Долгопольский Сергей


СОБЫТИЯ


27.10.2025 В России ужесточают правила госзакупок радиоэлектроники 1
07.08.2024 Власти продлят льготы по налогу на прибыль для радиоэлектроники 1
30.07.2024 Производители российской электроники умоляют поскорее «изгнать» иностранных конкурентов из госзакупок. Законопроект завис после первого чтения 1
15.02.2017 GS Group реализовал инвестиционный проект по созданию платного оператора спутникового ТВ в Бангладеш 1
24.03.2016 GS Group продал контрольный пакет акций камбоджийского ТВ-оператора One TV 1
14.05.2013 «Дженерал Сателайт» выходит на международный рынок под брендом GS Group 1
13.11.2012 General Satellite планирует выйти на мировой рынок 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Долгопольский Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 337 7
Триколор - Национальная спутниковая компания 344 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1214 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 971 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 336 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 56 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 82 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
Росатом - КИС НПО - Критические информационные системы Научно-производственное объединение 18 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 338 1
GS Group - Технополис GS Гусев 73 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3345 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2065 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3496 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 433 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1123 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 534 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 376 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 157 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56296 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9488 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71958 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22609 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4051 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1808 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2935 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3355 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3931 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6157 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7154 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 127 1
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 74 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1388 1
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 62 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1592 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9249 1
Data monetization - Монетизация данных 1793 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2336 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 517 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3416 1
GS Group - GS LED светодиоды 10 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 244 1
Легостаева Светлана 96 1
Демидова Татьяна 2 1
Алиханов Антон 27 1
Гамаджан Катерина 1 1
Митина Ирина 13 1
Гизатуллина Эльвира 3 1
Ткаченко Андрей 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 155007 6
Камбоджа - Королевство 154 4
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 344 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 706 2
Африка - Африканский регион 3558 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1169 2
Индия - Bharat 5646 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18015 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1136 1
Бразилия - Федеративная Республика 2441 1
Иран - Исламская Республика Иран 1114 1
Египет - Арабская Республика 1043 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 389 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 90 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1378 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 582 1
Нигерия - Федеративная Республика 327 1
Украина 7763 1
Азия - Азиатский регион 5718 1
Малави 22 1
Ботсвана - Республика 41 1
Пакистан - Исламабад 25 1
Азия Восточная 180 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17229 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54470 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10436 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8469 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 731 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 390 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3723 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 366 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6296 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1531 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6723 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3645 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 457 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2979 1
Английский язык 6848 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50793 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31469 1
Экономический кризис 2008-2009 годов 56 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3671 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2492 1
Ведомости 1186 2
