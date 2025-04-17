«Перспективный мониторинг» совместно с ГК Softline открыли Центр киберучений Ampire в КГЭУ

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, открыла уже восьмой на территории России Центр киберучений Ampire. В этот раз центр был запущен в Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ) командой Softline совместно с компанией «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС»). Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Университет будет использовать учебно-тренировочную платформу Ampire для обучения студентов методам обнаружения, анализа и устранения последствий компьютерных атак. Кроме того, КГЭУ планирует использовать киберполигон для реализации дополнительных образовательных программ, направленных на проведение исследований в области защиты энергетических систем, умных сетей, приборов учета и других критически важных объектов.

Казанский государственный энергетический университет начинал свою деятельность как филиал НИУ «МЭИ». Сейчас университет является одним из трех центров подготовки специалистов в области энергетики, одной из ключевой отраслей в России. Вуз сотрудничает с ведущими энергетическими компаниями России от Калининграда до Владивостока.

Казанский государственный энергетический университет уже несколько лет участвует в программе развития «Приоритет-2030», создавая конкурентоспособную образовательную среду и обучая профессиональные кадры для энергетической отрасли всей страны. В рамках этой программы вуз приобрел киберполигон для организации практической подготовки студентов ИТ-специальностей. В области образования платформа Ampire была отмечена премией Правительства России как передовая технология обучения мониторингу компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты.

В сотрудничестве с «Перспективным мониторингом» ГК Softline помогла в выборе и поставке Ampire, а также построении Центра киберучений, где будут обучаться студенты всех направлений подготовки, реализуемых КГЭУ. Специалисты «Перспективного мониторинга» провели внедрение платформы, а также обучение преподавателей КГЭУ навыкам работы на киберполигоне Ampire, которым рассказали, как работать с программным обеспечением, анализировать события информационной безопасности, проводить мониторинг и определять компьютерные атаки. Также сотрудники вуза узнали, как настраивать и применять средства защиты информации, закрывать уязвимости, устранять последствия кибератак.

Открытие Центра киберучений Ampire состоялось 17 марта 2025 г .с участием руководства и преподавательского состава КГЭУ, экспертов ГК Softline и «Перспективного мониторинга», а также представителей компаний-партнеров вуза. Спустя неделю после внедрения студенты приступили к тренировкам и уже приняли участие в своих первых соревнованиях на киберполигоне Ampire.

«Особую значимость для нас представляют проекты, помогающие вузам улучшать качество подготовки специалистов в области ИБ. Поэтому мы были рады тому, что КГЭУ приобрел надежное и зрелое решение Ampire для профессионального обучения методам обнаружения, анализа и устранения последствий компьютерных атак. Благодаря оборудованному Центру киберучений, а также подготовленным к работе на новой платформе преподавателям, вуз сможет выпускать высококвалифицированные кадры для цифровой энергетики. Кроме того, широкий функционал Ampire позволит университету использовать решение как в обучении своих студентов и подготовке ими дипломных работ, так и в проведении киберучений для различных организаций, что будет способствовать развитию цифровой грамотности, а значит, и повышению информационной безопасности в регионе», — сказал Эдуард Коваленко, директор по развитию бизнеса в ПФО ГК Softline.

«Мы считаем открытие каждого киберполигона Ampire в вузе важным событием не только для конкретного региона, но для отрасли информационной безопасности в целом. На вузах сейчас лежит большая задача — устранить разрыв между теоретической и практической подготовкой студентов. Чтобы снизить дефицит квалифицированных ИБ-кадров, вузы должны выпускать максимально готовых к работе молодых специалистов. Казанский государственный энергетический университет следует еще одному важному образовательному тренду, который заключается в практической подготовке ИБ-специалистов с отраслевым уклоном», — отметил Сергей Нейгер, директор по развитию бизнеса компании «Перспективный мониторинг».

«Открытие Центра киберучений Ampire — это важный этап в развитии образовательной и научной инфраструктуры университета. Благодарим наших ИТ-партнеров — ГК Softline и “Перспективный мониторинг” — за помощь в создании этого передового пространства. В нашем вузе обучается более 11 тыс. студентов, и мы рады предоставить им возможность формировать свои навыки информационной безопасности в соответствии с самыми высокими стандартами. Мы уверены, что центр станет не только площадкой для подготовки высококвалифицированных специалистов, но и центром притяжения инновационных проектов в области кибербезопасности. В Ampire, помимо набора готовых шаблонов, есть возможность создавать свои. Поэтому наш вуз совместно с партнером собирается создать свой уникальный шаблон для обучения специалистов в области безопасности цифровых подстанций. Таким образом, на базе Центра киберучений Ampire мы планируем разрабатывать свои обучающие программы, а также запускать программы переподготовки по кибербезопасности для сотрудников энергетических компаний», — сказал директор департамента информационных технологий КГЭУ Эдуард Беляев.