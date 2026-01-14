Разделы

Softline ЦИТМ Экспонента Центр Инженерных Технологий и Моделирования Экспонента ЦИТС Экспонента

Softline - ЦИТМ Экспонента - Центр Инженерных Технологий и Моделирования Экспонента - ЦИТС Экспонента

СОБЫТИЯ

14.01.2026 «НЭК.Тех» приобрёл ЦИТМ «Экспонента» 1
03.06.2025 Разработчик GitFlic подписал соглашение о сотрудничестве с ЦИТМ «Экспонента» 4
30.08.2022 Softline списала $2,8 млн из-за ухода с Украины и $51 млн из-за сделок со своим основателем 3

Публикаций - 3, упоминаний - 8

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline Group - Softline AG - Softline International 54 1
One Identity 11 1
Softline Украина 7 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 1
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 111 1
Softline Management 1 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5299 1
Yandex - Яндекс 8530 1
Microsoft Corporation 25285 1
Softline - Софтлайн 3303 1
9053 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2533 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
Skysoft Victory - Скайсофт Виктори 4 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 416 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5401 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 193 1
Softline Direct - Софтлайн Директ 47 1
Ритм - Engee 5 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1223 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1540 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 326 1
Богославский Никита 3 2
Боровиков Сергей 32 1
Боровиков Игорь 135 1
Щербина-Каплий Анна 1 1
Козлов Максим 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 2
Дания - Королевство 1318 1
Украина 7802 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 285 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1210 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1753 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 811 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3180 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2074 1
