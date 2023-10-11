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Генерального системного интегратора «Газпрома» банкротят

Системного интегратора «Газпрома» компанию «Газпром автоматизация» хочет обанкротить московский поставщик труб. Вероятно, такой отчаянный шаг связан с неоплаченной задолженностью «Газпром автоматизации» по договору в размере 161,6 млн рублей. Выручка же должника по итогам 2022 года составила 28 млрд рублей.

Банкротство «Газпром автоматизации»

Как выяснил CNews, системного интегратора «Газпрома» — компанию «Газпром автоматизация» хотят обанкротить. С таким заявлением в суд обратилась компания ООО «Самплекс» в середине августа 2023 г.

В рамках дела о банкротстве «Самплекс» потребовал принять обеспечительные меры в виде запрета акционерам проводить реорганизацию ПАО «Газпром автоматизация», а госорганам — вносить изменения в ЕГРЮЛ в отношении компании. Но суд в этих требованиях ответчику отказал. Заседание по делу о банкротстве состоится 7 ноября 2023 г.

CNews задал «Газпром автоматизации» и «Самплекс» вопросы о причинах разбирательства и ждет ответа.

«Газпром автоматизация» является генеральным системным интегратором по объектам автоматизации, метрологического обеспечения и связи «Газпрома». Компания обеспечивает комплекс услуг по НИОКР, проектно-изыскательским работам, производству, поставке, монтажу, пуско-наладочным работам, сервисному и техническому обслуживанию, капитальному ремонту систем АСУ ТП, метрологии, связи, телекоммуникаций и энергетического оборудования. Компания «Самплекс», в своб очередь, занимается поставками трубной продукции для строительства и реконструкции нефтяных и газовых объектов России.

Задолженность «Газпрома»

Возможной причиной обращения в суд могла стать задолженность «Газпрома автоматизации» по договору о поставке товара (в исковых документах предмет договора не раскрывается). «Самплекс» уже обращалась в суд в марте 2023 г., требуя вернуть 161,6 млн руб. Иск был удовлетворен в полном объеме. «Газпром автоматизация» также обязана оплатить неустойку в размере 5,3 млн руб. (всего 166,9 млн руб.).

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Фото: «Газпром»
Поставщик труб хочет обанкротить «Газпром автоматизацию»

Договор между сторонами был заключен в марте 2022 г. «Самплекс» поставила «Газпрому» товар для объекта «Технологическая связь Бованенково-Лабытнанги-Лонг-Юган-Надым». Как усматривается из материалов дела, «Самплекс» поставил «Газпрому» продукцию на сумму 332,4 млн руб. Товар компания приняла, но оплатила не в полном объеме.

Стоит также отметить, что с сентября по октябрь 2023 г. как минимум три компании подали иски к ПАО «Газпром автоматизация» на общую сумму 181,3 млн руб. Решения по ним еще нет.

Финансовые показатели

Согласно финансовой отчетности компании, по итогам 2021 г. выручка «Газпром автоматизации» сократилась на 27% по отношению к 2020 г. и составила 19,45 млрд руб. Компания получила чистый убыток около 4,8 млрд руб. против чистой прибыли в 50,8 млн руб. в 2020 г.

В 2022 г. ситуация изменилась в лучшую сторону. И по итогам 2022 г. выручка компании увеличилась на 45,2% и достигла 28,2 млрд руб. при чистой прибыли 2,6 млрд руб., следует из базы «Контур.фокус».

Информация об акционерах компании скрыта.

Кристина Холупова

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