«Билайн бизнес» и «Газстройпром» обеспечили связью новые объекты Бованенковского и Харасавэйского месторождений

«Билайн бизнес» и АО «Газстройпром» обеспечили связью новые объекты Бованенковского и Харасавэйского месторождений, которые расположены на западном побережье полуострова Ямал и являются крупнейшими центрами газодобычи в России. В результате проведенных работ, связь появилась в вахтовом поселке, а также на всём протяжении 100-километровой зимней автодороги, соединяющей месторождения.

Теперь движение по «зимнику» безопаснее, а тысячи вахтовых сотрудников получили возможность общаться с родными, находясь в суровых условиях вечной мерзлоты, далеко за полярным кругом. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

АО «Газстройпром» оказали специалистам «Билайн бизнес» поддержку в реализации проекта. Доставка, монтаж и пуско-наладка оборудования проходила в сжатые сроки, при температуре ниже -30 градусов, в условиях сильнейшей ветровой нагрузки.

«Билайн бизнес» продолжит активно развивать инфраструктуру связи на полуострове Ямал, обеспечивая ключевые объекты Харасавэйского и Бованенковского месторождений надежной мобильной связью, а также широкополосными каналами связи с «большой земли».

Олег Андреев, руководитель по работе с нефтегазовым сектором ПАО «Вымпелком»: «В суровых условиях крайнего севера связь является жизненно необходимой функцией, наличие которой не просто позволяет вахтовым сотрудникам общаться с семьями, а зачастую может спасти в экстренной ситуации. Сложная логистика, отсутствие дорог, суровый температурный режим и шквальный ветер – в таких условиях уникальные специалисты АО “Газстройпром” ведут работы по обустройству крупнейших месторождений газа в России. Помимо социальной важности проекта, развитие инфраструктуры связи позволяет внедрять цифровые сервисы, которые позволяют увеличить производительность труда, положительно влияют на эффективность и безопасность строительства».

Сергей Яблонский, начальник управления развития информационной инфраструктуры департамента автоматизации и информационных систем АО «Газстройпром»: «На этих объектах работает очень много вахтовиков. Кто-то приезжает всего на месяц, но немало и тех, кто задерживается здесь на более продолжительное время. Очевидно, что создание комфортной обстановки, максимально приближенной к домашней, является необходимым условием, чтобы работающие на месторождениях не испытывали стресса, сохраняли спокойствие и высокую работоспособность. Запуск базовых станций позволил вахтовикам не чувствовать себя оторванными от цивилизации, полноценно пользоваться мобильным интернетом, “встречаться” с близкими по видеосвязи, и не выпадать из привычного круга общения. Появление сети стандарта LTE обеспечило возможностью быстрой цифровизации месторождений, что позитивно сказывается не только на бизнес-процессах, но и на комфорте сотрудников, работающих на данных объектах».

Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение было открыто в 1971 г. Оно названо в честь советского геофизика Вадима Бованенко. Входит в пятерку крупнейших в мире по начальным запасам газа и служит ресурсной базой для поставок в северо-западные и центральные регионы России, а также на экспорт в Европу.

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Харасавэйское газоконденсатное месторождение открыто в 1974 г. Оно расположено севернее Бованенковского и частично выходит на шельф Карского моря. По начальным запасам газа (2 трлн куб. м) относится к категории уникальных. На 2023 г. запланировано начало добычи, проектный уровень – 32 млрд куб. м газа в год.

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АО «Газстройпром» – российская многопрофильная компания, выполняющая полный комплекс работ в рамках реализации инфраструктурных проектов по добыче, переработке и транспортировке природного газа. Основные виды деятельности – строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ТЭК (технологические комплексы нефтегазовых месторождений, трубопроводы, компрессорные станции и др.), строительство объектов гражданского назначения, услуги в сфере инжиниринга, комплектации и логистики.

ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») – телекоммуникационная компания предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты. «Билайн бизнес» – структурное подразделение компании ПАО «Вымпелком», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле «Билайн бизнес» более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.