Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184468
ИКТ 14342
Организации 11126
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3516
Системы 26305
Персоны 79270
География 2972
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2731
Мероприятия 873

Softline Direct Софтлайн Директ

Softline Direct - Софтлайн Директ

УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Softlne доверил государственную тайну владельцу своих «дочек» 1
18.02.2025 Softline может заплатить 271 миллион мужчине, на которого оформлены многие компании группы 1
20.11.2024 Сын основателя «Софтлайна» вошел в совет директоров компании 1
09.03.2023 Стала доступна Аренда ОС «Альт» через онлайн-витрину Softline 1
30.08.2022 Softline списала $2,8 млн из-за ухода с Украины и $51 млн из-за сделок со своим основателем 3
16.11.2012 Softline открыла новый офис в Беларуси 1
12.02.2010 Softline открыла офис в Египте 1
12.11.2009 Softline расширила присутствие в Беларуси: открыт офис в Бресте 1
22.09.2009 Softline открыла офис в Сургуте 1
15.04.2009 Softline пришла в Иран: новый офис 1
19.03.2009 Softline вышла на рынок Юго-Восточной Азии: открыт офис во Вьетнаме 1
20.02.2009 Softline выходит на латиноамериканский рынок: офис в Венесуэле 1
30.10.2008 Softline открыла второй офис в Татарстане 1
14.10.2008 Softline пришла в Армению: новый офис 1
13.10.2008 Softline открыла офис в Турции 1
23.09.2008 Softline открыла новый офис в СФО 1
22.09.2008 Softline открыла офис в Воронеже 1
15.09.2008 Softline открыла офис в Оренбурге 1
05.09.2008 Softline открыла новый офис в СЗФО 1
27.08.2008 Softline открыла офис в Кемерове 1
25.06.2008 Softline открыла офис в Тюмени 1
29.05.2008 Новый офис Softline открылся в Ижевске 1
29.04.2008 Softline открыла представительство в Барнауле 1
03.04.2008 Softline открыла представительство в Саратове 1
16.10.2007 Softline осваивает ЮФО: новый офис в Волгограде 1
09.10.2007 Softline пришла в Грузию: новый офис 1
14.09.2007 Softline открыла новое представительство в СФО 1
07.06.2007 Офис Softline открылся во Владивостоке 1
25.05.2007 Softline пришла в Краснодар: новый офис 1
25.04.2007 Softline пришла в Пермь 1
29.03.2007 Softline открыла офис в Челябинске 1
21.03.2007 80% россиян готовы к лицензионному ПО 1
16.05.2002 Компания SoftLine объяила об открытии в Киеве своего украинского представительства 3
25.03.2002 SoftLine открыла специализированное подразделение САПР 1
07.03.2002 SoftLine получила статус Microsoft Certified Gold Partner 1
08.02.2002 SoftLine заключила дистрибьюторское соглашение с Strata Software 1
31.01.2002 SoftLine переехал в новый офис 1
17.10.2001 SoftLine объявила о начале поставок InstallShield AdminStudio 2.0 1
12.10.2001 SoftLine подвела итоги деятельности в 2001 финансовом году 1
12.09.2001 SoftLine представит на выставке SofTool`2001 новый номер каталога SoftLine-direct 3

