Получите все материалы CNews по ключевому слову
НБИ Национальное бюро информатизации
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 2 642 443 407 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
НБИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Борис 60 1
|Касимов Денис 22 1
|Кудашев Константин 14 1
|Беляев Эдуард 2 1
|Сагинтаева Сауле 1 1
|Минибаев Марат 1 1
|Баканов Владимир 1 1
|Катасонов Андрей 1 1
|Большаков Андрей 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157449 5
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 3218 2
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3281 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45863 1
|АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
|КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411026, в очереди разбора - 730677.
Создано именных указателей - 188219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.