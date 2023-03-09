Стала доступна Аренда ОС «Альт» через онлайн-витрину Softline

ГК Softline объявляет о старте продаж операционных систем (ОС) «Альт» через онлайн-витрину программных продуктов Softline.market сервиса «Softline Подписки». Операционные системы «Альт» компании «Базальт СПО» доступны клиентам ГК Softline по подписочной модели. Использование российских операционных систем «Альт» обеспечивает необходимый уровень защиты корпоративной ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Аренда — очень удобная и экономичная форма знакомства или временной работы с программным обеспечением. Посуточная тарификация дает возможность не приобретать лицензию за полную стоимость, а оплатить работу с ОС в течение выбранного заказчиком периода.

«Мы рады сотрудничеству с российским разработчиком “Базальт СПО” и уверены, что наши клиенты будут активно заказывать подписки на операционные системы “Альт”, которые обеспечивают высокую безопасность данных. Линейка продуктов “Базальт СПО” представлена сразу несколькими решениями для бизнеса и образовательных организаций. Подписки оформляются на месяц с возможностью продления. Для наших клиентов доступна возможность изменения количества лицензий в рамках подписки в личном кабинете, при этом тарификация производится только за реально используемые ресурсы с шагом в сутки», — сказала Ирина Кузнецова, руководитель департамента «Автоматизация подписочного бизнеса» в ГК Softline.

«Корпоративные заказчики могут приобрести право на использование операционной системы в течение произвольного срока. Например, чтобы протестировать функциональные возможности ОС, ее совместимость с используемым прикладным ПО и оборудованием и принять аргументированное решение о внедрении. Возможность арендовать ОС также нужна для оснащения дополнительных компьютеров при проведении мероприятий, обеспечения временных рабочих групп и т. п.», — отметил Роман Мыскин, коммерческий директор «Базальт СПО».

На сайте Softline.market пользователям доступны операционные системы «Альт СП» со встроенными средствами защиты, «Альт сервер», «Альт сервер виртуализации», «Альт рабочая станция» и «Альт образование».

Операционные системы семейства «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. Они развиваются на основе собственной инфраструктуры разработки «Базальт СПО» и стабильной ветки независимого репозитория проекта «Сизиф», которые находятся на территории и под юрисдикцией России. ОС «Альт СП» сертифицирована ФСТЭК России, подтверждающий возможность ее использования для работы с информацией, содержащей служебную, коммерческую и иные виды тайн, а также персональные данные.

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«Softline подписки» – это сервис управления подписочными и облачными сервисами клиентов Softline. Сервис состоит из онлайн-витрины программных продуктов и личного кабинета пользователя. С сайта-витрины клиент может самостоятельно заказать подписку, оплатить ее удобным способом и установить продукт через несколько минут после оплаты. В результате автоматически формируются и подписка, и сопровождающие документы. При заказе не нужно подписывать бумажных экземпляров и ждать подключения сотрудника для установки.

ГК Softline — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. ГК обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 106 000 организаций из всех отраслей с более чем 5000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. 4600 сотрудников ГК Softline работают в более чем 25 представительствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков.