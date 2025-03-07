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МТС Дети в интернете


07.03.2025 В каждой второй семье родители используют гаджеты для совместного досуга с детьми 1
28.04.2023 Продолжается регистрация на Youth RIGF 2023 1
21.04.2017 МТС инвестирует в развитие инфраструктуры связи Красноярского края 2 млрд рублей 1
06.03.2017 МТС вложит более 300 млн рублей в развитие сетей связи в Мордовии 1
29.09.2016 МТС и мэрия Биробиджана подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве 1
02.09.2016 МТС внедряет современные технологии для развития социокультурной сферы Дагестана 1
20.02.2016 МТС и Министерство культуры Красноярского края объединяют усилия для развития социокультурной сферы 1
30.09.2015 МТС и молодёжный «ИТ-Центр» обучат безопасному интернету 15 тыс. красноярских школьников 1
25.11.2014 Стартовал онлайн-конкурс «Интернешка» 1
14.10.2014 МТС обучит безопасному интернету более 2,5 тыс. школьников в Самарской области 1
18.11.2013 Екатерина Старостина - Компания МТС ежегодно решает новые нестандартные задачи по устранению угроз 1
30.01.2013 В Обнинске состоится круглый стол по социальной роли телекоммуникаций 1
24.01.2013 В Обнинске обсудят социальную роль ИКТ 1
23.03.2012 22 марта стартовал V Международный детский онлайн-конкурс «Интернешка» 1
08.02.2012 МТС запустила федеральную программу «Дети в Интернете» 1
09.12.2011 МТС при поддержке Минкомсвязи и Минобрнауки запустила проект «Полезный и безопасный интернет» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

МТС Дети в интернете и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12845 14
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4932 2
МТС Поволжье макрорегион 56 1
Intel Corporation 12231 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 436 1
Yandex - Яндекс 7465 1
Google LLC 11850 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 471 1
Lookout 34 1
Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации АНО - Центр глобальной ИТ-кооперации АНО - CGITC - Center for Global IT-cooperation 5 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 24 2
Политех - Политехнический музей 34 2
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 15 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 1
Национальный центр Виктора Петровича Астафьева - Мемориальный комплекс В.П. Астафьева 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11776 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1409 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 54 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 100 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3361 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4198 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2765 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1093 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 259 1
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 37 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6283 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27982 8
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