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TerraLink xDE eXtended Document Exchange юридически значимый электронный документооборот TerraLink ECM TerraLink Enterprise Content Management

TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - юридически значимый электронный документооборот - TerraLink ECM - TerraLink Enterprise Content Management

TerraLink xDE – автоматизация ЭДО  и бизнес-интеграция потоков электронных финансовых документов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.08.2023 TerraLink xDE готов к работе с машиночитаемыми доверенностями 2
06.02.2023 TerraLink xDE готов к работе с новыми форматами документов и обмену EDI-сообщениями 4
11.01.2023 «Сбермаркет» внедрил ЭДО за три месяца 2
04.10.2022 «Медси» и «Терралинк» переведут в цифровой формат 80% операций в рамках коммерческих закупок 3
01.09.2022 TerraLink xDE в версии 3.24 получил пакет обновлений 2
15.06.2022 TerraLink xDE обновлен до версии 3.24 2
04.04.2022 Terralink xDE вместе с командой российского подразделения Tarkett переводит в ЭДО 90% операций продаж 2
09.02.2022 Новый релиз TerraLink xDE: еще один оператор, англоязычный интерфейс и другие 11 изменений 3
09.08.2021 Terralink выпустила пакет обновлений версии платформы Terralink xDE 3
21.06.2021 TerraLink xDE обновлена до версии 3.22 и поддерживает актуальные изменения законодательства 3
29.04.2021 Terralink xDE совместима с новой версией операционной системы «Ред ОС» 3
05.04.2021 TerraLink xDE включен в Единый реестр отечественного ПО 3
08.02.2021 TerraLink выпустила новую версию TerraLink xDE 6
10.12.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» и Terralink внедрили платформу ЭДО 2
25.05.2020 Terralink xDЕ получила новые возможности по созданию единого электронного архива 4
06.04.2020 Terralink предложит бизнесу бесплатные лицензии на Terralink xDE 3
16.03.2020 TerraLink xDE выпустила сервис внутрикорпоративного ЭДО 5
03.02.2020 TerraLink внесла стратегические изменения в платформу xDE 3
05.10.2018 Terralink добавила веб-панель для настройки и мониторинга системы юридически значимого ЭДО xDE 2
12.01.2017 Вышел новый релиз TerraLink xDE for SAP с поддержкой обмена УПД 1
26.09.2016 TerraLink начала сертификацию TerraLink xDE в SAP 2
21.08.2015 Расширен список поддерживаемых решением TerraLink xDE операторов ЭДО 3
07.07.2015 Saint-Gobain в России внедряет систему электронного обмена юридически значимыми документами 2
28.04.2015 TerraLink выпустила коробочную версию своего решения для межкорпоративного обмена юридически значимыми документами 1
03.03.2015 TerraLink выпустила линейку продуктов для автоматизации работы с бизнес-документами 1
15.11.2012 Приговор аналитиков: ЭЦП не нужна 1
09.11.2012 Рынок ECM подтянут "композиты" и "облака" 1
25.10.2012 Протестирована работа сервиса «Диадок» с модулем TerraLink xDE for SAP 3
01.02.2012 ЕСМ-2012: эксперты раскрывают планы рынка 1
25.10.2011 ЭДО расставляет ловушки для бизнеса 1
22.02.2011 За счет чего "рванул" рынок сканирования документов? 1
04.09.2009 Toshiba представила первые Blu-ray-продукты 1
29.08.2008 Toshiba: первый ТВ с преобразованием разрешения 1
18.08.2008 Toshiba анонсировала «убийцу» Blu-ray 1
12.07.2006 Три знаменитые плазмы 1
27.09.2005 Pioneer выпустил на российский рынок новую плазму и рекордеры 1
22.05.2003 IBM Rational впервые представляет новые продукты 1
15.02.2002 Rational Software представила XDE - универсальную среду разработки для J2EE и .NET 1

Публикаций - 41, упоминаний - 89

TerraLink xDE и организации, системы, технологии, персоны:

