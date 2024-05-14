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Sitronics Group разработает для «Атомфлота» фонд данных о состоянии акватории Севморпути

Российский разработчик цифровых решений для государства и бизнеса Sitronics Group работает над созданием информационного фонда данных для ФГУП «Атомфлот». Источниками данных выступают подсистемы Единой платформы цифровых сервисов СМП (ЕПЦС СМП), данные автоматической идентификационной системы и снимки дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), основным поставщиком которых выступит Sitronics Group.

Информационный фонд обеспечит оптимизацию и долговременное хранение больших объемов данных: фактических и прогнозных сведений по гидрометеорологической и ледовой обстановке, результаты моделирования ледовой проводки и оптимальные маршруты прохождения акватории СМП, снимки и тематические продукты на основе ДЗЗ. Вся эта информация позволит анализировать исторические данные для эффективного управления мореплаванием и обеспечения безопасности судоходства в акватории СМП.

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Разработчики автоматизируют управление жизненным циклом данных – например, в фонд из ЕПЦС СМП для хранения будут загружаться исторические данные о пройденном судами пути. Для получения нужных архивных сведений пользователи смогут воспользоваться инструментами расширенного поиска, а также анализа данных.

«Сегодня Sitronics Group создает фонд данных как ИТ-разработчик, а также может пополнять его спутниковыми снимками ДЗЗ в различных диапазонах и разрешениях, в том числе высокодетальными. Фонд данных упорядочит загрузку, хранение и управление ими и расширит возможности Единой платформы цифровых сервисов СМП как для государственных компаний, так и владельцев коммерческого флота», — сказал вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.

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