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Граков Алексей
УПОМИНАНИЯ
|17.04.2025
|Comindware и Agizo объявили о стратегическом партнерстве для развития рынка low-code-решений в Белоруссии 1
Граков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Agizo 1 1
|Comindware - Колловэар 161 1
|Шпак Виталий 29 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148376 1
|Беларусь - Белоруссия 5816 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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