Росатом Атомфлот ФГУП Росатомфлот

СОБЫТИЯ

20.01.2026 Атомный ледокол доставил оборудование «Триколор» в самый северный поселок России 1
01.11.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2025 года 2
15.05.2024 Госзакупки Microsoft в России почти обнулились: С 2022 г. они сократились более чем в 70 раз 1
14.05.2024 Sitronics Group разработает для «Атомфлота» фонд данных о состоянии акватории Севморпути 2
27.04.2023 Windows больше не нужна. Госзаказчики бросились скупать российский Linux 1
16.06.2022 «Атомфлот» России мигрирует с Windows на Astra Linux 3
28.04.2022 «Серый» импорт Cisco, HPE, Dell существовал в России всегда. За последние 2 месяца он вырос в разы. Детали 1
21.01.2022 Россия в два раза увеличит грузоперевозки по Северному морскому пути с помощью огромной ИТ-системы 2
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 1
26.05.2021 У России есть древняя ИТ-система слежения за льдами Арктики. Ей потребовалось масштабное обновление 2
24.05.2021 «Росатом» переносит огромную финансовую ИТ-систему с Oracle на Postgres Pro 1
25.03.2021 Состоялось тестирование оборудования ГМССБ системы подвижной спутниковой связи «Иридиум» в акватории Северного морского пути 1
10.12.2020 «Росатом» массово меняет СУБД Oracle и Microsoft на российскую Postgres Pro 1
23.10.2020 «Росатом» покупает на 200 млн руб. российское офисное ПО для Windows и Linux 2
21.10.2019 ABB оснастила арктический ледокол «Обь» комплексом передовых решений 2
27.08.2019 Завершено масштабирование информационной системы ТОиР «Атомфлота» 4
02.06.2015 «СпецТек» поставит систему обеспечения эксплуатации для ледоколов проекта 22220 2
20.05.2014 Поставщик «Яндекс.Карт» и Росреестра получил доступ к израильскому оборонному спутнику 1
30.01.2014 «Атомфлот» развивает свою систему управления ТОиР на платформе TRIM 1
17.09.2012 Россия строит самый большой атомный ледокол 1
25.02.2011 Решение Acronis обеспечивает непрерывность бизнес-процессов «Атомфлота» 5
24.06.2010 В Италии строится судно для транспортировки российских ОЯТ и РАО 1
26.04.2010 Зарубежные спутники провели детальную съёмку акватории Белого моря 3
30.03.2010 Моря Российской Арктики: спутниковый контроль в интересах ФГУП "Атомфлот" 2
09.12.2009 В 2010 году Россия возвратится к серийному строительству АЭС 2
20.05.2009 Охрана популяции гренландского тюленя: итоги спутникового мониторинга 2
28.10.2008 Решения Aflex обеспечат непрерывность рабочих процессов «Росатомфлота» 1
27.08.2008 Атомный ледокольный флот России передан корпорации "Росатом" 1

