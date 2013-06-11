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Россия ПФО Самарская область Сызрань
|11.06.2013
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Разработано индивидуальное решение на базе Docsvision для правового Управления администрации городского округа Сызрань
нер «ДоксВижн» завершил проект по автоматизации процесса судебного делопроизводства и контролю мероприятий по подготовке и участию в слушаниях для правового Управления администрации городского округа Сызрань. Проект выполнен на базе платформы Docsvision. Правовое Управление является структурным подразделением администрации городского округа Сызрань и представляет ее интересы в судах
|29.05.2013
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Завершен проект внедрения системы Docsvision в думе городского округа Сызрань
ГК «ASC — ВолгаЭВМкомплекс», самарский партнер «ДоксВижн», завершила проект автоматизации документооборота в городской думе Сызрани. Сызранская городская дума является представительным органом местного самоуправления. Среди ее основных компетенций — нормотворческая и контрольная деятельность, принятие бюджета города
|06.09.2012
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«Ростелеком» модернизировал сеть абонентского доступа в Сызрани
Самарский филиал «Ростелекома» модернизировал сеть абонентского доступа с использованием технологии FTTB («оптика до здания») городского округа Сызрань. В эксплуатацию введено около 2,5 тыс. портов, что более чем на 10% увеличило общую емкость сети FTTB на территории города. Технология FTTB подразумевает выделенный оптико-волоконный ка
|02.02.2012
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В администрации Сызрани завершен второй этап проекта по автоматизации документооборота на базе DocsVision
Реализованный в 2008 г. в администрации городского округа Сызрань проект по внедрению системы электронного документооборота на базе DocsVision позволил автоматизировать процесс регистрации входящей и исходящей документации и создать единое хранилище к
|28.11.2008
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DocsVision внедряют в Администрации городского округа Сызрань
Завершился первый этап проекта по автоматизации документооборота на базе системы DocsVision в Администрации городского округа Сызрань. Ответственные за прием, регистрацию, исполнение и контроль исполнения резолюций, сотрудники Администрации ежедневно имеют дело с большими объемами документов. Для того чтобы упорядочит
|30.07.2007
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Сызрань: арестован киберграбитель турецких банков
В Сызрани предъявлено обвинение в мошенничестве (ст. 159 п. 3 УК РФ) одному из двоих подозреваемых в ограблениях банковских интернет-счетов в Турции. Его арестовали и поместили в СИЗО в июне 2007
|19.01.2004
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Телефонная сеть Сызрани расширена на 6,5 тыс. номеров
Самарский филиал ОАО "ВолгаТелеком" расширил телефонную сеть Сызрани на 6,5 тыс. номеров. Как сообщили в пресс-службе филиала, в результате 2 тыс. абонентов устаревших декадно-шаговых и координатных АТС города будут переключены на современное цифровое об
|26.03.2003
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"МегаФон" преодолел стотысячный порог в Тольятти и Сызрани
Количество абонентов сотового оператора "МегаФон" в Тольятти и Сызрани достигло 100 тыс. пользователей. На данный момент количество базовых станций в Тольятти составляет около 50. Планируется, что к концу 2003г. их количество превысит 60 шт.Ранее поволжски
|24.05.2002
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Компания "СвязьИнформ" запустила услугу "интернет в конверте" для жителей Сызрани
В Сызрани (Самарская область) начато предоставление новой услуги компании "СвязьИнформ" - "интернет в конверте", сообщает ИА "ВолгаИнформ". По мнению представителей компании, существование подобн
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Меламед Александр 94 5
|Колесник Андрей 23 3
|Курочкин Александр 11 3
|Белоусов Сергей 242 2
|Югай Виктор 34 2
|Путин Владимир 3213 1
|Белозеров Олег 28 1
|Бибикова Елена 2 1
|Акимов Максим 187 1
|Львовский Александр 6 1
|Курочкин Юрий 15 1
|Лукин Михаил 15 1
|Пресняков Константин 3 1
|Горбунов Алексей 29 1
|Казарин Станислав 175 1
|Рейман Леонид 1051 1
|Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 63 1
|Лесин Михаил 28 1
|Сенюк Надежда 33 1
|Добрынин Вячеслав 2 1
|Дронов Дмитрий 26 1
|Рабовский Семен 32 1
|Фоменков Сергей 9 1
|Бычков Александр 40 1
|Генс Георгий 76 1
|Герасимова Наталья 3 1
|Красовский Александр 29 1
|Самойленко Максим 66 1
|Абдрашитов Артур 2 1
|Шашурин Сергей 9 1
|Ратников Виктор 20 1
|Кокурин Владимир 7 1
|Назаров Виктор 7 1
|Деряжин Владимир 1 1
|Зуев Дмитрий 6 1
|Фролов Алексей 22 1
|Лапин Дмитрий 5 1
|Галумов Эраст 3 1
|Колбов Алексей 3 1
|Токарев Сергей 9 1
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