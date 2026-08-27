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Россия УФО ЯНАО Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение

СОБЫТИЯ


27.08.2026 МТС запустила сеть LTE для вахтовых работников Бованенковского месторождения на полуострове Ямал 3
11.10.2023 Генерального системного интегратора «Газпрома» банкротят 1
28.09.2023 МТС прокачала сеть на Арктическом, Семаковском и Заполярном месторождениях 1
04.09.2023 «Мегафон» обеспечил скоростным интернетом газовое месторождение на побережье Карского моря 3
19.07.2023 Sitronics KT разрабатывает интерактивную карту ЯНАО для школы поселка Харп 1
23.05.2023 МТС оцифровала северную часть самого крупного в Арктике Бованенковского месторождения 3
22.03.2023 Цифровая тайга: для вахтовиков из Югры обеспечили скоростной интернет 1
25.05.2022 «Билайн бизнес» и «Газстройпром» обеспечили связью новые объекты Бованенковского и Харасавэйского месторождений 3
14.09.2016 МТС запустил сеть LTE-Advanced в крупнейших городах ЯНАО 1
26.08.2016 Благодаря внедрению LTE МТС увеличила интернет-трафик в Ямбурге более чем вдвое 1
22.06.2015 МТС назначила директора филиала в ЯНАО 1
27.05.2015 МТС инвестировала около 500 млн руб. в развитие сети на Ямале 1
26.02.2015 В Сибири множатся странные провалы грунта 1
29.01.2015 МТС обновила сеть на материке и полуостровах ЯНАО 1
10.12.2014 «Билайн» обеспечил мобильной связью несколько тысяч сотрудников предприятий нефтяной и газовой промышленности в Республике Коми 1
31.05.2013 ИТ для стройки: масса потребностей, минимум инструментов 1
21.03.2007 Завершен проект по лазерному сканированию Ямала 1

Публикаций - 17, упоминаний - 25

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15883 7
МегаФон 10814 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9520 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 2
SAP SE 5607 1
Microsoft Corporation 25807 1
Huawei 4683 1
9627 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1464 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 47 1
AFM Consulting - АФМ Консалтинг 7 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT - 127 1
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 1
Системы и Проекты ГК 40 1
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 1
Системы документооборота 522 1
Nemetschek - Graphisoft 18 1
Газпром ПАО 1495 2
Музей Мирового океана 9 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
Газпром трансгаз 157 1
Геометрия НПО 166 1
Геокосмос 42 1
Газстройпром 6 1
Группа Самолет - СПб Реновация 3 1
Газпром добыча Надым - Надымгазпром - Надымстройгаздобыча НСГД - Надымгазснабкомплект 5 1
ГПБ - СтройГазКонсалтинг - СГК 9 1
Светлый город ГК 5 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2340 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 985 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 19 1
Судебная власть - Judicial power 2511 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1524 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29764 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9578 10
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10234 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18111 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26401 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54173 5
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