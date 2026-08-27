Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия УФО ЯНАО Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение
СОБЫТИЯ
Публикаций - 17, упоминаний - 25
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1524 1
|Симайченков Сергей 9 3
|Найденков Сергей 14 2
|Мелихов Дмитрий 70 2
|Фетисов Александр 33 1
|Андреев Артем 11 1
|Сафронов Андрей 7 1
|Макаров Станислав 118 1
|Басаргин Виктор 9 1
|Чернышев Виктор 6 1
|Яблонский Сергей 1 1
|Богоявленский Василий 1 1
|Бобнев Александр 3 1
|Андреев Олег 7 1
|Горожанкин Николай 1 1
|Турчков Алексей 2 1
|Бованенко Вадим 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467765, в очереди разбора - 725326.
Создано именных указателей - 200038.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467765, в очереди разбора - 725326.
Создано именных указателей - 200038.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.