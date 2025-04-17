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Коваленко Эдуард



17.04.2025 «Перспективный мониторинг» совместно с ГК Softline открыли Центр киберучений Ampire в КГЭУ 1
22.02.2019 Softline откроет «домашний» ЦОД для своих заказчиков в Татарстане 1
07.11.2012 Softline поставила лицензии Kaspersky Business Space Security для «Инвэнт» 1
03.02.2012 Softline поставила лицензии Kaspersky Work Space Security для «Татинвеcтгражданпроекта» 1
30.10.2008 Softline открыла второй офис в Татарстане 1
29.05.2008 Новый офис Softline открылся в Ижевске 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Коваленко Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2923 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5000 2
SAP SE 5317 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
ТИГП ГУП - Татинвестгражданпроект 1 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 486 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28526 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10310 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2994 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10499 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3132 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7497 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12895 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 494 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6246 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2560 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2830 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16026 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21622 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2968 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4112 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1091 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11261 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30283 1
Softline Direct - Софтлайн Директ 44 2
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 140 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Work Space Security - KWSS 44 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 19 1
Головатый Артём 8 1
Чернядьев Сергей 1 1
Дровосеков Сергей 1 1
Шайхутдинов Ильдар 3 1
Егорычев Владимир 2 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3047 5
Россия - РФ - Российская федерация 147486 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2973 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 63 1
Россия - ПФО - Татарстан - Ютазинский район - Уруссу 3 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 837 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1393 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 708 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 363 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2795 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13916 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29781 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5981 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8944 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 846 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 861 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2969 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2475 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5871 1
Forrester Research 822 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 23 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
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