Получите все материалы CNews по ключевому слову
Aflex Distribution Афлекс Дистрибьюшн Aflex Software
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 6 дел, на cумму 2 285 518 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|06.10.2020
|
Softline усилила направление по работе с платформой Creatio компании «Террасофт Россия»
атформе Creatio компании «Террасофт Россия», единую «точку входа»: компания объединилась с командой Aflex Distribution в единый департамент бизнес-решений Softline, что позволит в рамках одного
|20.11.2014
|
Aflex Distribution внедрила решение 2X RAS в НИЦ «Курчатовский институт»
Компания Aflex Distribution, официальный представитель 2Х Software, выполнила проект по внедрению 2X R
|18.06.2014
|
Aflex Distribution выводит на рынок новую платформу Kofax
Компания Aflex Distribution объявила о начале продаж новой платформы КТА 7.0 (Kofax Total Agility 7.0)
|14.11.2012
|
В России вышла облачная версия Comindware Tracker
Компания Aflex Distribution, представитель компании Comindware, производителя программного обеспечения
|07.09.2012
|
Продукты Acronis Backup & Recovery 11 сетрифицированы ФСТЭК
Компания Aflex Distribution — представитель компании Acronis в России и странах СНГ — объявила о серти
|30.05.2012
|
Aflex Distribution начала продажи новой версии решения для веб-конференций Mirapolis Virtual Room
Компания Aflex Distribution, эксклюзивный представитель компании Mirapolis в России, СНГ и странах Бал
|07.07.2011
|
Aflex cloud и Nthost заключили соглашение о распространении ПО на условиях подписки
Компания Aflex cloud, реализующая лицензионное программное обеспечение по модели SaaS, объявила о запуске интернет-сервиса Cloudpants.ru и одновременно с этим о запуске партнерской программы. Одним из п
|09.03.2011
|
Решения Acronis обеспечивают непрерывность бизнеса «Банковского процессингового центра»
Компания Aflex Distribution, официальный представитель компании Acronis в России и странах СНГ, объяви
|25.02.2011
|
Решение Acronis обеспечивает непрерывность бизнес-процессов «Атомфлота»
Компания Aflex Distribution, официальный представитель компании Acronis в России и странах СНГ, объяви
|16.02.2011
|
Продукты Acronis Backup & Recovery 10 сертифицированы ФСТЭК России
Компания Aflex Distribution, официальный представитель компании Acronis в России и странах СНГ, сообщи
|07.02.2011
|
Aflex Distribution поставила решение Acronis в «Стройтрансгаз»
Компания Aflex Distribution, официальный представитель компании Acronis в России и странах СНГ, объяви
|29.12.2010
|
Решение Acronis обеспечивает сохранность данных «Энергозащиты»
Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
|22.12.2010
|
Решение Acronis обеспечивает непрерывность бизнеса «Себа Спектрум»
Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
|20.12.2010
|
Решение Acronis обеспечивает непрерывную работу серверов отеля «Волга»
Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
|13.12.2010
|
Aflex Distribution предлагает решения Acronis Disk Director 11 Advanced Server и Acronis Disk Director 11 Advanced Workstation
Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
|09.12.2010
|
ФСТЭК России сертифицировала продукты линейки Acronis Backup & Recovery 10
Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
|08.12.2010
|
Сбой в ядре Windows позволяет обойти пользовательский контроль
Компания Aflex Distribution, представитель интересов российских и зарубежных компаний-разработчиков ПО
|15.10.2010
|
Aflex Distribution представил новую линейку домашних продуктов BitDefender 2011
Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и странах СНГ компании BitDefender – р
|13.09.2010
|
Aflex Distribution начал продажи новой версии ПО для управления жестким диском Acronis Disk Director 11
Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
|19.08.2010
|
BitDefender Client Security на защите образовательных учреждений ЯНАО
Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
|27.07.2010
|
Решения Acronis обеспечили безопасность рабочих процессов «Ростэк»
Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
|15.07.2010
|
«Мегатрейд» рынке займется продвижением решений Acronis и Parallels в Украине
Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
|13.07.2010
|
