Сотрудники АО «НБИ» внедрили проект по тиражированию информационной системы оптимизации работы на ОРЭМ на ТЭЦ ПАО «ТГК-1»
Компания АО «НБИ» выполнила проект по тиражированию информационной системы оптимизации работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности (СОР ОРЭМ) на Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1». Об этом CNews сообщили представители АО «НБИ».
Проект был выполнен с целью повышения эффективности работы Апатитской ТЭЦ на ОРЭМ за счет оптимального выбора состава и режима работы генерирующего оборудования по критерию максимально возможного маржинального дохода при производстве и реализации электрической и тепловой энергии.
В рамках проекта были выполнены следующие задачи:
- разработано техническое задание на внедрение СОР ОРЭМ и произведен сбор исходных данных для проектирования;
- разработана и согласована проектная документация;
- проведена настройка и конфигурация программно-информационного комплекса;
- разработана цифровая модель электростанции;
- проведена калибровка и наладка оптимизационной модели;
- реализован ввод СОР ОРЭМ в опытную эксплуатацию;
- выполнен ввод системы в промышленную эксплуатацию.
По итогам проекта реализованы следующие возможности:
– планирование состава и режимов работы оборудования ТЭЦ на основании прогнозных графиков цен на РСВ и тепловой нагрузки ТЭЦ;
- расчет ценовых заявок на РСВ и соответствующих им технико-экономических показателей работы оборудования с учетом фактического состояния генерирующего оборудования и соблюдения требований антимонопольного законодательства;
- расчет оптимального режима работы оборудования ГТП ТЭЦ в части распределения тепловых и электрических нагрузок;
- планирование производственной программы ТЭЦ в рамках среднесрочного планирования и долгосрочного планирования;
- расчет Рмин оптимизируемого в сутки Х-2 с учетом планируемого отпуска тепла и цен РСВ;
- визуальное отображение результатов оптимизационных расчетов на мнемосхемах ТЭЦ;
- расчет и формирование отчета по фактической топливной составляющей ТЭЦ.
***
АО «Национальное бюро информатизации» (АО «НБИ») — российский разработчик и интегратор программного обеспечения с опытом работы на рынке информационных технологий с 1994 г.