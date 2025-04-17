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Беляев Эдуард
|17.04.2025
|«Перспективный мониторинг» совместно с ГК Softline открыли Центр киберучений Ampire в КГЭУ 1
|27.09.2022
|CEO Factory5 на Kazan Digital Week рассказал о преимуществах EaaS-модели для цифровизации энергетики 1
Беляев Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 2923 1
|Ctrl2Go - Factory5 27 1
|Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 15 1
|НБИ - Национальное бюро информатизации 6 1
|Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 156 1
|Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
|Ctrl2Go - Factory5 - F5 EAM - F5 Enterprise Asset Management 6 1
|InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 19 1
|Касимов Денис 22 1
|Кудашев Константин 13 1
|Большаков Андрей 6 1
|Катасонов Андрей 1 1
|Минибаев Марат 1 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2973 1
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3047 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147486 1
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