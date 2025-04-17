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Коваленко Эдуард
Коваленко Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 2923 6
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5000 2
|SAP SE 5317 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
|Возрождение - Коммерческий банк 347 1
|ТИГП ГУП - Татинвестгражданпроект 1 1
|ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 486 1
|Головатый Артём 8 1
|Чернядьев Сергей 1 1
|Дровосеков Сергей 1 1
|Шайхутдинов Ильдар 3 1
|Егорычев Владимир 2 1
|Forrester Research 822 1
|ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 23 1
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