Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Северный Ледовитый океан Карское море


СОБЫТИЯ


03.12.2025 Учёные МФТИ создали нейросеть для прогнозирования экстремальных ветров в Арктике 2
12.12.2024 МТС установила самую северную станцию сотовой связи на Полярном Урале 1
28.09.2023 МТС прокачала сеть на Арктическом, Семаковском и Заполярном месторождениях 1
04.09.2023 «Мегафон» обеспечил скоростным интернетом газовое месторождение на побережье Карского моря 1
23.05.2023 МТС оцифровала северную часть самого крупного в Арктике Бованенковского месторождения 1
25.05.2022 «Билайн бизнес» и «Газстройпром» обеспечили связью новые объекты Бованенковского и Харасавэйского месторождений 1
21.01.2022 Россия в два раза увеличит грузоперевозки по Северному морскому пути с помощью огромной ИТ-системы 2
05.11.2020 Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect 1
20.07.2020 «Мегафон» начал строить сеть на дне Северного Ледовитого океана 1
17.07.2020 «Мегафон» и «Росгеология» приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect 1
03.07.2019 Роскомнадзор признал «Мегафон» лидером по числу базовых станций 1
07.11.2017 «Техносерв» модернизировал гидрологическую сеть Красноярского края 1
06.09.2016 РТКомм завершил строительство заполярной станции спутниковой связи в ЯНАО 1
30.10.2015 Крыловский центр завершил моделирование морской транспортной системы вывоза нефти с Ямала 1
21.07.2014 «Космическая связь» обеспечила услугами широкополосной спутниковой связи научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников» 1
05.10.2012 Российские многокорпусные ледоколы покорят Арктику 2
19.07.2012 «Белтел» модернизировал сеть связи предприятия «Аэронавигация Северо-Запада» 1
30.03.2010 Моря Российской Арктики: спутниковый контроль в интересах ФГУП "Атомфлот" 1
22.10.2008 Загадка "мёртвой воды": подробности 1
02.10.2007 «РуСат» установил в Коми VSAT-терминал для Росгидрометцентра 1
29.05.2007 На острове Вайгач будет организован природный заказник 2

Публикаций - 21, упоминаний - 25

Северный Ледовитый океан и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9892 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 3
Интерспутник - Исател 18 1
РуСат 60 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
8983 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 179 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 233 1
Beltel - Белтел 145 1
AnyLogic - XJ Technologies - Экс Джей Текнолоджис 22 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 456 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
Cinia Oy - Cinia Group 6 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 27 2
Газпром ПАО 1416 2
Газпромнефть Новый Порт 1 1
Газстройпром 6 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
Газпром нефть 670 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 3
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 3
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 211 1
Росгидромет - УГМС - Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды 15 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 75 1
Администрация Ненецкого автономного округа - Губернатор Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 13 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2953 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 3
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 419 3
Пропускная способность - Bandwidth 1831 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 2
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 449 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 1
Аналоговые технологии 2835 1
Видеокамера - Camcorder 2326 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 1
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 406 1
Ледокол - Icebreaker - суда ледового класса 59 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 549 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 184 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1106 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2819 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 139 3
МегаФон Arctic Connect 7 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 936 1
Linux OS 10896 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 1
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 25 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 63 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 29 1
Orange Maritime VSAT 8 1
Вермишян Геворк 65 3
Горьков Сергей 22 3
Найденков Сергей 14 2
Дутов Андрей 1 1
Яблонский Сергей 1 1
Nansen Fridtjof - Нансен Фритьоф 2 1
Безрук Леонид 1 1
Dauxois Thierry - Доксуа Тьерри 2 1
Андреев Олег 5 1
Mercier Matthieu - Мерсье Матьё 2 1
Еремин Владимир 2 1
Vasseur Romain - Вассёр Ромэн 2 1
Таровик Олег 1 1
Мелихов Дмитрий 53 1
Бованенко Вадим 1 1
Дроздов Владимир 23 1
DiCaprio Leonardo - ДиКаприо Леонардо 10 1
Кржешовская Юлия 14 1
Роговой Александр 9 1
Сафронов Андрей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 13
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 12
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 82 8
Северный Ледовитый океан 120 7
Северный Ледовитый океан - Лаптевых море 13 7
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 432 6
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 6
Россия - Крайний Север 316 6
Европа 24634 5
Северный Ледовитый океан - Карское море - Обь река - Телецкое озеро - акватория - Обская губа - залив Карского моря 32 5
Россия - УФО - ЯНАО - Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение 16 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 4
Северный полярный круг - Полярные регионы 122 4
Россия - Заполярье 130 4
Земля - планета Солнечной системы 10658 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 632 3
Азия - Азиатский регион 5748 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Крыловский район 8 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1070 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 453 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Вайгач остров 3 2
Армения - Республика 2368 2
Беларусь - Белоруссия 6023 2
Россия - УФО - ЯНАО - Уренгойское НГКМ - Уренгойское газовое (нефтегазоконденсатное) месторождение 21 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 45 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Печорский район - Печоры 32 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Териберка 15 1
Россия - УФО - ЯНАО - Тазовский район 20 1
Россия - ДФО - Якутия - Верхоянский улус - Батагай 11 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 1
Тихий океан - Берингово море - Bering Sea 14 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 744 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 797 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1347 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 3
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 97 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 2
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 1
Энергетика - Energy - Energetically 5524 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 996 1
Зоология - наука о животных 2791 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1401 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 172 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 233 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 759 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 1
Ботаника - Растения - Plantae 1113 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 537 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 120 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 994 1
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 42 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 2
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 61 1
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще