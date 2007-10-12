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OpenText Micro Focus Novell NetWare OS



12.10.2007 Novell Open Enterprise Server 2: официальный релиз
19.10.2004 "Лаборатория Касперского" выпустила "Антивирус 5.5" для Novell NetWare
09.08.2004 "Касперский 5.5" для Novell NetWare проходит бета-тестирование
09.09.2003 Novell: Переходя на Linux, мы не прощаемся с NetWare
25.07.2003 Поставки Novell NetWare 6.5 начнутся в середине августа
23.07.2003 "Лаборатория Касперского" начинает бета-тестирование антивируса для Novell Netware
26.06.2003 Novell анонсировал решение Novell Nterprise Linux Services
04.06.2003 Начались поставки сервера приложений Novell exteNd 5
15.04.2003 Novell продвигает открытую, не зависящую от платформы вычислительную технику
10.02.2003 Novell представит обновленную ОС NetWare
24.10.2002 БД MySQL оптимизирована для Novell NetWare 6
01.10.2002 Novell предлагает уникальную программу по обновлению NetWare 3 до Novell Small Business Suite 6
18.09.2002 Panda Software и Beginfinite будут вместе защищать серверы Novell GroupWise
27.06.2002 Novell начала программу перевода пользователей на NetWare 6
18.05.2002 У Администрации украинского Президента обновилась компьютерная сеть
19.10.2001 Microsoft согласна прекратить распространение ложной информации о Novell
12.09.2001 Novell начала широкомасштабные продажи Novell NetWare 6
10.08.2001 Novell предлагает шестую версию ОС NetWare для открытого бета-тестирования
30.07.2001 Novell провела NetWare 6 PlugFest - пятидневный семинар для партнеров
20.02.2001 Novell начала поставки IBM WebSphere Advanced Edition 3.5 for NetWare
20.12.2000 ЗАО "ДиалогHаука" сообщило о выпуске новых версий антивирусных пакетов Doctor Web для DOS и DrWeb32
24.03.2000 Novell добавила поддержку кластеров в NetWare 5.1
15.02.2000 Novell India разработает обеспечение многопотокового TCP/IP стека для новой версии Netware 5.1
12.01.2000 Novell, Inc. начала поставки своего нового программного обеспечения для сетевой инфраструктуры NetWare 5.1
16.12.1999 Компания Gateway обеспечивает клиентов с Novell NetWare 5 вычислительными средствами на базе каталога
10.11.1999 Novell выпустил третью бета версию NetWare 5.1
11.10.1999 Россия и Украина первыми увидели новую версию Netware и технологию DigitalMe
04.10.1999 Завершены работы по тестированию исходных текстов NetWare 5
24.08.1999 Компания Novell предлагает сертифицированным инженерам пройти очередную сертификацию
06.07.1999 NetWare 5 компании Novell получила международную премию журнала PC World
06.07.1999 Компании Oracle и Novell создают курсы сертифицированных операторов баз данных для NetWare
09.06.1999 "ДиалогНаука" начала распространение первой коммерческой версии Doctor Web для Novell NetWare
17.05.1999 Novell добавит функции работы в Web в новый релиз NetWare 5
27.04.1999 Vinca выпустила ПО StandbyServer для обеспечения безотказной работы серверных кластеров под NetWare 5
07.04.1999 Hewlett-Packard представила новую версию ПО администрирования серверов и приложений OpenView ManageX
05.04.1999 Novell выпустила бета-версию Cluster Services for NetWare 5
25.03.1999 Novell открывает исходные коды NetWare
23.03.1999 IBM вводит поддержку NetWare в Web-сервер WebSphere
02.03.1999 Novell выпустила исправление ошибки NDS в NetWare 5.0
23.02.1999 IBM и Novell выпустили бета-версию системы NetWare для шлюзов SAA

