерывность бизнес-процессов «Атомфлота»

Компания Aflex Distribution, официальный представитель компании Acronis в России и странах СНГ, объяви
16.02.2011 Продукты Acronis Backup & Recovery 10 сертифицированы ФСТЭК России

Компания Aflex Distribution, официальный представитель компании Acronis в России и странах СНГ, сообщи
07.02.2011 Aflex Distribution поставила решение Acronis в «Стройтрансгаз»

Компания Aflex Distribution, официальный представитель компании Acronis в России и странах СНГ, объяви
29.12.2010 Решение Acronis обеспечивает сохранность данных «Энергозащиты»

Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
22.12.2010 Решение Acronis обеспечивает непрерывность бизнеса «Себа Спектрум»

Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
20.12.2010 Решение Acronis обеспечивает непрерывную работу серверов отеля «Волга»

Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
13.12.2010 Aflex Distribution предлагает решения Acronis Disk Director 11 Advanced Server и Acronis Disk Director 11 Advanced Workstation

Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
09.12.2010 ФСТЭК России сертифицировала продукты линейки Acronis Backup & Recovery 10

Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
08.12.2010 Сбой в ядре Windows позволяет обойти пользовательский контроль

Компания Aflex Distribution, представитель интересов российских и зарубежных компаний-разработчиков ПО
15.10.2010 Aflex Distribution представил новую линейку домашних продуктов BitDefender 2011

Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и странах СНГ компании BitDefender – р
13.09.2010 Aflex Distribution начал продажи новой версии ПО для управления жестким диском Acronis Disk Director 11

Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
19.08.2010 BitDefender Client Security на защите образовательных учреждений ЯНАО

Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
27.07.2010 Решения Acronis обеспечили безопасность рабочих процессов «Ростэк»

Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
15.07.2010 «Мегатрейд» рынке займется продвижением решений Acronis и Parallels в Украине

Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
13.07.2010 «Ямалгазинвест» выбрал решения Acronis для резервного копирования и восстановления данных

Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
28.06.2010 Управление финансов г.Новый Уренгой обеспечило безопасность рабочих процессов с помощью решений Acronis

Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
24.06.2010 Решения Acronis обеспечивают непрерывность бизнес-процессов КБ «Арсенал»

Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
15.06.2010 Банк «Преодоление» выбрал решения Acronis для резервного копирования и восстановления данных

Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
29.04.2010 Aflex Distribution займется расширением бизнеса на территории СНГ: новое назначение

Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
20.04.2010 Решения Acronis обеспечили непрерывность рабочих процессов Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота

Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
05.04.2010 Решения Acronis обеспечат непрерывность бизнес-процессов «Газпромбанка — Управление активами»

Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
30.03.2010 Acronis — новый игрок на рынке систем защиты от вирусов, спама и сетевых атак

Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
29.03.2010 Aflex Distribution выводит на рынок локализованную для России версию Acronis True Image Home 2010

Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
18.02.2010 Aflex Distribution оптимизировала бизнес-процессы на базе Microsoft Dynamics CRM

Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
26.01.2010 «Афлекс Дистрибьюшн» займется продвижением решений виртуализации Parallels в России и странах СНГ

Компания «Афлекс Дистрибьюшн», официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программ
24.11.2009 «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» закупила решения Acronis

Компания Aflex software, официальный представитель в России и СНГ компании Acronis, объявила о заверше
13.11.2009 Новая линейка продуктов Acronis Backup & Recovery 10 вышла на российский рынок

Компания Aflex software, официальный представитель в России и СНГ компании Acronis, объявила о выходе

06.11.2009 Решения SteelEye обеспечили непрерывность бизнес-процессов концерна «Калина»

Компания Aflex software, официальный представитель в России и СНГ ряда зарубежных разработчиков програ
01.10.2009 МИД России закупил решения Acronis для резервного копирования и восстановления данных

Компания Aflex software, официальный представитель в России и СНГ компании Acronis, объявила о заверше
23.07.2009 Iris Network Traffic Analyzer обеспечивает ИБ «Газпром трансгаз – Кубань»

Компания Aflex software, официальный представитель в России и СНГ компании eEye Digital Security, объя
14.07.2009 Новая линейка решений Acronis вышла на рынки Европы и США

Компания Aflex software, официальный представитель в России и СНГ компании Acronis, объявла о выходе н
03.07.2009 Aflex software строит CRM-систему на базе решения Microsoft

ный холдинг Softline, объявила о старте проекта внедрения решения Microsoft Dynamics CRM в компании Aflex software – официальном представителе на территории России и стран СНГ мировых разработч

Публикаций - 111, упоминаний - 188

Aflex Distribution и организации, системы, технологии, персоны:

