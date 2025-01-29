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Каминская Елена
Каминская Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|ГЛОНАСС АО 195 1
|Райкевич Алексей 89 1
|Герасимова Наталья 3 1
|Путин Владимир 3194 1
|Россия - СЗФО - Мурманская область - Териберка 11 1
|Северный Ледовитый океан 118 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145613 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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