Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» (БрГТУ) основано в 1966 году и является одним из технических вузов Беларуси. Университет готовит специалистов по 52 специальностям, в нем обучаются более 7000 студентов. БрГТУ сотрудничает с научными организациями и предприятиями, внедряет инновационные разработки в различных сферах экономики.