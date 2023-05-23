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Телеком Мобильная связь
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МТС оцифровала северную часть самого крупного в Арктике Бованенковского месторождения

ПАО «МТС», цифровая экосистема, увеличила зону покрытия на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении. Благодаря строительству новой базовой станции в северной части труднодоступного промысла, МТС обеспечила связью строителей, монтажников и инженеров, создающих инфраструктуру для развития производственных площадок в районе Карского моря. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новый комплекс телеком-оборудования обеспечил голосовой связью работников ТЭК на бытовых объектах и промышленных участках в самой северной точке промысла. У сотрудников подрядных организаций появилась возможность оперативно информировать работодателя о ходе выполнения работ, возможных экстренных ситуациях на производстве. Учитывая сложный рельеф месторождения, наличие карьеров, а также сложную логистику, когда добраться на месторождение можно только воздушным транспортом, появление связи значительно повысило безопасность северян на арктической территории.

«Цифровизация удаленных месторождений на Крайнем Севере – сложнейшая задача, которую мы успешно решаем с нашими партнерами уже много лет. Например, совместно с «АО «Премьерстрой» помимо Бованенковского месторождения нам удалось обеспечить связью вахтовиков на Восточно-Мессояхском, Тазовском и Харасавейском промыслах. А совсем недавно МТС увеличила емкость сети в аэропорту Бованенково. Наша экспертиза позволяет сделать работу в короткие сроки, а при установке базовых станций в технологиях учесть зону вечной мерзлоты, ветровую нагрузку на мачты, низкие температуры и высокую влажность, типичную для Заполярья. В дальнейшем улучшение качества связи в нефтегазовом кластере позволит внедрять инновационные сервисы – системы умного видеонаблюдения и видеоаналитики, интернет вещей, облачные технологии», — сказал директор МТС в ЯНАО Сергей Найденков.

«Развитие месторождений и освоение новых северных широт невозможно без связи. Строительство вахтового поселка сравнимо с возведением небольшого города, когда на автономной территории нужно организовать все жизненно-важные коммуникации. Появление связи МТС в самых сложных локациях позволяет нам в разы повысить свою эффективность, ускорить процесс сдачи жилых и промышленных объектов, доставку грузов, а использование цифровых сервисов делает нашу работу более слаженной и прозрачной», — отметил начальник отдела ИТ, автоматизации и систем связи АО «Премьерстрой» Андрей Сафронов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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