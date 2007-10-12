Индексная книга CNews*
OpenText Micro Focus Novell NetWare OS
Публикаций - 282, упоминаний - 385
OpenText упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 3
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 2
|Рамендик Михаил 19 2
|Мартиросян Самвел 16 1
|Сердюк Виктор 34 1
|Perens Bruce - Перенс Брюс 11 1
|Turner Kevin - Тернер Кевин 35 1
|Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 35 1
|Филимонов Сергей 45 1
|Муромец Юлия 28 1
|Захаркина Ольга 24 1
|Кузнецов Олег 13 1
|Юсупов Ренат 113 1
|Конягин Кирилл 7 1
|Адров Дмитрий 34 1
|Леонов Кирилл 13 1
|Городничий Виктор 8 1
|Байбаков Сергей 1 1
|Бородянский Егор 1 1
|Малевич Казимир 5 1
|Комарницкий Сергей 0 1
|Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 147 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 65 1
|Smith Brad - Смит Брэд 64 1
|Dell Michael - Делл Майкл 189 1
|Шершульский Владислав 22 1
|Сорокин Михаил 6 1
|Егоров Михаил 15 1
|Ковалевский Сергей 17 1
|Парахин Виктор 8 1
|Шаров Борис 71 1
|Левцов Вениамин 33 1
|Brauckmann Nils - Браукманн Нильс 13 1
|Никифоров Николай 1161 1
|Огурцов Юрий 13 1
|Земков Сергей 156 1
|Раевский Алексей 74 1
|Борисов Виталий 3 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
|Virus Bulletin 32 2
|Silicon 459 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|The Register 1286 1
|PC Magazine - PCMag 77 1
|EWeek 179 1
|SecurityLab 232 1
|Vnunet 225 1
|AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 1
|cw360 84 1
|IDC - International Data Corporation 4671 18
|Gartner - Гартнер 3301 4
|Forrester Research 810 2
|Fortune Global 500 280 1
|AV-Comparatives 21 1
|Fortune Global 1000 50 1
|COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 2
|CeBIT 454 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1196661, в очереди разбора - 941827.
Создано именных указателей - 89392.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1196661, в очереди разбора - 941827.
Создано именных указателей - 89392.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.