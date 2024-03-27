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АО «НБИ» выполнило проект для ООО «ЦКТИ»

Компания АО «НБИ» успешно завершила проект для ООО «Центр конструкторско-технологических решений» по разработке ИТ-решений и тестированию прототипа программного комплекса - системы определения предельно допустимых значений параметров технического состояния гидротурбины на примере рабочего колеса. Об этом CNews сообщили представители АО «НБИ».

Цель проекта: повышение надежности работы ГЭС за счет разработки модуля предиктивной аналитики. Данный модуль направлен на мониторинг и анализ состояния рабочего колеса гидротурбины, предоставляя возможность долгосрочного прогнозирования состояния оборудования.

Задачи проекта: автоматизация учета конструктивных и эксплуатационных данных оборудования; разработка системы долгосрочного прогнозирования технического состояния на период до 10 лет; создание инструментария для сравнения сценариев работы оборудования в реальном времени.

В результате проекта заказчик получил следующие возможности: оценка механического состояния оборудования на основе фактической наработки; прогнозирование остаточного ресурса оборудования; визуализация результатов в графическом и табличном форматах.

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АО «Национальное бюро информатизации» (АО «НБИ») — российский разработчик и интегратор программного обеспечения с опытом работы на рынке информационных технологий с 1994 г.

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