Росатом Атомфлот ФГУП и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25291 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2545 6
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 234 5
9065 4
Oracle Corporation 6888 4
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 4
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 178 3
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 91 3
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 122 3
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 18 3
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 15 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 501 3
Acronis - Акронис 459 2
Крок - Croc 1815 2
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 2
Роскосмос РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 1
BuyCisco - Байциско 2 1
Системы документооборота 511 1
Моринтех - Морские информационные технологии 5 1
Samsung Electronics 10658 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 671 1
Dell EMC 5101 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 1
Cisco Systems 5230 1
Huawei 4244 1
Lenovo Group 2369 1
Apple Inc 12677 1
Dell Technologies - Dell Computer 2161 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2105 1
Intel Corporation 12565 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5746 1
HP Inc. 5766 1
Ред Софт - Red Soft 1028 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 143 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 1
Sony 6637 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 506 1
Газпром ПАО 1423 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 443 4
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 4
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 9 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - ВНИПИпромтехнологии 4 3
Росатом - ППГХО имени Е. П. Славского - Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского 8 3
Росатом - ТВЭЛ - Элемаш - МСЗ - Машиностроительный завод (Электросталь) 14 3
Роснефть НК - нефтяная компания 531 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 21 3
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 3
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 54 3
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 3
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 3
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 15 3
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 3
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 13 3
Арктические технологии - Мурманское морское пароходство 8 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 2
Транснефть 324 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 78 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Приморского края и Восточной Арктики - Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Порт Восточный 7 1
Росатом - Гидрографическое предприятие ФГБУ 5 1
Lars Thrane 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8259 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3012 1
ГПБ - Газпромбанк 1182 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 355 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 24 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 1
Ямал СПГ 10 1
ОСК - Балтийский завод 28 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2190 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12952 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 3
Росгидромет - УГМС - Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды 15 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3470 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3484 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6318 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2013 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4814 2
Росатом - АтомКомплект 8 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 92 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морспасслужба ФГБУ - Морская спасательная служба - Госмортспасслужба России ФГУ 5 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4982 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2944 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 716 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 792 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3118 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2262 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 946 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 740 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 256 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 14 1
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73573 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 8
Ледокол - Icebreaker - суда ледового класса 59 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7311 4
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8186 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 990 3
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1190 3
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 2
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 555 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7745 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1090 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1777 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 417 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3944 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3313 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2176 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 677 1
Сервер приложений - Application server 345 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 466 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10135 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3724 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4686 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 142 8
Microsoft Windows 16395 7
Linux OS 10972 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 874 5
Microsoft SQL Server - MS SQL 1725 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1342 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1125 3
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 131 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 606 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1431 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 2
Росатом - Атом.Контент - ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 17 2
Pixabay 200 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1547 2
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 31 1
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 1
Acronis Snap Deploy - Acronis Snap Restore 8 1
Red Hat WildFly - Keycloak 55 1
СКБ Контур - Контур.Торги 6 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 577 1
Open Source Geospatial Foundation - GDAL - Geospatial Data Abstraction Library 3 1
Google Chrome - браузер 1653 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 150 1
Microsoft Windows 7 1995 1
Новые облачные технологии - МойОфис 903 1
Intel x86 - архитектура процессора 1987 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 348 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 956 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 945 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5883 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 279 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 642 1
Microsoft Office 365 984 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1534 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 109 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 475 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 1
1С:ERP Управление предприятием 727 1
Путин Владимир 3376 3
Абакумов Евгений 224 3
Smith Brad - Смит Брэд 100 2
Бочаров Владимир 1 1
Кургузова Дарья 2 1
Мишустин Михаил 748 1
Шадаев Максут 1157 1
Ротенберг Аркадий 52 1
Панченко Иван 178 1
Дрейгер Павел 40 1
Кириенко Владимир 144 1
Лихачев Алексей 44 1
Кузнецов Максим 22 1
Кириенко Сергей 149 1
Смирнов Андрей 74 1
Волков Михаил 69 1
Беликов Анатолий 1 1
Robbins Chuck - Роббинс Чак 11 1
Рыбалкин Александр 1 1
Хазов Артем 15 1
Кучейко Алексей 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 157776 23
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 828 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53522 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45962 4
Земля - планета Солнечной системы 10681 3
Украина 7803 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2688 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 438 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 2
Европа 24658 2
Израиль 2785 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14522 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 638 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 676 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 455 2
Северный Ледовитый океан - Карское море - Обь река - Телецкое озеро - акватория - Обская губа - залив Карского моря 32 2
Северный Ледовитый океан - Лаптевых море 13 2
Северный Ледовитый океан - Белое море - Студёное, Соловецкое море 46 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 2
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 84 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Вайгач остров 3 2
Северный Ледовитый океан - Карское море 22 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1086 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Беларусь - Белоруссия 6056 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18717 1
Индия - Bharat 5713 1
Америка - Американский регион 2189 1
Канада 4989 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Франция - Французская Республика 7986 1
Россия - СФО - Новосибирск 4681 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 251 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2975 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1554 1
Иран - Исламская Республика Иран 1121 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1259 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 514 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 524 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 12
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 7
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10382 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6267 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 117 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3241 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 562 1
Импортозамещение - параллельный импорт 566 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 356 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1332 1
Философия - Philosophy 501 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 813 1
Здравоохранение - Реабилитация 419 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 1
Национальный проект 375 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 668 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6679 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2296 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1359 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 908 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 426 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 115 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5888 1
The Washington Post 344 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11426 1
Bloomberg 1426 1
РИА Новости 995 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2184 1
Известия ИД 714 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 53 3
Росатом - Наука и инновации АО - ТРИНИТИ ГНЦ РФ - Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований Государственный научный центр Российской Федерации 7 3
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 61 1
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 1
Росрыболовство - ПИНРО - Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н.М. Книповича 2 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1652 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 264 1
Короткая ссылка
