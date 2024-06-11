БрГТУ и Comindware объявляют о сотрудничестве в области образования и технологий управления бизнес-процессами

Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» (БрГТУ) и компания Comindware, разработчик платформы для управления бизнес-процессами, объявляют о начале сотрудничества в области образования и внедрения современных технологий управления. БрГТУ стал вторым белорусским вузом-партнером Comindware после успешного соглашения о сотрудничестве с Белорусским национальным техническим университетом (БНТУ). Об этом CNews сообщили представители Comindware.

В рамках партнерства Comindware предоставит БрГТУ доступ к своим программным продуктам для использования в учебном процессе. Это позволит студентам университета ознакомиться и освоить передовые решения для управления бизнес-процессами, получить практические навыки работы с ними.

«Сотрудничество с Comindware открывает новые возможности для наших студентов, — сказал Михаил Владимирович Нерода, проректор по учебной работе БрГТУ. — Доступ к современным технологиям управления бизнес-процессами позволит им получить актуальные знания и компетенции, востребованные на рынке труда. Мы рады, что наши студенты смогут учиться на лучших примерах из индустрии».

«Мы высоко ценим возможность сотрудничества с Брестским государственным техническим университетом, одним из ведущих образовательно-научных центров Беларуси, — сказал Виталий Шпак, генеральный директор Comindware. — Внедрение наших решений в учебный процесс будет способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов, готовых к цифровой трансформации бизнеса и государственного управления. Белорусский рынок является очень перспективным для российских компаний, и мы рады расширять наше присутствие в этом регионе».

Стороны уверены, что партнерство принесет обоюдную пользу. Студенты БрГТУ получат возможность изучать и применять на практике современные технологии управления бизнес-процессами. Это повысит их конкурентоспособность на рынке труда и поможет лучше соответствовать требованиям работодателей. Для Comindware сотрудничество с университетом позволит распространить свои решения в образовательной среде, получить обратную связь от будущих специалистов, использовать обратную связь для дальнейшего развития платформы.