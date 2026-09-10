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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200941
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Чебанов Александр

СОБЫТИЯ


10.09.2026 Modus выпустила Modus ETL 1.6.14: равномерное распределение нагрузки при сборе данных и системная доработка сценариев и пресетов 1
30.01.2013 В Обнинске состоится круглый стол по социальной роли телекоммуникаций 1
12.01.2012 МТС выиграла тендер на оказание услуг связи администрации губернатора Калужской области 1
21.12.2011 МТС планирует инвестировать в инфраструктуру Калужской области около 500 млн руб. 1
10.10.2011 МТС и администрация Калужской области создают центр молодежных инноваций в Обнинске 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Чебанов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15985 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1919 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 224 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 51 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23074 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9630 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 603 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9678 1
Трансфер технологий 162 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26610 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4187 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2267 1
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 74 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2643 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 855 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2650 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 364 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 239 1
МТС Дети в интернете 20 1
Шерейкин Максим 15 3
Чернышева Виктория 2 1
Разумовский Дмитрий 125 1
Твердохлеб Юрий 1 1
Сиренко Надежда 2 1
Сотников Анатолий 2 1
Волнистова Татьяна 1 1
Вильчинский Николай 1 1
Комлык Алексей 1 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1085 4
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 3
Россия - РФ - Российская федерация 167448 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 586 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47849 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58145 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6834 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34052 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3125 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10943 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3410 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18279 1
Энергетика - Energy - Energetically 5920 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 22 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21865 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7069 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 499 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1740 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
День молодёжи - 27 июня 1104 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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