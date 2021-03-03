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EPG
Electronic Program Guide
Электронный телегид


03.03.2021 SPB TV подписала договор с НТРК Узбекистана о дистрибуции контента на узбекском языке 1
27.04.2020 GS Labs зарегистрировала «Электронный телегид» в Роспатенте 2
08.10.2019 Axoft и «Росплатформа» будут вместе продвигать российские решения для виртуализации и хранения данных 1
29.06.2018 ITD Group и Checkmarx рассказали об угрозах и уязвимостях в приложениях 1
09.04.2018 LG и MEGOGO представили ТВ-сервис нового поколения 1
30.05.2017 Как ТТК покоряет рынок интерактивного телевидения 1
15.02.2017 GS Group реализовал инвестиционный проект по созданию платного оператора спутникового ТВ в Бангладеш 1
07.12.2016 GS Group представил новые HD-приставки со встроенным твердотельным диском 1
06.12.2016 GS Group выпустил свою первую двухтюнерную HD-приставку со встроенным Wi-Fi-модулем 1
12.08.2016 GS Group представил новую многотюнерную приставку для программы «трейд-ин» 1
26.07.2016 На рынок вышла первая российская приставка General Satellite для UHDTV 1
14.07.2016 GS Group выходит на рынок IPTV с телеприставкой под брендом General Satellite 1
04.03.2016 GS Labs представил обновленный EPG для операторов цифрового ТВ 7
20.02.2016 GS Group представил новую ТВ-приставку с поддержкой HDTV 1
08.02.2016 GS Labs выпустил приложение для просмотра спутникового ТВ с iPhone 1
26.01.2016 GS Group открывает для телезрителей сверхвысокую четкость телевидения в формате Ultra HD 1
27.11.2015 CTI начала поставку контента по модели «Видео по запросу» для «Казтелерадио» 1
18.11.2015 «Триколор ТВ» запустил пакет телеканалов в формате Ultra HD 1
24.07.2015 Каким может стать ЦОД будущего? 2
19.06.2015 GS Labs разработал приложение для просмотра «Триколор ТВ» с iPad 1
14.05.2015 ТТК запустил сервис «Электронный телегид» в Стерлитамаке и Ульяновске 1
22.12.2014 Обзор ТВ-приставки BBK SMP246HDT2 1
08.10.2014 «Триколор ТВ» подключил 15-миллионного абонента и увеличил ARPU 1
16.07.2014 Ericsson: Операторы не хотят ждать запуска новых услуг годами 1
28.05.2014 GS Group по заказу «Триколор ТВ» выпустил комплект из двух цифровых HD-приставок 1
07.02.2013 Телеканал Nova будут смотреть слепые 1
25.12.2012 «Рикор ТВ» будет предлагать свои разработки другим операторам цифрового ТВ 1
07.11.2012 «Рикор» доработает программу передач для телевидения «Билайн» 1
04.09.2012 Россия: Спутниковые операторы вводят возрастной ценз 3
31.08.2012 Электронный гид «Акадо» стал информировать о возрастных ограничениях к просмотру некоторых телевизионных программ 2
13.04.2012 «Орион Экспресс» запустил программу субтитров 3
21.12.2011 МТС планирует инвестировать в инфраструктуру Калужской области около 500 млн руб. 1
14.11.2011 «ТТК-Западная Сибирь» расширила список каналов IP TV 1
28.02.2011 Спутниковое телевидение «Восточный Экспресс» будет использовать систему условного доступа Conax 1
27.12.2010 «Триколор ТВ» покажет кино в режиме Pay-Per-View 1
18.08.2010 «Нетрис» успешно завершил тестирование решений IPTV 1
01.06.2010 Пользователям «Интернета от МГТС» стала доступна услуга «Стрим ТВ на ПК» 1
22.03.2010 «Комстар» запустил новый сервис «Стрим ТВ на ПК» 1
03.02.2010 Promwad анонсирует новые цифровые ТВ-приставки на CSTB-2010 1
07.09.2009 «Нетрис» внедрил IPTV в «Твинго Телеком» 1

Публикаций - 51, упоминаний - 64

EPG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 3
GS Group - General Satellite 146 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Checkmarx 4 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
Акадо Телеком - Комкор 612 1
Ростелеком Связьинвест 706 1
IBM 3557 1
Cisco Systems 2056 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Microsoft Corporation 11168 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
ITD Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 4 1
GS Labs 21 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
LG Electronics 1875 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 20
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 11
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 33 9
TimeShift - функция отложенного просмотра 33 8
Телевизор - Телевизионный приёмник 502 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 5
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 54 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 849 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 395 1
CI - Common Interface - Интерфейс подключения для электронных модулей 13 1
MKV - медиаконтейнер 138 1
DivX - видеокодек 174 1
Xvid - видеокодек 106 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 220 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 363 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 613 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 1
OpenStack 347 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
GS Labs StingrayStream - GS Labs Stingray TV 16 8
Apple iOS 5742 5
Google Android 10751 5
GS E - цифровая спутниковая приставка-сервер 16 3
GS A - цифровая спутниковая приставка-сервер 4 3
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple iPad 3263 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
Checkmarx CxSuite 1 1
Триколор Play 10 1
LG Smart TV 31 1
Безруков Андрей 26 4
Прибочий Михаил 34 1
Рубанов Владимир 61 1
Назаров Алексей 69 1
Чеканов Виктор 7 1
Майстер Леон 2 1
Park Kevin - Парк Кевин 2 1
Мазур Артём 3 1
Асланов Дмитрий 41 1
Холодов Алексей 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Япония 2811 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Европа 3788 1
Европа Западная 618 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан 1 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768744, в очереди разбора - 672428.
Создано именных указателей - 46354.
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