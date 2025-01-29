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Каминская Елена



29.01.2025 12 миллионов автомобилей подключены к «ЭРА-ГЛОНАСС» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Каминская Елена и организации, системы, технологии, персоны:

ГЛОНАСС АО 195 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4547 1
Онлайн-мониторинг 74 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 306 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4806 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8515 1
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города - УВЭОС - устройства вызова экстренных оперативных служб 17 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 234 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 475 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2767 1
Райкевич Алексей 89 1
Герасимова Наталья 3 1
Путин Владимир 3194 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Териберка 11 1
Северный Ледовитый океан 118 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2615 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5182 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18699 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8782 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 820 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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