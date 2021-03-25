Спецпроекты

Состоялось тестирование оборудования ГМССБ системы подвижной спутниковой связи «Иридиум» в акватории Северного морского пути

Телеком Беспроводная связь

«Морсвязьспутник» совместно с «Иридиум коммьюникешенс» организовали тестирование спутниковой телефонии и аварийных сеансов связи, в том числе доставку ИБМ (информации о безопасном мореплавании) с использованием комплекта оборудования ГМССБ системы подвижной спутниковой связи «Иридиум» модели LT-3100S производства Lars Thrane A/S, установленного на атомных ледоколах «Ямал» и «50 лет Победы», в арктических широтах, в том числе в акватории Северного морского пути (СМП). Тестирование проводилось по согласованию с Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот) и при поддержке «Атомфлота».

Спутниковый терминал LT-3100S был разработан специально для морских судов и поддерживает все функции ГМССБ (Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности). LT-3100S соответствует требованиям Международной морской организации (IMO) и Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS). За связь судов с ГМССБ отвечает спутниковая группировка Iridium, единственная система спутниковой связи, которая обладает 100% глобальным покрытием и действует в любой точке арктического региона.

В процессе тестирования ледоколы проделали значительный путь по трассе СМП, в ходе которого ежедневно совершались телефонные звонки и отправка SMS.

Особое внимание было уделено сервисам ГМССБ – передаче с судна сигнала бедствия и приему на судах информации по безопасности мореплавания (ИБМ) районов NAVAREA/METAREA XX и XXI, которые находятся в зоне ответственности Российской Федерации. Передача ИБМ на суда осуществлялась с использованием возможностей нового сервиса Iridium SafetyCast при участии официальных российских поставщиков ИБМ, признанных ИМО. Тестирование спутникового терминала LT-3100S показало, что оборудование полностью удовлетворяет потребности современных судов в необходимых телекоммуникационных услугах.

Другие материалы рубрики

Российскому интернету вещей выделят частоты для работы в глубоких подвалах

5G не для всех. Операторы решили не пускать бедных и прижимистых пользователей в быстрый интернет

Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2

Wi-Fi получил самое важное обновление за 20 лет. В России оно не заработает

В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей

Свыше 1 млрд человек будут жить в зоне действия сетей 5G к концу 2020 г.

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие электрогенераторы: выбор ZOOM

Пылесосы с НЕРА-фильтром: хиты продаж

Техноблог

LPDDR5 и LPDDR4X — в чем отличия и что лучше?

Лучшие мойки воздуха: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота