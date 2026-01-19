Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188919
ИКТ 14614
Организации 11319
Ведомства 1494
Ассоциации 1077
Технологии 3543
Системы 26543
Персоны 81834
География 2999
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Россия СЗФО Мурманская область Териберка

Россия - СЗФО - Мурманская область - Териберка

«Териберка». 1965 год. Художник — Морозов Николай Михайлович. «Териберка». 1965 год. Художник — Морозов Николай Михайлович.
«Териберка». 1965 год. Художник — Морозов Николай Михайлович.

СОБЫТИЯ


19.01.2026 Аналитика Bronevik.com: в 2025 году малые туристические направления стали драйверами роста бронирований отелей 2
03.12.2025 Ольхон вошел в топ направлений по приросту ранних бронирований на зимний сезон 1
20.11.2025 Аналитика Bronevik.com: ранние бронирования на зиму 2025-2026 выросли на 12% 1
18.11.2025 От «Кавказской пленницы» до «Белого лотоса»: как кино меняет туристические маршруты россиян 3
03.04.2025 Аналитика Bronevik.com: в первом квартале 2025 года россияне совершили на 10% больше путешествий 1
29.01.2025 12 миллионов автомобилей подключены к «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
10.12.2024 В «Яндекс Картах» появились новые панорамы более 400 городов России 1
07.05.2024 «МегаФон» обеспечил интернетом туристический кластер Kola Fishing 1
19.01.2024 «Одноклассники» узнали, куда россияне ездили в новогодние праздники 1
17.10.2023 Цифровой гид для автомобилистов поможет спланировать маршрут до Мурманска 1
03.06.2021 МТС и «Морсвязьспутник» договорились о сотрудничестве для использования возможностей подводной трансарктической ВОЛС 1
03.07.2019 Роскомнадзор признал «Мегафон» лидером по числу базовых станций 1
08.06.2017 МТС запустила сеть 4G для жителей Заполярного, Териберки, Зеленоборского и Варзуги 1
16.07.2015 Сервисы карт «Спутника» открыты для разработчиков сайтов и приложений 1
26.08.2011 «Штокман Девелопмент АГ» внедряет Directum: завершен первый этап 1
29.12.2007 МТС увеличил покрытие Мурманской области 1

Публикаций - 16, упоминаний - 19

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14413 7
МегаФон 9991 2
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 106 1
Yandex - Яндекс 8537 1
Directum - Директум 1176 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1540 1
Akelon - Акелон 33 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 28 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 168 4
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 314 1
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 45 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 74 1
LavkaLavka - ЛавкаЛавка 6 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
Shtokman Development AG - Штокман Девелопмент АГ 3 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2942 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4813 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73557 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9395 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6173 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18430 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4688 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8958 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8462 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13375 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13019 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1413 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 964 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5175 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 258 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 886 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 331 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 524 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 141 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 612 1
МТС Big Data 312 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 248 1
Directum СЭД - ECM-система 297 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 17 1
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города - УВЭОС - устройства вызова экстренных оперативных служб 18 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 1
OpenStreetMap - OSM 65 1
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 28 1
Каминская Елена 1 1
Бичук Максим 1 1
Путин Владимир 3372 1
Николаев Вячеслав 103 1
Козлов Михаил 175 1
Герасимова Наталья 3 1
DiCaprio Leonardo - ДиКаприо Леонардо 10 1
Куропятников Андрей 2 1
Евдокимов Сергей 4 1
Зимин Константин 83 1
Полякова Ирина 31 1
Райкевич Алексей 118 1
Ивонина Екатерина 21 1
Чуйко Владимир 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 157735 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18710 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45950 8
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 636 8
Россия - СЗФО - Мурманская область 730 6
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 56 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3293 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 827 3
Северный Ледовитый океан 120 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3402 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2975 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 2
Россия - Крайний Север 319 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1345 2
Россия - Заполярье 130 2
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 84 2
Россия - ДФО - Якутия - Верхоянский улус - Батагай 11 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Печенгский район - Печенга 11 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1085 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13573 1
Земля - планета Солнечной системы 10681 1
Армения - Республика 2376 1
Беларусь - Белоруссия 6055 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3054 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8179 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4308 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1008 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1645 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1828 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2927 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1715 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1122 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 953 1
Турция - Турецкая республика 2500 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 999 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2089 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1403 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1659 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 647 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1706 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 2
Золотое кольцо России 56 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 98 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1885 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 908 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Английский язык 6880 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 1
Увлечения и хобби - Hobbies 383 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 263 1
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 112 1
Sputnik 59 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413234, в очереди разбора - 730279.
Создано именных указателей - 188919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще