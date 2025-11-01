Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2025 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 27 октября 2025 г. N 393-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе"»

Рекламу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, нужно сопровождать предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. Продолжительность предупреждения по радио должна составлять не менее трех секунд, по телевидению, при кино- и видеообслуживании - не менее пяти секунд. Такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, - не менее 7% рекламной площади (пространства). Реклама энергетиков не должна обращаться к несовершеннолетним. Она не может содержать информацию о наличии в напитках БАДов и витаминов. Закон вступает в силу с 1 марта 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 2025 г. N 1637 «Об утверждении требований к материально-техническому обеспечению биоресурсных центров, включая минимальные требования»

Правительство России определило требования к материально-техническому обеспечению биоресурсных центров в отношении: лабораторного, холодильного и иного оборудования, техсредств, расходных материалов и реактивов; помещений биоресурсных центров; информационно-технического обеспечения деятельности. Обозначены минимальные требования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 октября 2025 г. N 1621 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов удобрений в потребительской упаковке»

С 1 ноября 2025 г. по 31 августа 2026 г. будет проводиться эксперимент по маркировке удобрений в потребительской упаковке. В список в т. ч. входят калийные и комплексные удобрения. Участники оборота могут присоединиться к эксперименту добровольно, подав заявку в Минпромторг.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 2025 г. N 1642 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 313»

Установлены правила предоставления и распределения субсидий на реализацию региональных проектов по обеспечению школ планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом. В 2026 г. средства получат регионы, реализовавшие в 2021-2022 гг. мероприятия по формированию в школах ИТ-инфраструктуры, а с 2027 г. — все регионы, направившие письма в Минцифры.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 октября 2025 г. N 1628 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. N 1088»

Скорректировано положение о надзоре в сферах естественных монополий и регулирования цен (тарифов). Предусмотрено осуществление надзора территориальными органами ФАС. Определены соответствующие должностные лица. Внесены нормы о профилактических визитах по инициативе контролируемого лица. Оговорено использование мобильного приложения «Инспектор» (в частности, для осмотра и экспертизы).

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 октября 2025 г. N 1626 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. N 270»

Из сферы действия правил функционирования ГИИС ДМДК решено исключить хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, имеющих в оформлении или в приложении к ним драгоценные металлы и (или) камни и включенных в состав Архивного фонда России. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2025 г. N 1611 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Утрачивают силу правила предоставления субсидий: ФГУП «Атомфлот» на возмещение расходов по содержанию объектов, связанных с использованием атомной энергии; на разработку, утверждение и ввод в эксплуатацию ГИС учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности; на навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Северного морского пути; на содержание запасных пунктов управления госкорпорации «Росатом».

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2025 г. N 1594 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2022 г. N 45»

Скорректированы правила лицензионного контроля за деятельностью в сфере использования источников ионизирующего излучения (генерирующих). Профилактический визит проводится по инициативе лицензирующего органа или лицензиата. Для инспекционного визита, внепланового рейдового осмотра и внеплановой выездной проверки можно использовать приложение «Инспектор».

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2025 г. N 1591 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. N 1048»

Внесены поправки в порядок федерального госконтроля (надзора) качества и безопасности медицинской деятельности. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся в отношении объектов, отнесенных к категориям значительного, среднего, умеренного и низкого риска. Для них предусматривается обязательный профилактический визит, за исключением объектов низкого риска. Детализирован порядок его проведения. Изменения касаются также контрольной закупки, досудебного порядка подачи жалобы контролируемым лицом. К профилактическим мероприятиям, проводимым Росздравнадзором, дополнительно отнесены самообследование и меры стимулирования добросовестности. Закреплена возможность применения мобильного приложения «Инспектор».

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2025 г. N 1587 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 345»

Скорректированы правила предоставления субсидий на реализацию региональных программ переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Уточнены условия субсидирования. Соглашение заключается в системе «Электронный бюджет».

