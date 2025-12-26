Разделы

НБИ Национальное бюро информатизации

НБИ - Национальное бюро информатизации

26.12.2025 «Национальное бюро информатизации» внедрила систему управления сбытом электроэнергии ЕMAS.Trade для АО «Концерн Росэнергоатом» 1
27.03.2024 АО «НБИ» выполнило проект для ООО «ЦКТИ» 1
19.10.2023 Сотрудники АО «НБИ» внедрили проект по тиражированию информационной системы оптимизации работы на ОРЭМ на ТЭЦ ПАО «ТГК-1» 1
30.09.2022 Специалисты АО «НБИ» внедрили систему для оптимизации работы на ОРЭМ для ПАО «Интер РАО» 2
27.09.2022 CEO Factory5 на Kazan Digital Week рассказал о преимуществах EaaS-модели для цифровизации энергетики 2
27.06.2017 Бывший ГНИВЦ ФНС получил от Минфина миллиард, который наверняка раздаст субподрядчикам 1
12.04.2004 Один из департаментов "Стинс Коман" преобразован в компанию 1

Ctrl2Go - Factory5 27 1
БАРС Груп 561 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 170 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 108 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 1
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 15 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 161 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3308 1
Финтех АО 1 1
ОТР ГК - ОТР 2000 223 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 354 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 434 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 28 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 441 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6301 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2087 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73481 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1960 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 985 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 75 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5946 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 1
EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии - Актуальные ИТ-задачи энергетики 24 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1135 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6698 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 871 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 498 1
Оповещение и уведомление - Notification 5388 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1547 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31856 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7425 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18369 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12020 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
РАО ЕЭС России ПАО - ОРЭМ - Оптовый рынок электроэнергии и мощности России - ФОРЭМ - Федеральный (общероссийский) оптовый рынок электроэнергии и мощности 17 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Ctrl2Go - Factory5 - F5 EAM - F5 Enterprise Asset Management 6 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1218 1
Иванов Борис 60 1
Касимов Денис 22 1
Кудашев Константин 14 1
Беляев Эдуард 2 1
Сагинтаева Сауле 1 1
Минибаев Марат 1 1
Баканов Владимир 1 1
Катасонов Андрей 1 1
Большаков Андрей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 157449 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3218 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3281 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45863 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 2
Энергетика - Energy - Energetically 5530 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 2
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 198 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6679 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 22 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Kazan Digital Week 19 1