TerraLink - ТерраЛинк 292 30
SAP SE 5585 18
9527 7
Такском - Taxcom 254 5
Docsvision - ДоксВижн 1058 4
OpenText 235 4
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 220 4
IBM - International Business Machines Corp 9683 4
Sony 6724 4
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 136 3
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 261 3
InterTrust - ИнтерТраст 336 3
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 3
Microsoft Corporation 25720 3
Toshiba Corporation 2979 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1462 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1332 3
АйТи 1516 2
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 66 2
Тензор 167 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 2
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 437 2
Oracle Corporation 7062 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1217 2
Directum - Директум 1252 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
Галактика - Корпорация 1539 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Sharp Corporation 1062 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
AMT Group - АМТ-Груп 362 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 178 1
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 66 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 74 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 1
Электронный экспресс 14 1
SmartLabs - СмартЛабс 44 1
Матрица данных 3 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 1
Fostergroup 52 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2914 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2400 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 340 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 293 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 540 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 500 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 238 1
ПетроКазахстан 3 1
Saint-Gobain - Сен-Гобен - Сэн-Гобен Эйч Пи Эм Рус - Кавминстекло 11 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
Tarkett - Таркетт Рус 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8774 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1053 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3281 11
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13677 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 782 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Судебная власть - Judicial power 2480 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5591 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 755 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13872 31
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 427 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27230 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35884 15
Электронный документ - Electronic document 1570 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7764 9
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2386 9
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1451 6
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 192 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25917 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7507 5
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 452 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5623 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6386 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6443 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4310 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28097 5
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2623 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10140 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4185 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25342 3
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1801 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33244 3
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1526 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24223 3
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 282 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7616 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13648 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3091 3
CMMN - Case Management Model and Notation - Кейс-менеджмент - Графическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” - Advanced case management - Dynamic case management - Adaptive case management 85 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1368 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4777 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11473 3
Оповещение и уведомление - Notification 5835 3
UML - Unified Modeling Language - унифицированный язык моделирования 67 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5119 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13003 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12130 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15376 3
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 384 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 942 7
Linux OS 11457 4
Microsoft Visual Studio 429 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 3
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 364 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1736 3
Oracle Java - язык программирования 3455 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 2
СКБ Контур - Docrobot EXite - Exite-Evolution 30 2
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 47 2
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 107 2
Такском Файлер 10 2
Innolux Corporation - Pioneer - телевизоры 45 2
IBM Eclipse IDE 11 2
Microsoft Windows 16823 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1561 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6206 2
1С:ERP Управление предприятием 827 1
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 357 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 216 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4153 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 277 1
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 1
Toshiba XD - серия SSD 7 1
IBM LinuxONE 18 1
C/C++ - Язык программирования 884 1
Directum СЭД - ECM-система 304 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 72 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 427 1
IBM OS/2 - eComStation 80 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
OpenText Tempo 5 1
Innolux Corporation - Pioneer DVD-проигрыватель 33 1
Toshiba Satellite 166 1
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 1
Fujitsu P - плазма 3 1
Toshiba Qosmio 85 1
Бейдер Александр 75 6
Зарина Сафиуллина 6 6
Сухинин Сергей 8 3
Иванова Елена 83 2
Курьянов Сергей 162 2
Макаров Станислав 118 2
Ипатов Вадим 84 2
Бушмелев Сергей 44 2
Андреев Владимир 100 1
Семенов Александр 166 1
Смирнов Максим 66 1
Кислицын Алексей 10 1
Потапенко Михаил 45 1
Бейлезон Олег 32 1
Гришин Сергей 8 1
Шакирова Ольга 3 1
Фокин Денис 8 1
Young Bob - Янг Боб 6 1
Трещук Андрей 22 1
Ширшов Павел 76 1
Сизов Антон 29 1
Сущев Виктор 19 1
Беляева Татьяна 29 1
Лубенец Андрей 7 1
Панов Владимир 6 1
Miguel de Icaza - Икаса Мигель де 8 1
Демина Надежда 1 1
Шевченко Филипп 1 1
Драгунова Ольга 2 1
Шиян Константин 3 1
Masses Louis - Мэссес Луис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47362 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54527 4
Европа 24911 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1674 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2513 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8509 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1656 1
Германия - Берлин 731 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 578 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 1
Гвинея-Бисау - Республика 10 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19001 1
Казахстан - Республика 6010 1
Земля - планета Солнечной системы 10835 1
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 1
Канада 5063 1
Украина 7909 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57296 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53125 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8451 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27101 4
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 414 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11498 4
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 445 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6547 3
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 428 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4575 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21472 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6121 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 985 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 405 2
Английский язык 7008 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8763 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6610 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11227 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2018 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 932 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4965 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10241 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5729 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5538 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5433 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5083 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1310 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6466 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 388 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1314 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4787 1
ИТ-аналитика 47 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8178 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2735 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8855 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6526 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6694 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8779 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3326 1
AP - Associated Press 2007 1
TechRadar 97 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8567 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Harris Interactive 81 1
Gartner - Гартнер 3653 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
LinuxWorld 52 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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