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 2025 г. N 1568 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. N 1086»

Профилактические визиты в рамках госконтроля за деятельностью туроператоров в сфере выездного туризма и их объединения являются обязательными или проводимыми по инициативе контролируемого лица. В последнем случае заявление о визите нужно подавать через «Госуслуги». Изменился порядок проведения плановых контрольных мероприятий. Для некоторых можно использовать мобильное приложение «Инспектор».

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 2025 г. N 1562 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2024 г. N 1510»

С 1 декабря 2025 г. по 30 июня 2026 г. при наличии технической возможности иностранцы будут сдавать биометрию при пересечении госграницы через любой пункт пропуска. В период действия заявления о въезде иностранец может многократно въезжать в Россию и выезжать из нее. Эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при въезде в Россию не распространяется на сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи.

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2025 г. N 1554 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2023 г. N 413»

В России проводится эксперимент по использованию электронных документов в кадровой работе отдельных ФОИВ. К числу последних дополнительно отнесен Минтруд. Уточнены виды используемых электронных подписей. Так, гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, сможет подписывать кадровые документы не только усиленной (квалифицированной или неквалифицированной), но и простой электронной подписью. То же касается подписания кадровых документов гражданскими служащими от собственного имени в качестве стороны служебного контракта.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 октября 2025 г. N 2793-р

Правительство утвердило план мероприятий по созданию системы и инфраструктуры использования побочных продуктов производства, вторичных ресурсов и отходов угледобывающей промышленности для производства продукции. Он направлен на реализацию федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и включает 23 мероприятия, в числе которых: организация взаимодействия системы ТЭК с иными госинформсистемами в части оптимизации процесса сбора данных о воздействии деятельности субъектов этой системы (объектов угольной промышленности) на окружающую среду; подготовка сборника наилучших практик по способам использования отходов и продуктов, образовавшихся при добыче угля; создание центра компетенций по утилизации побочных продуктов производства, вторичных ресурсов и отходов угледобывающей промышленности; оценка рынка производства оборудования по утилизации отходов добычи и сжигания угля; информирование предпринимательского сообщества о возможных мерах поддержки деятельности по утилизации отходов угледобывающей промышленности; модернизация производства.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 октября 2025 г. N 2784-р

При ФТС решено создать центр информационных технологий. Цель — разработка, развитие и эксплуатация информсистем таможенных органов, защита информации. Предельная штатная численность работников учреждения составляет 75 ед.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 октября 2025 г. N 2745-р

Между МЧС и Правительством ДНР заключено Соглашение о передаче Министерству части полномочий по сбору информации в области защиты населения и территории от ЧС и обмену сведениями, по организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС межмуниципального и регионального характера, по организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы. Правительство России утвердило данное соглашение. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 2025 г. N 1523 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Скорректированы положения о лицензировании деятельности: по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры; по монтажу, техобслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Предусмотрен профилактический визит по инициативе контролируемого лица. Используется мобильное приложение «Инспектор». С 20 до 15 рабочих дней сокращен срок рассмотрения жалобы. Отдельные изменения вступают в силу с 1 марта 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 2025 г. N 1519 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

С 1 марта 2026 г. можно будет заключать договоры на поставку газа и на техобслуживание оборудования в электронном виде через Госуслуги, порталы региональных услуг или на сайте газоснабжающей организации. При этом сохраняется возможность заключения договоров в бумажном или электронном виде в офисе газоснабжающей организации или МФЦ.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2025 г. N 2728-р

В 2025 г. Минсельхозу решено выделить 32,2 млн руб. на развитие информсистемы «Защищенный контур межведомственного электронного документооборота (МЭДО) для работы с документами, имеющими гриф ограниченного доступа "Для служебного пользования"». Мероприятия реализуются в рамках госпрограммы по развитию сельского хозяйства.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 октября 2025 г. N 2944-р

Скорректировано распоряжение Правительства России, которым определен перечень информации о маркировке древесины ценных лесных пород (дуб, бук, ясень), представляемой в ЕГАИС Лес. Уточнено, что сведения вносятся в государственный лесной реестр.