Публикаций - 47, упоминаний - 59

Softline Direct и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3185 44
Microsoft Corporation 25153 16
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 14
IBM - International Business Machines Corp 9534 13
Oracle Corporation 6838 13
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 329 13
OpenText - Micro Focus - Novell 873 13
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 246 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5209 2
HP Inc. 5746 2
Autodesk 621 2
HP - Hewlett-Packard 3641 2
Softline Management 1 1
ACD Systems 7 1
NTP Software 2 1
Softline - ЦИТМ Экспонента - Центр Инженерных Технологий и Моделирования Экспонента - ЦИТС Экспонента 2 1
Brooktrout Technology 10 1
Nemetschek - Graphisoft 17 1
Cortado - ThinPrint 8 1
Cisco Systems 5208 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1189 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 812 1
Check Point Software Technologies 795 1
Citrix Systems 835 1
Red Hat 1343 1
Promt - Промт 306 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 427 1
CA Technologies - Computer Associates 387 1
GFI Software 208 1
Adobe Macromedia 218 1
Unisys - Unify Square 115 1
VK - Mail.ru Group 3516 1
Yandex - Яндекс 8227 1
8828 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 75 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 830 1
Softline Украина 7 1
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 89 1
Softline Group - Softline AG - Softline International 54 1
One Identity 11 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7979 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 426 1
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 84 1
Skysoft Victory - Скайсофт Виктори 4 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4756 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2678 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11389 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71673 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12815 11
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4372 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14551 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26853 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7911 4
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 74 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31562 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33409 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5386 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 853 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5264 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56034 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7686 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16596 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1903 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3118 2
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 400 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17698 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5880 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10481 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 790 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2108 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1011 1
Intranet - Extranet - Экстранет 98 1
Client Computing - клиент-серверная вычислительная система 228 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4503 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4783 1
Microsoft Windows приложения 218 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22463 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25699 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1128 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4015 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4626 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12192 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4833 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1733 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2284 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9887 1
Microsoft Windows 16197 7
Microsoft Windows 2000 8662 4
Linux OS 10734 3
Microsoft Windows Installer 19 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1651 2
Microsoft Windows NT 887 2
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 2
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 94 1
NASA WISE - Wide-Field Infrared Survey Explorer - орбитальный космический телескоп НАСА - широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь 48 1
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 89 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
OpenText - Micro Focus - Novell ZENworks 48 1
Corel Micrografx 11 1
Adobe Macromedia ColdFusion 33 1
Softline Подписки - Softline Market 3 1
Adobe Macromedia JRun 5 1
HP Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC Alpha AXP - OpenVMS - Open Virtual Memory System 44 1
Revenera - Flexera Software - Acresso Software - InstallShield AdminStudio 20 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1006 1
Oracle Java - язык программирования 3311 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 314 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1768 1
Microsoft Visio - MS Visio 186 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1304 1
Autodesk AutoCAD 353 1
Dassault Systemes - SolidWorks 124 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 538 1
Microsoft Windows 95 419 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1012 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 453 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 46 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 230 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 78 1
OpenText - Micro Focus - Novell GroupWise 65 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1191 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1482 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 319 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 43 1
Алгазин Виктор 20 6
Баруткин Павел 5 3
Бунченко Виталий 2 2
Климов Иван 26 2
Боровиков Игорь 135 2
Коваленко Эдуард 7 2
Бутаков Алексей 10 2
Рыдлев Максим 1 1
Хапанкова Светлана 7 1
Чернядьев Сергей 1 1
Карамышев Максим 1 1
Карапетян Армен 1 1
Сергеев Евгений 1 1
Батищев Владимир 1 1
Ларьков Сергей 1 1
Фазылов Альберт 1 1
Громыхалин Андрей 1 1
Папава Ираклий 1 1
Шевеленков Виталий 1 1
Коваленко Виктор 3 1
Дровосеков Сергей 1 1
Сердюков Сергей 1 1
Богославский Никита 3 1
Фоминых Владимир 1 1
Колтунов Юрий 1 1
Щербина-Каплий Анна 1 1
Шабашов Николай 3 1
Вшивков Александр 1 1
Шульженко Антон 2 1
Петляков Игорь 3 1
Сулковский Алексей 1 1
Матлин Игорь 1 1
Дергунова Ольга 120 1
Кузнецов Александр 142 1
Брускина Татьяна 4 1
Кочетов Алексей 3 1
Куницын Александр 6 1
Поволоцкая Татьяна 5 1
Пирогов Владимир 11 1
Боровиков Сергей 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 154567 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14430 17
Беларусь - Белоруссия 5983 9
Беларусь - Гомельская область - Гомель 78 6
Украина 7757 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1577 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1672 6
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 973 6
Казахстан - Республика 5759 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1618 5
Россия - СФО - Новосибирск 4592 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2162 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45249 4
Европа Восточная 3119 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1787 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1678 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 1197 4
Монголия - Улан-Батор 17 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53200 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3216 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4220 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3135 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 629 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 883 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1549 3
Беларусь - Минск 669 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2391 2
Армения - Республика 2362 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18367 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1432 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3321 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 939 2
Турция - Турецкая республика 2467 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2638 2
Грузия 1276 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1391 2
Иран - Исламская Республика Иран 1113 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 549 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 736 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 405 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31385 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54339 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14825 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8170 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11600 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50673 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5790 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4894 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9956 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4872 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3667 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3626 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2881 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1080 1
Аренда 2557 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8447 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2489 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1995 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1728 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3164 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 682 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 680 1
Аудит - аудиторский услуги 3005 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 792 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1275 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3328 1
Физика - Physics - область естествознания 2795 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5191 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6167 1
Английский язык 6844 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25584 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2046 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4648 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2713 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1531 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 920 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1314 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1199 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6706 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3657 1
PC Magazine - PCMag 93 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3698 2
SoftLetter 100 1 1
IDC - International Data Corporation 4936 1
Fortune Global 500 287 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 182 7
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 30 1
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
СИМЭБ - Сургутский институт мировой экономики и бизнеса 1 1
БрГТУ - Брестский государственный технический университет 4 1
Cairo University - Каирский университет 5 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393029, в очереди разбора - 732080.
Создано именных указателей - 184468.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще