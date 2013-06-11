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Россия ПФО Самарская область Сызрань

Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань

11.06.2013 Разработано индивидуальное решение на базе Docsvision для правового Управления администрации городского округа Сызрань

нер «ДоксВижн» завершил проект по автоматизации процесса судебного делопроизводства и контролю мероприятий по подготовке и участию в слушаниях для правового Управления администрации городского округа Сызрань. Проект выполнен на базе платформы Docsvision. Правовое Управление является структурным подразделением администрации городского округа Сызрань и представляет ее интересы в судах

29.05.2013 Завершен проект внедрения системы Docsvision в думе городского округа Сызрань

ГК «ASC — ВолгаЭВМкомплекс», самарский партнер «ДоксВижн», завершила проект автоматизации документооборота в городской думе Сызрани. Сызранская городская дума является представительным органом местного самоуправления. Среди ее основных компетенций — нормотворческая и контрольная деятельность, принятие бюджета города
06.09.2012 «Ростелеком» модернизировал сеть абонентского доступа в Сызрани

Самарский филиал «Ростелекома» модернизировал сеть абонентского доступа с использованием технологии FTTB («оптика до здания») городского округа Сызрань. В эксплуатацию введено около 2,5 тыс. портов, что более чем на 10% увеличило общую емкость сети FTTB на территории города. Технология FTTB подразумевает выделенный оптико-волоконный ка
02.02.2012 В администрации Сызрани завершен второй этап проекта по автоматизации документооборота на базе DocsVision

Реализованный в 2008 г. в администрации городского округа Сызрань проект по внедрению системы электронного документооборота на базе DocsVision позволил автоматизировать процесс регистрации входящей и исходящей документации и создать единое хранилище к
28.11.2008 DocsVision внедряют в Администрации городского округа Сызрань

Завершился первый этап проекта по автоматизации документооборота на базе системы DocsVision в Администрации городского округа Сызрань. Ответственные за прием, регистрацию, исполнение и контроль исполнения резолюций, сотрудники Администрации ежедневно имеют дело с большими объемами документов. Для того чтобы упорядочит
30.07.2007 Сызрань: арестован киберграбитель турецких банков

В Сызрани предъявлено обвинение в мошенничестве (ст. 159 п. 3 УК РФ) одному из двоих подозреваемых в ограблениях банковских интернет-счетов в Турции. Его арестовали и поместили в СИЗО в июне 2007
19.01.2004 Телефонная сеть Сызрани расширена на 6,5 тыс. номеров

Самарский филиал ОАО "ВолгаТелеком" расширил телефонную сеть Сызрани на 6,5 тыс. номеров. Как сообщили в пресс-службе филиала, в результате 2 тыс. абонентов устаревших декадно-шаговых и координатных АТС города будут переключены на современное цифровое об
26.03.2003 "МегаФон" преодолел стотысячный порог в Тольятти и Сызрани

Количество абонентов сотового оператора "МегаФон" в Тольятти и Сызрани достигло 100 тыс. пользователей. На данный момент количество базовых станций в Тольятти составляет около 50. Планируется, что к концу 2003г. их количество превысит 60 шт.Ранее поволжски
24.05.2002 Компания "СвязьИнформ" запустила услугу "интернет в конверте" для жителей Сызрани

В Сызрани (Самарская область) начато предоставление новой услуги компании "СвязьИнформ" - "интернет в конверте", сообщает ИА "ВолгаИнформ". По мнению представителей компании, существование подобн

Публикаций - 68, упоминаний - 69

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9094 10
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12974 6
Ростелеком 9824 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8816 4
Docsvision - ДоксВижн 1012 4
МегаФон - Мобиком 225 4
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 75 4
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье 117 4
Связьинформ 88 4
ACS-СоюзЭВМкомплекс - ВолгаЭВМкомплекс - АКС-ВолгаЭВМкомплекс 24 4
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 3
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 149 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 3
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 3
Oracle Corporation 6737 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 2
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 114 2
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 2
Huawei Technologies 399 2
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 59 2
Siemens AG - Siemens Group 2597 2
ТТК Верхневолжский макрорегион - ТТК Волга - ВолгаТрансТелеком - ТТК Нижний Новгород - ТТК Самара - Самара-Транстелеком, СТТК - Спринттелеком 40 2
Цифра ГК 2453 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1493 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 1
Acronis - Акронис 450 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Huawei 3979 1
Accenture plc 682 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 124 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 250 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 21 3
РЖД - Российские железные дороги 1929 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 2
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 24 2
ГПБ - Газпромбанк 1097 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Visa International 1953 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2735 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 34 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 100 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 40 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 12 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 268 1
X5 Group - Перекрёсток 555 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Волжская корзинка 1 1
Менатеп - Menatep 38 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 274 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Полипластик 12 1
Земский банк 3 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
Гута ГК 34 1
Траст НБ - Банк АВБ - Автовазбанк 14 1
Ворсино Индустриальный парк 9 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 38 1
Сочи Парк 11 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 164 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1399 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 708 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 100 6
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 689 3
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 2
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Nokia Alcatel-Lucent DSL 4 1
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 23 1
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Huawei DBS - Распределенная базовая станция 5 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 974 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 63 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Retail 52 1
InterTrust - CompanyMedia 158 1
IBM FileNet 124 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 66 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
МегаФон - GSMЛайт 50 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 97 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 91 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1147 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5338 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 844 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
СФР - ПФР КСПД - Корпоративная сеть передачи данных Пенсионного фонда РФ 30 1
NCR RealPOS 49 1
Samsung SmartThings 43 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Астор Ресторан - Астор Сеть ресторанов - Астор Table Service Advanced 27 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3264 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 75 1
Axelot WMS 47 1
Linux OS 10115 1
Яндекс.Маркет 983 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1095 1
Меламед Александр 94 5
Колесник Андрей 23 3
Курочкин Александр 11 3
Белоусов Сергей 242 2
Югай Виктор 34 2
Путин Владимир 3213 1
Белозеров Олег 28 1
Бибикова Елена 2 1
Акимов Максим 187 1
Львовский Александр 6 1
Курочкин Юрий 15 1
Лукин Михаил 15 1
Пресняков Константин 3 1
Горбунов Алексей 29 1
Казарин Станислав 175 1
Рейман Леонид 1051 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 63 1
Лесин Михаил 28 1
Сенюк Надежда 33 1
Добрынин Вячеслав 2 1
Дронов Дмитрий 26 1
Рабовский Семен 32 1
Фоменков Сергей 9 1
Бычков Александр 40 1
Генс Георгий 76 1
Герасимова Наталья 3 1
Красовский Александр 29 1
Самойленко Максим 66 1
Абдрашитов Артур 2 1
Шашурин Сергей 9 1
Ратников Виктор 20 1
Кокурин Владимир 7 1
Назаров Виктор 7 1
Деряжин Владимир 1 1
Зуев Дмитрий 6 1
Фролов Алексей 22 1
Лапин Дмитрий 5 1
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Колбов Алексей 3 1
Токарев Сергей 9 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146794 28
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Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1562 4
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2960 3
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Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1297 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11281 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1923 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 987 2
The Washington Post 337 1
Известия ИД 641 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 275 1
Ведомости 1046 1
Forrester Research 821 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 384 1
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МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 233 1
ПГГПУ - Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 7 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 109 1
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