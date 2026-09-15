Гигантский чипмейкер глобального значения на грани массовой забастовки. Работники отказались от рекордных бонусов и требуют долю прибыли

Отказ работников Micron на Тайване от рекордных бонусов

Работников тайваньского подразделения Micron не устроили бонусы рекордного размера, предложенные компанией по итогам сверхуспешного 2026 финансового года, пишет TechSpot. Персонал одного из крупнейших производителей компьютерной памяти в мире, обогатившийся в период бума ИИ, требует от работодателя выработки системного и прозрачного подхода к распределению прибыли.

Недавнее предложение, выдвинутое руководством Micron, предусматривает разовую выплату всем работникам заводов компании на Тайване. Присоединившиеся к компании до 29 августа 2025 г. могут претендовать на получение $1 млн новых тайваньских долларов, или $31,65 тыс. Начавшие сотрудничество после наступления этой даты – пропорционально отработанному времени, отталкиваясь от предыдущей суммы.

Сотрудникам, непосредственно занятым в производстве на предприятиях Micron, полагается выплата в размере не менее 1,7 млн новых тайваньских долларов, или $54 тыс. В Micron эту сумму называют эквивалентной 35-68 заработным платам при ежемесячном расчете. Начинающим инженерам причитается 3,4 млн новых тайваньских долларов ($107 тыс.). Основная часть этой суммы приходится на прямые денежные выплаты, остаток – в виде ценных бумаг.

фото: Micron Работники Micron на Тайване отказались от рекордных бонусов

В общей сложности по итогам 2026 финансового года Micron планирует «отблагодарить» более 60 тыс. своих работников по всему миру. Как отмечает SET iNEWS, размер бонусов, которыми надеется обойтись Micron, составляет лишь 4,4% от совокупной операционной прибыли, полученной компанией за этот период, что в относительных значениях гораздо меньше направленного на выплату бонусов другими крупными производителями памяти.

Подготовка к забастовке – на крайний случай

Как отмечает TrendForce, профсоюз, представляющий интересы работников завода Micron в городах Таоюань и Тайчжун (Тайвань), 15 сентября 2026 г. провел пресс-конференцию, посвященную переговорам относительно размера бонусных выплат, в ходе которой лидеры организации потребовали от Micron увеличить размер пула операционной прибыли, распределяемой между сотрудниками, до 15%. При этом выплаты должны осуществляться ежеквартально, а не ежегодно – как сейчас. Что касается бонусов за 2026 финансовый год, в профсоюзе справедливой считают сумму, равную 83 зарплатам.

По сообщению Radio Taiwan International, не исключена возможность дальнейшей эскалации конфликта между работниками и руководством Micron. Профсоюз официально предупредил компанию о необходимости подготовить конкретные разумные предложения, обсуждение которых имеет смысл, к 18 или 21 сентября 2026 г. Именно на эти даты намечены очередные раунды переговоров между Micron и профсоюзом. В противном случае организация может инициировать голосование по вопросу объявления забастовки.

Около 80% (10-12 тыс.) работников предприятий Micron на Тайване являются членами профсоюза, утверждает Radio Taiwan International.

Корни недовольства

Персонал Micron испытывает недовольство не из-за одного лишь подхода руководства к распределению сверхприбыли, в том числе в сравнении с коллегами из других компаний отрасли. TradingKey отмечает, что конфликт уходит корнями значительно глубже: в 2023 г. компания провела массовое сокращение штата и урезала оставшимся сотрудникам бонусы. В конце 2022 г. Micron объявила о намерении уволить около 10% сотрудников и отказом от выплат по итогам 2023 г.

В числе претензий работников Micron к работодателю – несоответствие темпов роста бонусных выплат и прибыли компании. В период с 2024 по 2025 финансовые годы чистая прибыль Micron по GAAP выросла с $0,778 млрд до $8,54 млрд, что особо не отразилось на размере дохода персонала. Рядовые сотрудники тайваньских предприятий чипмейкера получили вознаграждение в размере 2,37 месячного оклада.

Жадность Micron

С показателем в 4,4% от размера операционной прибыли Micron – действительно один из самых скупых на бонусы работодателей в отрасли. Так, по данным TechSpot, подразделение Samsung Device Solutions (в том числе занимается разработкой и производством чипов) делится с персоналом 10,5% прибыли. Другой южнокорейский гигант – Sk Hynix – направляет на бонусы сотрудникам 10%, операционной прибыли. Тайваньские Macronix, Nanya, Powechip, TSMC и Winbond тратят на эти цели – 15%, 6%, 5%, 4,7%, 2% чистой прибыли соответственно.

Правда, чтобы принудить Samsung и Sk Hynix к справедливому распределению прибыли, местным профсоюзам потребовалось оказать на руководство компаний заметное давление. Samsung, к примеру, грозила 18-дневная забастовка, которая обошлась бы ей в миллиарды долларов.

По итогам III квартала 2026 финансового года, который завершился 28 мая 2026 г., Micron отчиталась о росте выручки на 74%, до $41,5 млрд. Чистая прибыль при этом достигла $28,2 млрд, увеличившись почти в 15 раз к аналогичному периоду 2025 финансового года.

Рост финансовых показателей Micron в отчетном периоде обеспечен повышенным спросом на чипы памяти, в том числе HBM, применяемые в ИИ-системах.