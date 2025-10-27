Получите все материалы CNews по ключевому слову
Долгопольский Сергей
СОБЫТИЯ
Долгопольский Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Легостаева Светлана 96 1
|Демидова Татьяна 2 1
|Алиханов Антон 27 1
|Гамаджан Катерина 1 1
|Митина Ирина 13 1
|Гизатуллина Эльвира 3 1
|Ткаченко Андрей 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395718, в очереди разбора - 732256.
Создано именных указателей - 184928.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.