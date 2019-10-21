ABB оснастила арктический ледокол «Обь» комплексом передовых решений

ABB сообщила о том, что после успешных ходовых испытаний дизель-электрический портовый ледокол «Обь» был передан заказчику ФГУП «Атомфлот». Новое судно будет работать в акватории Обской губы и обеспечивать проводку судов в порту Сабетта, в том числе и судов проекта «Ямал СПГ».

Комплексные решения ABB обеспечат повышенную эффективность, маневренность и надежность работы первого неатомного ледокола ФГУП «Атомфлот», которому предстоит выполнять сложные операции и поддержку крупнотоннажных судов в арктических условиях.

Для выполнения этих задач на судне установлен электродвижительный комплекс ABB из четырех ледокольных винторулевых колонок Azipod мощностью 3 МВт каждая, обеспечивающий эффективную работу судна во льду толщиной 1,5 метра. Ледокол «Обь» также оснащен инновационной судовой электроэнергетической системой постоянного тока Onboard DC Grid, системой автоматизации и турбокомпрессорами последнего поколения. Пусконаладочные работы на ледоколе выполнили российские инженеры ABB.

Четыре винторулевые колонки Azipod, попарно расположенные в носовой и кормовой частях судна, обеспечивают ему беспрецендентную маневренность по сравнению с традиционными пропульсивными системами. Ледокол, оборудованный винторулевыми колонками ABB, способен прокладывать путь во льдах гораздо эффективнее, чем судно с традиционной валолинией. В случае необходимости «Обь» может разворачиваться кормой вперед и при помощи винта фрезеровать ледовые поля.

Onboard DC Grid – оптимальное решение для судов, работающих в портах, с коротким циклом движения. Система обладает высокой отказоустойчивостью и позволяет экономить энергию не только в стандартном режиме работы, но и при интенсивной нагрузке. За счет этого снижаются эксплуатационные расходы, не требуется частое техобслуживание и сокращаются затраты, связанные с вредными выбросами. Кроме того, система Onboard DC Grid обеспечивает простую, гибкую и функциональную интеграцию с несколькими источниками питания, включая возобновляемые энергоресурсы.

Главные двигатели ледокола «Обь» оборудованы высокоэффективной двухступенчатой системой турбонаддува Power2 800. Она улучшает работу четырехтактных двигателей и была специально разработана для их поддержки.

Комплекс инновационных технологий ABB позволит ледоколу работать в уникальных природных условиях не только максимально эффективно, но и экономя топливо и снижая вред окружающей среде.