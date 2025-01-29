Герасимова Наталья
|29.01.2025
|12 миллионов автомобилей подключены к «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
|26.09.2018
|Страховой Дом ВСК выстраивает процессы целевого маркетинга с помощью SAS 1
|11.07.2012
|В Омске выбрали СЭД для госорганов 1
Герасимова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 197 1
|Вдов Денис 2 1
|Сухинина Ольга 1 1
|Кулаков Юрий 4 1
|Потапов Владимир 41 1
|Самойленко Максим 66 1
|Багно Сергей 1 1
|Ванин Степан 7 1
|Назаров Виктор 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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