«Ямалгазинвест» выбрал решения Acronis для резервного копирования и восстановления данных
Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
|28.06.2010
|
Управление финансов г.Новый Уренгой обеспечило безопасность рабочих процессов с помощью решений Acronis
Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
|24.06.2010
|
Решения Acronis обеспечивают непрерывность бизнес-процессов КБ «Арсенал»
Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
|15.06.2010
|
Банк «Преодоление» выбрал решения Acronis для резервного копирования и восстановления данных
Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
|29.04.2010
|
Aflex Distribution займется расширением бизнеса на территории СНГ: новое назначение
Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
|20.04.2010
|
Решения Acronis обеспечили непрерывность рабочих процессов Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота
Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
|05.04.2010
|
Решения Acronis обеспечат непрерывность бизнес-процессов «Газпромбанка — Управление активами»
Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
|30.03.2010
|
Acronis — новый игрок на рынке систем защиты от вирусов, спама и сетевых атак
Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
|29.03.2010
|
Aflex Distribution выводит на рынок локализованную для России версию Acronis True Image Home 2010
Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
|18.02.2010
|
Aflex Distribution оптимизировала бизнес-процессы на базе Microsoft Dynamics CRM
Компания Aflex Distribution, официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программн
|26.01.2010
|
«Афлекс Дистрибьюшн» займется продвижением решений виртуализации Parallels в России и странах СНГ
Компания «Афлекс Дистрибьюшн», официальный представитель в России и СНГ западных разработчиков программ
|24.11.2009
|
«Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» закупила решения Acronis
Компания Aflex software, официальный представитель в России и СНГ компании Acronis, объявила о заверше
|13.11.2009
|
Новая линейка продуктов Acronis Backup & Recovery 10 вышла на российский рынок
Компания Aflex software, официальный представитель в России и СНГ компании Acronis, объявила о выходе
|06.11.2009
|
Решения SteelEye обеспечили непрерывность бизнес-процессов концерна «Калина»
Компания Aflex software, официальный представитель в России и СНГ ряда зарубежных разработчиков програ
|01.10.2009
|
МИД России закупил решения Acronis для резервного копирования и восстановления данных
Компания Aflex software, официальный представитель в России и СНГ компании Acronis, объявила о заверше
|23.07.2009
|
Iris Network Traffic Analyzer обеспечивает ИБ «Газпром трансгаз – Кубань»
Компания Aflex software, официальный представитель в России и СНГ компании eEye Digital Security, объя
|14.07.2009
|
Новая линейка решений Acronis вышла на рынки Европы и США
Компания Aflex software, официальный представитель в России и СНГ компании Acronis, объявла о выходе н
|03.07.2009
|
Aflex software строит CRM-систему на базе решения Microsoft
ный холдинг Softline, объявила о старте проекта внедрения решения Microsoft Dynamics CRM в компании Aflex software – официальном представителе на территории России и стран СНГ мировых разработч
Aflex Distribution и организации, системы, технологии, персоны:
|Хазов Артем 15 15
|Аношин Антон 13 12
|Шпак Виталий 39 5
|Устюжанин Дмитрий 50 3
|Шайхатаров Олег 8 3
|Игнатов Андрей 10 3
|Ференец Вадим 29 2
|Городецкий Петр 27 2
|Бажин Андрей 12 2
|Пуха Максим 7 2
|Гусенков Евгений 5 2
|Полевой Андрей 2 2
|Сидорец Анастасия 2 2
|Цыпляев Максим 44 2
|Башлыков Михаил 23 2
|Turner Kevin - Тернер Кевин 35 2
|Курило Андрей 39 2
|Лосев Сергей 46 2
|Стуров Дмитрий 33 2
|Трифаленков Илья 17 1
|Поносов Александр 69 1
|Макаров Иван 33 1
|Кондрашин Михаил 22 1
|Левинский Денис 8 1
|Чаплыгин Роман 22 1
|Хлапов Денис 7 1
|Богданов Дмитрий 6 1
|Шабанов Александр 7 1
|Ласкин Иван 13 1
|Демурджян Юлий 5 1
|Гребенюк Алексей 11 1
|Ступин Сергей 11 1
|Губушкин Сергей 3 1
|Безкоровайный Денис 16 1
|Леонов Кирилл 13 1
|Потанин Сергей 9 1
|Шумилов Максим 17 1
|Князева Татьяна 8 1
|Соболь Галина 8 1
|Гринкевич Сергей 8 1
|Банковское обозрение 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
|Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.