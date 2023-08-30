Индексная книга (каталог) CNews*
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TerraLink xDE eXtended Document Exchange юридически значимый электронный документооборот TerraLink ECM TerraLink Enterprise Content Management
TerraLink xDE – автоматизация ЭДО и бизнес-интеграция потоков электронных финансовых документов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 41, упоминаний - 89
TerraLink xDE и организации, системы, технологии, персоны:
|РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 2
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
|Бейдер Александр 75 6
|Зарина Сафиуллина 6 6
|Сухинин Сергей 8 3
|Иванова Елена 83 2
|Курьянов Сергей 162 2
|Макаров Станислав 118 2
|Ипатов Вадим 84 2
|Бушмелев Сергей 44 2
|Андреев Владимир 100 1
|Семенов Александр 166 1
|Смирнов Максим 66 1
|Кислицын Алексей 10 1
|Потапенко Михаил 45 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Гришин Сергей 8 1
|Шакирова Ольга 3 1
|Фокин Денис 8 1
|Young Bob - Янг Боб 6 1
|Трещук Андрей 22 1
|Ширшов Павел 76 1
|Сизов Антон 29 1
|Сущев Виктор 19 1
|Беляева Татьяна 29 1
|Лубенец Андрей 7 1
|Панов Владимир 6 1
|Miguel de Icaza - Икаса Мигель де 8 1
|Демина Надежда 1 1
|Шевченко Филипп 1 1
|Драгунова Ольга 2 1
|Шиян Константин 3 1
|Masses Louis - Мэссес Луис 1 1
|AP - Associated Press 2007 1
|TechRadar 97 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8567 2
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
|Harris Interactive 81 1
|Gartner - Гартнер 3653 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.