Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
EPG
Electronic Program Guide
Электронный телегид
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Публикаций - 51, упоминаний - 64
EPG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
|Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
|Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 1
|Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
|Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
|IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
|Безруков Андрей 26 4
|Прибочий Михаил 34 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Назаров Алексей 69 1
|Чеканов Виктор 7 1
|Майстер Леон 2 1
|Park Kevin - Парк Кевин 2 1
|Мазур Артём 3 1
|Асланов Дмитрий 41 1
|Холодов Алексей 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768744, в очереди разбора - 672428.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768744, в очереди разбора - 672428.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru