Softline - ЦИТМ Экспонента - Центр Инженерных Технологий и Моделирования Экспонента - ЦИТС Экспонента

|14.01.2026
|«НЭК.Тех» приобрёл ЦИТМ «Экспонента» 1
|03.06.2025
|Разработчик GitFlic подписал соглашение о сотрудничестве с ЦИТМ «Экспонента» 4
|30.08.2022
|Softline списала $2,8 млн из-за ухода с Украины и $51 млн из-за сделок со своим основателем 3
