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Ctrl2Go Factory5 F5 EAM F5 Enterprise Asset Management

СОБЫТИЯ

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08.02.2023 Factory5 и «Терралинк» заключили партнерский договор 1
15.12.2022 ОДК-Авиадвигатель модернизирует функцию технического обслуживания и ремонта на продуктах Factory5 1
27.09.2022 CEO Factory5 на Kazan Digital Week рассказал о преимуществах EaaS-модели для цифровизации энергетики 1
19.05.2022 Импортозамещение ТОиР: как управлять производственными активами с помощью российского ПО 1
20.10.2021 Систему диагностики и предиктивной аналитики техсостояния оборудования от компании Factory5 внесли в реестр российского ПО 1
17.06.2021 Решение для интеллектуального управления активами от Factory5 вошло в реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Ctrl2Go и организации, системы, технологии, персоны:

Ctrl2Go - Factory5 29 6
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 58 2
НБИ - Национальное бюро информатизации 8 1
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 15 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 178 1
TerraLink - ТерраЛинк 292 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 699 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 450 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 173 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13676 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 306 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1109 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35879 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25338 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3784 3
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IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1191 1
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КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 25 1
Kazan Digital Week 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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