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БрГТУ Брестский государственный технический университет
Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» (БрГТУ) основано в 1966 году и является одним из технических вузов Беларуси. Университет готовит специалистов по 52 специальностям, в нем обучаются более 7000 студентов. БрГТУ сотрудничает с научными организациями и предприятиями, внедряет инновационные разработки в различных сферах экономики.
БрГТУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Rozum Robotics - Розум Роботикс 3 1
|СТУ - Современные технологии управления ГК 19 1
|OnRobot 1 1
|GitHub 859 1
|Softline - Софтлайн 2923 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
|Comindware - Колловэар 161 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 1
|Нерода Михаил 1 1
|Шевеленков Виталий 1 1
|Бунченко Виталий 2 1
|Шпак Виталий 29 1
|Евтушенко Олег 143 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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