Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань

Разработано индивидуальное решение на базе Docsvision для правового Управления администрации городского округа Сызрань нер «ДоксВижн» завершил проект по автоматизации процесса судебного делопроизводства и контролю мероприятий по подготовке и участию в слушаниях для правового Управления администрации городского округа Сызрань. Проект выполнен на базе платформы Docsvision. Правовое Управление является структурным подразделением администрации городского округа Сызрань и представляет ее интересы в судах

Завершен проект внедрения системы Docsvision в думе городского округа Сызрань ГК «ASC — ВолгаЭВМкомплекс», самарский партнер «ДоксВижн», завершила проект автоматизации документооборота в городской думе Сызрани. Сызранская городская дума является представительным органом местного самоуправления. Среди ее основных компетенций — нормотворческая и контрольная деятельность, принятие бюджета города

«Ростелеком» модернизировал сеть абонентского доступа в Сызрани Самарский филиал «Ростелекома» модернизировал сеть абонентского доступа с использованием технологии FTTB («оптика до здания») городского округа Сызрань. В эксплуатацию введено около 2,5 тыс. портов, что более чем на 10% увеличило общую емкость сети FTTB на территории города. Технология FTTB подразумевает выделенный оптико-волоконный ка

В администрации Сызрани завершен второй этап проекта по автоматизации документооборота на базе DocsVision Реализованный в 2008 г. в администрации городского округа Сызрань проект по внедрению системы электронного документооборота на базе DocsVision позволил автоматизировать процесс регистрации входящей и исходящей документации и создать единое хранилище к

DocsVision внедряют в Администрации городского округа Сызрань Завершился первый этап проекта по автоматизации документооборота на базе системы DocsVision в Администрации городского округа Сызрань. Ответственные за прием, регистрацию, исполнение и контроль исполнения резолюций, сотрудники Администрации ежедневно имеют дело с большими объемами документов. Для того чтобы упорядочит

Сызрань: арестован киберграбитель турецких банков В Сызрани предъявлено обвинение в мошенничестве (ст. 159 п. 3 УК РФ) одному из двоих подозреваемых в ограблениях банковских интернет-счетов в Турции. Его арестовали и поместили в СИЗО в июне 2007

Телефонная сеть Сызрани расширена на 6,5 тыс. номеров Самарский филиал ОАО "ВолгаТелеком" расширил телефонную сеть Сызрани на 6,5 тыс. номеров. Как сообщили в пресс-службе филиала, в результате 2 тыс. абонентов устаревших декадно-шаговых и координатных АТС города будут переключены на современное цифровое об

"МегаФон" преодолел стотысячный порог в Тольятти и Сызрани Количество абонентов сотового оператора "МегаФон" в Тольятти и Сызрани достигло 100 тыс. пользователей. На данный момент количество базовых станций в Тольятти составляет около 50. Планируется, что к концу 2003г. их количество превысит 60 шт.Ранее поволжски