Поручение Правительства Российской Федерации от 2 октября 2025 г. «Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии "Модель развития науки"»

В стране будет создана комплексная модель управления наукой, обеспечивающая синхронизацию и реализацию государственной научно-технической политики, а также технологической и промышленной политики. Поручено сформировать перечень мероприятий для увеличения к 2030 г. внутренних затрат на исследования и разработки до 2% ВВП. Этому будут способствовать в том числе инвестиции частного бизнеса. К 2030 г. их планируется увеличить не менее чем в два раза. Будет составлен план развития ЕГИС учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения. Планируется внедрить механизмы реализации единой заявочной кампании на финансирование исследовательских и конструкторских работ, а также создать единый перечень экспертов. В системе будут созданы отраслевые сегменты.

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 9 октября 2025 г. N 875 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, применение которых подлежит оценке в 2026 году, в сфере электронной подписи»

Составлен список НПА, содержащих обязательные требования в сфере электронной подписи, применение которых будет оцениваться в 2026 г.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 октября 2025 г. «До 1 ноября сократите количество своих сим-карт до 20»

На одного гражданина России может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. От лишних нужно отказаться до 1 ноября 2025 г. Это касается как личных сим-карт, так и корпоративных. В противном случае операторы должны прекратить обслуживание по всем оформленным на абонента номерам. Узнать количество оформленных абонентских номеров можно на «Госуслугах», а также в службе поддержки и личном кабинете оператора или в его офисе. Неактуальный договор можно расторгнуть в салоне связи и на «Госуслугах». Если на номере есть задолженность, ее нужно погасить. Процедура отключения может занимать несколько дней.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 16 октября 2025 г. «Получить компенсацию по ОСАГО стало проще»

Теперь получить компенсацию по ОСАГО можно онлайн, через «Госуслуги» или приложение «Госуслуги Авто», даже если ДТП оформил сотрудник ГИБДД. Раньше такая возможность была только при фиксации повреждения без вызова инспектора. При оформлении заявления на выплату по ОСАГО на «Госуслугах» или в приложении «Госуслуги Авто» почти все данные отразятся автоматически. Страховая рассмотрит заявление и пригласит на осмотр автомобиля, затем выдаст направление на ремонт или перечислит компенсацию. Если в ДТП попали более двух машин, то нужно будет обратиться лично в свою страховую, а в случае причинения вреда здоровью — в страховую виновника ДТП.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14 октября 2025 г. «Появился новый способ защиты аккаунта "Госуслуг"»

Защитить аккаунт на «Госуслугах» можно еще одним способом — выбрать доверенный контакт. Это может быть, например, родственник или близкий друг. У него не будет доступа к личному кабинету, но ему будет приходить дополнительный код подтверждения, если владелец аккаунта решит сменить пароль. Минцифры разъяснило, как подключить опцию.

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 3 октября 2025 г. N 03-512062

Обязательные отчисления в бюджет за интернет-рекламу в размере 3% дохода за квартал уплачиваются не позднее пятого числа третьего месяца квартала, следующего за платежным периодом. Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 3 октября 2025 г. N 08ВМ-513381 «О рассмотрении письма Ассоциации российских банков»

Роскомнадзор разъяснил особенности оформления и применения согласия на обработку персональных данных. В частности, оно должно быть составлено и добровольно подписано субъектом персональных данных отдельно от иных документов. Содержание согласия должно соответствовать требованиям предметности, конкретности, информированности.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 3 октября 2025 г. «Сообщить о проблемах с подключением интернета в многоквартирном доме можно на "Госуслугах"»

Если управляющая компания не дает жильцам дома выбрать провайдера, пожаловаться на это теперь можно на «Госуслугах». С помощью новой формы можно направить обращение, прикрепив документы, относящиеся к проблеме. Например, заявления, переписку с управляющей компанией, ответы ведомств и организаций. Получив полный комплект документов, Минцифры направит его в прокуратуру. Срок рассмотрения зависит от типа проблемы и составляет до 30 дней. Следить за статусом обработки можно в личном кабинете на Госуслугах или по электронной почте. Минцифры подготовит ответ.