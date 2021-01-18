Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Aflex Distribution
Афлекс Дистрибьюшн
Aflex Software
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 89, упоминаний - 169
Aflex Distribution упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Устюжанин Дмитрий 43 3
|Игнатов Андрей 10 3
|Лосев Сергей 43 2
|Курило Андрей 35 2
|Стуров Дмитрий 25 2
|Михайлов Александр 25 1
|Бабенко Алексей 9 1
|Александров Илья 6 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Путин Владимир 1831 1
|Орловский Виктор 229 1
|Файн Александр 9 1
|Бабинцев Василий 21 1
|Федоров Михаил 9 1
|Башлыков Михаил 21 1
|Агафонов Андрей 19 1
|Васильев Григорий 35 1
|Емельянников Михаил 33 1
|Васильева Екатерина 17 1
|Коршунова Мария 8 1
|Кравченко Александр 7 1
|Волотовская Елена 15 1
|Матвеев Лев 42 1
|Воробьев Андрей 126 1
|Клочков Алексей 25 1
|Бондаренко Александр 32 1
|Родионов Александр 30 1
|Будин Алексей 20 1
|Бобров Сергей 9 1
|Шайхатаров Олег 8 1
|Ермаченков Алексей 14 1
|Цыпляев Максим 30 1
|Андрианов Максим 6 1
|Баласанян Владимир 31 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Легезо Денис 32 1
|Панчоян Артур 5 1
|Контемиров Юрий 27 1
|IDC - International Data Corporation 2743 2
|CNews Analytics 1996 1
|Gartner 2201 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772508, в очереди разбора - 676190.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772508, в очереди разбора - 676190.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru