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Беляев Эдуард



17.04.2025 «Перспективный мониторинг» совместно с ГК Softline открыли Центр киберучений Ampire в КГЭУ 1
27.09.2022 CEO Factory5 на Kazan Digital Week рассказал о преимуществах EaaS-модели для цифровизации энергетики 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Беляев Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2923 1
Ctrl2Go - Factory5 27 1
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 15 1
НБИ - Национальное бюро информатизации 6 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 156 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28526 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1094 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1376 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 68 1
EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии - Актуальные ИТ-задачи энергетики 17 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4050 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 759 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14422 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 801 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11261 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25812 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21622 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6775 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5233 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6246 1
Ctrl2Go - Factory5 - F5 EAM - F5 Enterprise Asset Management 6 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 19 1
Касимов Денис 22 1
Кудашев Константин 13 1
Большаков Андрей 6 1
Катасонов Андрей 1 1
Минибаев Марат 1 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2973 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3047 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1974 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 190 1
Энергетика - Energy - Energetically 5191 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48832 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29781 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 21 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354005, в очереди разбора - 759378.
Создано именных указателей - 173134.
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