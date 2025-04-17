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БрГТУ Брестский государственный технический университет


Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» (БрГТУ) основано в 1966 году и является одним из технических вузов Беларуси. Университет готовит специалистов по 52 специальностям, в нем обучаются более 7000 студентов. БрГТУ сотрудничает с научными организациями и предприятиями, внедряет инновационные разработки в различных сферах экономики.


17.04.2025 Comindware и Agizo объявили о стратегическом партнерстве для развития рынка low-code-решений в Белоруссии 1
11.06.2024 БрГТУ и Comindware объявляют о сотрудничестве в области образования и технологий управления бизнес-процессами 3
02.06.2020 Ростех выпустил учебного робота для вузов и выложил исходники на Github 1
12.11.2009 Softline расширила присутствие в Беларуси: открыт офис в Бресте 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

БрГТУ и организации, системы, технологии, персоны:

Rozum Robotics - Розум Роботикс 3 1
СТУ - Современные технологии управления ГК 19 1
OnRobot 1 1
GitHub 859 1
Softline - Софтлайн 2923 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
Comindware - Колловэар 161 1
Лента - Сеть розничной торговли 2124 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 815 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1830 1
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 181 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3467 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 254 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1617 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13967 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3376 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10310 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24580 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21055 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 593 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5579 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10499 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5426 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4022 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8779 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7599 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11802 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5233 1
Робототехника - Collaborative robot - cobot - Коллаборативный робот - кобот 41 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9475 1
Mozilla Gecko - браузерный движок 67 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 32 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 43 1
Rozum Robotics - RozumLab - Rozum Pulse кобот-манипулятор 1 1
Softline Direct - Софтлайн Директ 44 1
Python - высокоуровневый язык программирования 979 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1382 1
Oracle Java - язык программирования 3118 1
Нерода Михаил 1 1
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Шпак Виталий 29 1
Евтушенко Олег 143 1
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Россия - РФ - Российская федерация 147486 2
Беларусь - Минск 643 2
Беларусь - Витебская область - Витебск 84 1
Беларусь - Брестская область - Брест 61 1
Беларусь - Гомельская область - Гомель 76 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1359 1
Азия - Азиатский регион 5591 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52441 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 819 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29781 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2414 1
Аудит - аудиторский услуги 2763 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2413 1
Образование в России 2261 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5121 1
БГУ - Белорусский государственный университет 32 1
БНТУ - Белорусский национальный технический университет 7 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 177 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 284 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354005, в очереди разбора - 759378.
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