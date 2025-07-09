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Ваганов Алексей


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Власти думают о введении в России уголовной статьи за отсутствие маркировки в контенте, созданном нейросетью 1
02.12.2022 Ученые совместно с Yandex Cloud разработали систему для мониторинга растений 1
09.07.2007 «Норильск-Телеком» защитит КИС с Eset NOD32 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ваганов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 1
Yandex - Яндекс 7880 1
8554 1
ESET - ESET Software 1138 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 526 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22074 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1705 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2262 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 417 1
Visualization - Heatmap - Тепловая карта 143 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21294 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25038 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 904 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2314 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16383 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15568 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29560 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24878 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69182 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8326 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5446 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4014 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30840 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7582 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13132 1
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 22 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 286 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 530 1
Yandex B2B Tech - Yandex Cloud - Yandex Vision 10 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
Башкеев Алексей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 150648 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 257 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 86 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1746 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1350 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1458 1
Ботаника - Растения - Plantae 1088 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5632 1
Латинский алфавит 191 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30574 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53120 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1772 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5995 1
Virus Bulletin 33 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 40 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370525, в очереди разбора - 748882.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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