Публикаций - 282, упоминаний - 385

OpenText упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

OpenText - Micro Focus - Novell 856 137
Microsoft Corporation 22497 65
Intel Corporation 11262 29
IBM - International Business Machines Corp 8941 25
Dell EMC 4736 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 16
Oracle Corporation 6035 15
Dr.Web - Доктор Веб 1186 14
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 13
Red Hat 1183 12
HP - Hewlett-Packard 3567 12
HP Compaq Computer Corp 1905 10
HP Inc. 5313 10
SUSE 323 10
Oracle - Sun Microsystems 2176 8
VMware 2025 7
Программный продукт ГК 3960 6
Seagate Technology 685 6
Trend Micro 567 6
CA Technologies - Computer Associates 385 5
Dell Technologies - Dell Computer 984 5
OpenText - Micro Focus - Borland 197 5
SAP SE 4595 5
ДиалогНаука 191 5
Zecurion - Зекурион - SecurIT 361 4
Cisco Systems 4720 4
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 4
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 3
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 294 3
Softline - Софтлайн 1870 3
АйТи 1179 3
АМИ 57 3
HP 3Com 659 3
SGI - Silicon Graphics 372 3
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 3
Элемент ГК - Elementec 1523 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 2
6072 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 7
Boeing 957 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 34 1
Иркутскэнерго ПАО 46 1
United Airlines - авиакомпания 88 1
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 32 1
Lockheed Martin 730 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 176 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 1
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 39 1
World Class - Фитнес-клуб 19 1
Самолёт ГК 216 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова 20 1
Ford Motor 166 1
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 99 1
STG - Symphony Technology Group 6 1
Delta Air Lines - авиакомпания 43 1
Citi - Citigroup 283 1
Walmart - Wal-Mart Stores 361 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 1
McDonald’s - Макдоналдс 190 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 38 1
EPIC Telecom Invest 180 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 74 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 125 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
Vista Equity Partners 6 1
Vector Capital 15 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H 16 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 44 1
Газпром ПАО 1008 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 38 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
Правительство Москвы 1640 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 364 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 147 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 151 1
Президент Украины 92 1
Администрация Президента РФ 904 1
Суд Калифорнии - Федеральный суд Центрального округа Калифорнии - Верховный суд Калифорнии - Supreme Court of California - Окружные суды Калифорнии 17 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
Прокуратура США - Федеральный прокурор США - United States Attorney, Federal prosecutor 16 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 8
ECMA - European Computer Manufacturers Association 29 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
OIN - Open Invention Network 22 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 34 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 7 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 61
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 26
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 18
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 680 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 11
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 549 11
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 94 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 10
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 364 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 7
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 7
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 7
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 6
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 359 6
XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1181 6
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 395 6
IPX - Internetwork Packet Exchange - межсетевой обмен пакетами 43 5
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 234 5
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1027 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 1660 5
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 304 5
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер 938 5
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1272 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 4
DDR - Double data rate 2422 4
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 728 4
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 131 4
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 4
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 92 4
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 3
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 272 3
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 3
Linux OS 7669 107
Microsoft Windows 10 11713 79
Microsoft Windows NT 737 77
Microsoft Windows 2000 2856 46
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 44
Microsoft Windows 2104 34
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 33
SUSE Linux 192 20
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 169 19
OpenText - Micro Focus - Novell GroupWise 61 19
Microsoft Exchange 1222 13
OpenText - Micro Focus - Novell Directory Services - NDS 31 13
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 12
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 12
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 409 11
Red Hat Linux 179 10
Microsoft Windows 95 368 10
Oracle Java - язык программирования 2554 10
Microsoft Windows XP 2291 10
Microsoft SQL Server 1416 9
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 9
SCO UnixWare 38 9
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 259 9
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 9
Apple macOS 1457 9
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 397 8
HCL WebSphere - IBM WebSphere 520 8
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 264 8
Intel Pentium III 718 7
Microsoft Windows Server 2003 467 6
IBM OS/2 - eComStation 54 6
HP UX - Hewlett Packard Unix 225 6
OpenText - Micro Focus - Novell eDirectory 26 6
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 6
Dr.Web Enterprise Security Suite 136 5
SCO OpenServer 20 5
Oracle СУБД 310 5
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 5
Trend Micro OfficeScan 21 5
Intel x86 - архитектура процессора 1391 4
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 2
Рамендик Михаил 19 2
Мартиросян Самвел 16 1
Сердюк Виктор 34 1
Perens Bruce - Перенс Брюс 11 1
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 1
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 35 1
Филимонов Сергей 45 1
Муромец Юлия 28 1
Захаркина Ольга 24 1
Кузнецов Олег 13 1
Юсупов Ренат 113 1
Конягин Кирилл 7 1
Адров Дмитрий 34 1
Леонов Кирилл 13 1
Городничий Виктор 8 1
Байбаков Сергей 1 1
Бородянский Егор 1 1
Малевич Казимир 5 1
Комарницкий Сергей 0 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 147 1
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 65 1
Smith Brad - Смит Брэд 64 1
Dell Michael - Делл Майкл 189 1
Шершульский Владислав 22 1
Сорокин Михаил 6 1
Егоров Михаил 15 1
Ковалевский Сергей 17 1
Парахин Виктор 8 1
Шаров Борис 71 1
Левцов Вениамин 33 1
Brauckmann Nils - Браукманн Нильс 13 1
Никифоров Николай 1161 1
Огурцов Юрий 13 1
Земков Сергей 156 1
Раевский Алексей 74 1
Борисов Виталий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 11
США - Юта 183 8
Германия - Федеративная Республика 8903 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 5
Украина 6212 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 4
Франция - Французская Республика 5665 4
Беларусь - Белоруссия 3525 3
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 54 3
США - Юта - Прово 9 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1050 3
США - Калифорния 3381 3
Япония 10069 3
Казахстан - Республика 4467 3
Португалия - Португальская Республика 788 2
Италия - Итальянская Республика 3310 2
Испания - Королевство 2917 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 2
Норвегия - Королевство 1155 2
Индия - Республика 4263 2
Австралия - Австралийский Союз 2791 2
США - Нью-Йорк 2616 2
Африка - Африканский регион 2928 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 2
Ближний Восток 2549 2
Америка 2011 1
Азия Малая - Троя 12 1
Канада 3319 1
Нидерланды 2197 1
Украина Восточная 4 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 516 1
США - Алабама 137 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 456 1
Мексика - Мехико 71 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 239 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 53
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 367 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 2
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 186 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 1
Кречет - множественное значение 14 1
Английский язык 764 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 102 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 1
Бизнес-акселератор 294 1
Экономический эффект 694 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 1
Человеческий фактор - Human factor 1099 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
Virus Bulletin 32 2
Silicon 459 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
The Register 1286 1
PC Magazine - PCMag 77 1
EWeek 179 1
SecurityLab 232 1
Vnunet 225 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 1
cw360 84 1
IDC - International Data Corporation 4671 18
Gartner - Гартнер 3301 4
Forrester Research 810 2
Fortune Global 500 280 1
AV-Comparatives 21 1
Fortune Global 1000 50 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 36 1
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 39 1
TED Talks 36 1
Информзащита Учебный центр 38 1
OpenText - Micro Focus - Novell Education 2 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 2
CeBIT 454 1
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