Acronis - Акронис 489 71
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 22
Microsoft Corporation 25775 19
ASPLinux - Application Service Provider Linux 93 18
Softline - Софтлайн 3743 14
9594 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Bitdefender 171 7
Dr.Web - Доктор Веб 1294 6
Apple Inc 13156 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Broadcom - VMware 2610 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
HP Inc. 5883 4
Информзащита 941 4
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 4
Comindware - Колловэар 202 4
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 3
SAP SE 5601 3
Dell EMC 5180 3
Intel Corporation 12811 3
Oracle Corporation 7074 3
Крок - Croc 1964 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 3
USN Computers - Юсн-Компьютерс 33 2
Scan city - Скан сити 8 2
Агент Плюс 8 2
Devexpress - Developer Express 8 2
SIOS Technology - Steeleye Technology 13 2
Samsung Electronics 11065 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Veeam Software 345 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 2
Red Hat 1378 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 2
HTC Corporation 1512 2
Газпром ПАО 1493 4
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
Softline Seed Fund - SSF - фонд посевных инвестиций группы компаний Softline и Российской венчурной компании 16 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
БГАРФ - Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 3 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
United Distribution - Юнайтед дистрибьюторс 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Роскосмос - КБ Арсенал ФГУП - Арсенал МЗ - Арсенал Машиностроительный завод - Конструкторское бюро имени М.В. Фрунзе 20 1
СимСитиТранс 2 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 1
Ямалгазинвест 3 1
Allianz - Прогресс-Гарант СК 17 1
Рустранском 3 1
Газпром авиа 3 1
Seba KMT - Себа КМТ - Себа Спектрум 1 1
Банк Кузнецкий - Кузнецкий мост банк 7 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Татнефть 243 1
Газпром нефть 725 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Транснефть 335 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Верный - торговая сеть 326 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 49
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 38
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 21
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 19
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 16
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 11
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 11
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 7
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 6
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 6
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
Microsoft Windows 16882 35
Acronis True Image 97 28
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 79 23
Linux OS 11533 22
Acronis Universal Restore 15 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 8
Parallels Desktop 93 7
Acronis Disk Director - Acronis Disk Editor 15 6
1С:Дистрибьюция 37 5
ASPLinux Server 28 5
Microsoft Dynamics 1197 5
Apple iOS 8583 4
Microsoft Windows 7 2007 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 4
Apache OpenOffice 490 4
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 4
Acronis Backup Advanced 15 4
Virtuozzo Containers 31 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
ASPLinux Cobalt 4 3
Acronis Snap Deploy - Acronis Snap Restore 9 3
Google Android 15244 3
Apple macOS 2419 3
Microsoft Office 4170 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Microsoft Outlook 1506 3
Terrasoft Creatio 109 3
Mozilla Firefox - браузер 1951 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 3
Microsoft Dynamics CRM 564 3
eEye Digital Security - eEye Retina 46 2
Gen Digital - NortonLifeLock Norton 360 28 2
BitDefender Internet Security 12 2
Softline Direct - Софтлайн Директ 47 2
Kofax Total Agility - КТА 3 2
Acronis Recovery Expert 6 2
Microsoft Windows Server Essentials - Microsoft SBS - Microsoft Small Business Server 43 2
Хазов Артем 15 15
Аношин Антон 13 12
Шпак Виталий 39 5
Устюжанин Дмитрий 50 3
Шайхатаров Олег 8 3
Игнатов Андрей 10 3
Ференец Вадим 29 2
Городецкий Петр 27 2
Бажин Андрей 12 2
Пуха Максим 7 2
Гусенков Евгений 5 2
Полевой Андрей 2 2
Сидорец Анастасия 2 2
Цыпляев Максим 44 2
Башлыков Михаил 23 2
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 2
Курило Андрей 39 2
Лосев Сергей 46 2
Стуров Дмитрий 33 2
Трифаленков Илья 17 1
Поносов Александр 69 1
Макаров Иван 33 1
Кондрашин Михаил 22 1
Левинский Денис 8 1
Чаплыгин Роман 22 1
Хлапов Денис 7 1
Богданов Дмитрий 6 1
Шабанов Александр 7 1
Ласкин Иван 13 1
Демурджян Юлий 5 1
Гребенюк Алексей 11 1
Ступин Сергей 11 1
Губушкин Сергей 3 1
Безкоровайный Денис 16 1
Леонов Кирилл 13 1
Потанин Сергей 9 1
Шумилов Максим 17 1
Князева Татьяна 8 1
Соболь Галина 8 1
Гринкевич Сергей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 104
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 85
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 8
Украина 7928 7
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Европа 24964 3
Казахстан - Республика 6048 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 2
Украина - Киев 1151 2
Украина - Харьковская область - Харьков 221 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 85 1
Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Верещагино 45 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Югорск 27 1
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район - Ямбург 23 1
Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Сепыч 25 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Дания - Королевство 1337 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - ЮФО - Севастополь 613 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Канада 5082 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Китай - Тайвань 4245 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 21
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 10
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 6
Английский язык 7030 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 2
Аудит - аудиторский услуги 1265 2
Информатика - computer science - informatique 1195 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
Банковское обозрение 5 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 25 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
НАН Украины - НАНУ - Национальная академия наук Украины 14 1
ДонНТУ - Донецкий национальный технический университет - Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 14 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще