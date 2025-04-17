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Граков Алексей


УПОМИНАНИЯ


17.04.2025 Comindware и Agizo объявили о стратегическом партнерстве для развития рынка low-code-решений в Белоруссии 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Граков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Agizo 1 1
Comindware - Колловэар 161 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2241 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 120 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 1
БрГТУ - Брестский государственный технический университет 4 1
БНТУ - Белорусский национальный технический университет 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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