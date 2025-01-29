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Герасимова Наталья



29.01.2025 12 миллионов автомобилей подключены к «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
26.09.2018 Страховой Дом ВСК выстраивает процессы целевого маркетинга с помощью SAS 1
11.07.2012 В Омске выбрали СЭД для госорганов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Герасимова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Парадигма 151 1
OpenText 209 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
SAS Institute 972 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 197 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4970 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 1
Администрация Омска 24 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24183 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13943 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11631 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4704 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6783 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2713 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9393 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14398 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 318 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 275 1
Data monetization - Монетизация данных 1627 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12194 1
Электронный документ - Electronic document 1454 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 493 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5048 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1721 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12538 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3224 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1421 1
СФР - ПФР КСПД - Корпоративная сеть передачи данных Пенсионного фонда РФ 30 1
InterTrust - CompanyMedia 157 1
SAS Campaign Management 6 1
SAS Enterprise Miner 12 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
IBM FileNet 123 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 815 1
Apple iPad 3860 1
Вдов Денис 2 1
Сухинина Ольга 1 1
Кулаков Юрий 4 1
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Самойленко Максим 66 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144512 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 1
Россия - ПФО - Самарская область 1315 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1113 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2732 1
Украина 7615 1
Германия - Федеративная Республика 12688 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3948 1
Казахстан - Республика 5533 1
Россия - СФО - Омская область 670 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 67 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 251 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 416 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 848 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7845 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3559 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6071 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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